Pacheta: «En el fútbol, los momentos tienen que coincidir»

David Alonso Burgos

La afición del Burgos CF rezó tras la marcha de Julián Calero para que José Rojo Martín ‘Pacheta’ fuera su sustituto. Finalmente, el elegido de la dirección deportiva fue Jon Pérez Bolo. Una decisión que el entrenador burgalés celebra, mientras emplaza para el futuro una posible llegada al banquillo de El Plantío.

«Los momentos tienen que coincidir. En el Burgos ahora está Bolo. Es un gran míster y seguro que lo va a hacer bien». Estas eran las palabras de Pacheta acerca de su posible llegada al Burgos en el último mes. El técnico, que actualmente se encuentra sin equipo tras ser despedido del Real Valladolid, confía en que Bolo sabrá sacarle todo el jugo al Burgos para que pronto se junten sus caminos. «El Burgos va dentro de mi corazón, que le vaya lo mejor posible» admite.

El de Salas de los Infantes se encuentra en Burgos para participar en el Congreso Nacional de Entrenadores, que reunirá a más de 150 técnicos en la capital del Arlanzón. Pacheta explicó la importancia del entrenador como «director de recursos humanos». «En estos momentos la gran diferencia entre los entrenadores es la resolución de conflictos. En esa gestión de seres humanos en todo lo que rodea al club, el entrenador es una de las puntas de lanza» explicó en su intervención.

Real Valladolid

Antes de subir al púlpito, el técnico reconoció que sufrió con el descenso de su último equipo. «Me ha dolido. Y más cuando ves a gente querida sufrir. Lo consideraba y lo seguiré considerando mi casa» admitió.

El burgalés no se aventura a predecir si su continuidad podría haber salvado al equipo, «nunca se va a saber», pero lo que seguro que hubiera evitado es la denuncia que ha tenido que interponer contra el club vallisoletano con motivo de su finiquito. «Está todo en manos de los abogados», reconoce.

Próximo destino

Sobre su futuro, Pacheta espera un proyecto de Primera División. «Toca estar atentos al mercado, estar preparado y con toda la energía cargada para coger otro proyecto, a poder ser, de Primera División». El burgalés deja todo en manos de sus agentes, aunque admite haberse reunido con un club, pero esta no se llegó a buen puerto. «Ellos saben cómo está la situación ahora mismo. Les tengo dicho que no me digan nada hasta que no sea estable. Me han llamado para sentarnos con un club, pero no ha funcionado, así que no hay nada».