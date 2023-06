David Alonso Burgos

El 3 de mayo de 2023, Obinna Kenechukwu Enechionyia (Springfield, Estados Unidos, 1995), más conocido como Obi Enechionyia, entró por segunda vez en el quirófano del Hospital Universitario de Burgos. Apenas un mes antes, el 5 de abril, saltaron todas las alarmas en el cuerpo médico del Hereda San Pablo Burgos cuando una de las monitorizaciones rutinarias de la plantilla burgalesa representó una anomalía cardiaca. Era la de Enechionyia. Esta afectación obligó a parar al estadounidense y aunque no era nueva, dichosa herencia familiar, ahora sí lo llevó a la mesa de operaciones. Tres meses después de aquel episodio que dejó helada a la parroquia burgalesa, el jugador estadounidense espera reencontrarse con su afición en la Final Four del Coliseum. Una cita a la que ha tratado de llegar en buen estado y aunque su presencia sobre la pista dependa de las decisiones de Curro Segura, supondría el mejor broche a esta temporada y que, como él mismo asegura, no olvidará jamás.

PREGUNTA- Después de tanto, ¿cómo se encuentra?

RESPUESTA- Estoy bien. Estoy jugando y entrenando con el equipo. Me vuelvo a sentir parte del grupo ahora y eso es bueno para todos.

P.- ¿Cómo definiría su camino hasta la Final Four?

R.- ‘Roller Coaster’. Una montaña rusa.

P.- ¿Por qué?

R.- Pues al principio porque en otros equipos jugaba más. Aquí tenemos mucho talento y es más difícil acumular minutos. Luego por las lesiones, el cambio de entrenador y los cambios en el equipo. Pero ahora estamos en nuestro punto más alto de esa ‘roller coaster’.

P.- ¿Cree que puede participar en la Final Four?

R.- No lo sé. Yo puedo jugar y estar en la pista, pero es una decisión del cuerpo técnico. Yo me siento bien físicamente y estoy preparado, pero llevo mucho tiempo fuera. Ellos deciden.

P.- ¿Cómo se enteró de que tenía un problema cardíaco?

R.- Llevo seis o siete años con el problema, pero siempre me habían dicho que estaba bien y no tenía que hacer nada. Este año, con Dani, me ha monitorizado y con las pruebas han visto que tenía que hacerme una cirugía.

P.- ¿Se sintió mal durante algún momento del juego para que saltaran las alarmas del equipo médico?

R.- Sí, durante un entreno hace tres meses.

P.- Cuando le informaron del problema, ¿Cómo lo asimiló?

R.- Bien, porque mi hermano pequeño tiene el mismo problema. Hablé con él y me contó todo. Me explicó todo lo que pasó cuando lo tuvo en su momento y es además lo que yo ya estaba sintiendo ahora. Me tranquilizó. Hablo mucho con él y me ayuda. Además, aquí (en Burgos) hubo un jugador el año pasado que también lo tuvo y el equipo médico me dijo que todo había quedado muy bien con él. Eso me ayudó también.

P.- ¿Le tranquilizó saber que en Burgos había gente que conociera esta afectación?

R.- Mmm... No lo sé. Yo no estaba nervioso. Sé que hay mucha gente aquí que quiere ayudar y si lo necesito van a estar para ayudarme, pero creo que no los necesité por lo que te conté de mi hermano.

Obi vivió el final de temporada desde la grada.Tomás Alonso

P.- ¿Cómo ha sido el proceso de recuperación?

R.- Bien, pero es un poco frustrante. Lo importante es que ya estoy aquí para aportar, para ayudar. Cuando no podía saltar a la pista estaba en el banquillo animando y eso es lo más importante, que siempre pude estar junto al grupo.

P.- ¿Sintió ansiedad al ver que la temporada se iba acabando y no llegaba para ayudar al equipo?

R.- Claro. Es normal, pero siempre confiaba en el equipo y su talento.

«Estoy aquí para ayudar, pero el equipo va a ganar conmigo o sin mí» Obi Enechyionyia

P.- ¿Sería una decepción no participar en la Final Four?

R.- Creo que puedo, pero el equipo está bien. En el último mes, está jugando muy bien y lo está haciendo como necesitamos para ganar. Si el cuerpo técnico cree que me necesita, yo estoy aquí para ayudar. Pero pienso que el equipo va a ganar conmigo o sin mí.

P.- ¿Se ven como favoritos?

R.- Creo que sí. Vamos a jugar en casa y estamos muy a gusto aquí. Además, por la forma en la que terminamos la temporada. Demuestra que somos los mejores.

P.- Independientemente del resultado, esta será una temporada difícil de olvidar para usted.

R.- Sí. Como he dicho, ha sido una montaña rusa y para mí ha sido una ‘crazy season’, una temporada loca que no voy a olvidar.