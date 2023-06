El Burgos BH se lleva la combatividad de la etapa reina de la Ruta de Occitania

Redacción

La etapa reina de la Ruta de Occitania contó con la presencia del asturiano Pelayo Sánchez en la escapada del día. El escalador del Burgos BH formó parte del grupo de doce ciclistas que logró distanciarse del pelotón en la primera hora de carrera. Antes que él, lo habían probado sus compañeros Cyril Barthe y Dani Navarro, en unos compases iniciales de carrera muy agitados en el pelotón. Pelayo demostró ser uno de los más fuertes del grupo y pronto aceleró la marcha en el segundo ascenso del día, el Col de Menté.

El corredor morado atacó en este puerto de primera categoría y se marchó en solitario antes de coronar. Sánchez realizó un gran descenso, tras el cual fue alcanzado por otro compañero de fuga y ambos rodaron con buen entendimiento en el terreno llano previo a la subida final. La pareja dispuso de una ventaja cercana a los dos minutos, pero el empuje del gran grupo acabó con su aventura a 15 kilómetros de la meta. Pese a ello, Pelayo subió al podio tras la etapa para recibir el premio de la combatividad.

En la larga subida final de Nistos-Cap-Nestès, el Burgos BH comenzó con cinco hombres en el grupo, incluido Dani Navarro, que se había visto afectado por una caída en la bajada del puerto previo. Sin embargo, las rampas iniciales de hasta el 9% de desnivel medio seleccionaron pronto el pelotón, siendo José Manuel Díaz el mejor corredor morado en la línea de meta.

Pelayo Sánchez: «Desde la salida mucha gente ha intentado coger la escapada, porque era interesante estar en ella si se hacía un grupo grande. Se estaban formando continuamente grupos de entre 12 y 15 corredores y pudimos entrar en el bueno. Era una buena opción buscar la victoria de etapa desde la escapada, pero en el pelotón hubo mucho control. Tiraron todo el día muy fuerte y no nos dejaron mucho margen. En la segunda subida me intenté ir solo, para ver si se animaba alguien más. En el valle me junté con el corredor de Groupama, fuimos juntos a relevos, pero nos cogieron justo a pie de puerto. Mañana tendremos otra oportunidad buena para la fuga. Esperemos que se nos dé bien».

La Ruta de Occitania terminará este domingo con una etapa de 165 kilómetros entre Saint-Gaudens y Saint-Girons en la que los escaladores volverán a ser protagonistas. Los ascensos al Col de la Core y el Col de Latrape, ubicados en la segunda parte de la jornada, prometen batalla en busca de los triunfos de etapa y general.