Cuarto puesto del ciclista del Burgos BH Miguel Ángel Fernández en China

Redacción Burgos

El Burgos BH llega al ecuador del Tour del Lago Qinghai con buenas sensaciones. Tras una etapa reina en la que los morados casi consiguen el triunfo, el protagonismo recayó en la cuarta jornada en los hombres rápidos. Miguel Ángel Fernández, que ya había sido séptimo en la etapa inaugural de la carrera, disputada sobre un circuito urbano en la localidad de Xining, en esta ocasión finalizó cuarto en Menyuan. Fue el segundo sprinter más veloz del pelotón, pero la victoria quedó en manos de los fugados.

La etapa estuvo marcada por la intensa lluvia y las bajas temperaturas, que pusieron a prueba la resistencia de los corredores durante casi cinco horas de competición. El Burgos BH confiaba en las opciones del velocista cántabro, que, a comienzos de año, había sumado un valioso triunfo en La Tropicale Amissa Bongo de Gabón. Es por ello que todos sus compañeros trabajaron sin descanso en la cabeza del pelotón en los kilómetros decisivos de la etapa.

Fuentes, Álvarez, Ardila y Aparicio se fueron relevando al frente del grupo para intentar neutralizar a los dos hombres que conformaban la fuga. Sin embargo, su labor no fue recompensada y la victoria fue para los escapados. En la llegada del pelotón, Fernández, ayudado por Angulo, logró una buena posición para realizar su sprint y consiguió la cuarta plaza de la etapa.

Miguel Ángel Fernández destacó que "ha sido una etapa bastante dura, sobre todo por la climatología. Ha estado lloviendo durante todo el día y, sumado a la altitud, hacía bastante frío. El equipo se ha puesto a trabajar en la parte final, para controlar la carrera e intentar alcanzar a la fuga, pero no ha podido ser. He logrado el cuarto puesto gracias a los compañeros. Quiero agradecer especialmente a ‘Chava’ (Antonio Angulo), ya que ayer, si no es por él, me hubiera costado muchísimo llegar a meta. Se quedó conmigo hasta el final y pude acabar la etapa. Hoy me ha faltado muy poco para ganar el sprint del pelotón. Estamos ahí cerca y esperamos levantar los brazos antes de que acabe la vuelta”.

En la clasificación general, Eric Fagúndez continúa tercero tras su gran actuación del día previo. El uruguayo quiso incluso arañar algún segundo al líder de la prueba y para ello lanzó un ataque en el kilómetro final, aunque fue alcanzado por el grupo antes de cruzar la meta. La quinta etapa del Tour del Lago Qinghai se disputará este jueves con 170 kilómetros por recorrer entre las ciudades de Menyuan y Qilian, donde podría vivirse una nueva resolución al sprint.