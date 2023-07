José Manuel Díaz renueva con el Burgos BH hasta 2025

Redacción Burgos

Pese a encontrarse inmerso en la campaña 2023 y ultimando las preparaciones para el gran objetivo de la temporada, la Vuelta a España que arrancará a finales de agosto, el Burgos BH comienza también a establecer las bases del próximo curso deportivo. José Manuel Díaz Gallego es el primer corredor que renueva su contrato con la estructura que dirige Julio Andrés Izquierdo. El jienense seguirá dos años más en el equipo morado, con el que el pasado sábado lograba la victoria en la segunda etapa del GP Torres Vedras.

José Manuel Díaz se unió al Burgos BH en junio de 2022, cuando se encontraba sin equipo. El escalador de 28 años demostró pronto su buen hacer en el terreno montañoso y en las vueltas por etapas, logrando un 6º puesto en el GP de Torres Vedras y formando parte del ocho que disputó la Vuelta a España. Sus actuaciones en las etapas con final en Peñas Blancas (12º) o el Piornal (15º) confirmaron su potencial en la que era su primera gran vuelta.

Esta temporada comenzó rindiendo a buen nivel en la Clásica de Jaén (12º) o la Vuelta a Andalucía (16º), como antesala de la Volta a Catalunya, donde terminó en el top-20 de la general. Tuvo un destacado papel en las clásicas francesas, siendo 10º en el Tour del Jura, fue el mejor ciclista morado en el Campeonato de España (12º) y quedó cuarto en la etapa de la Vuelta a Asturias con final en Cangas del Narcea, el día previo al triunfo de su compañero Pelayo Sánchez. Pero su gran éxito llegaba en el reciente GP Torres Vedras, donde obtenía al sprint su primer éxito como corredor morado.

José Manuel Díaz: “Estoy contento de renovar con el Burgos BH por dos años más. Desde que llegué me he sentido muy arropado por todo el staff y los corredores. Siempre me han dado la máxima confianza y yo quiero devolvérsela. Espero que podamos sacar buenos resultados en lo que queda de temporada, incluida la Vuelta a España. Intentaré llegar en el mejor estado de forma posible a estas importantes carreras para ayudar en todo lo que pueda al equipo”.

David Cantera (director deportivo): “El ciclismo no para y, en plena temporada, ya estamos trabajando en muchos aspectos de la siguiente. Uno de ellos, de gran calado, es la configuración de la plantilla. José se integró magníficamente en el grupo y nos ha dado un plus en muchos momentos en los que las carreras se ponen exigentes. Estamos realmente satisfechos con su rendimiento. Este año llegará a la Vuelta a España con una programación desde principio de temporada y esperamos que nos pueda dar su mejor versión”.