Fer Niño: «El proyecto del Burgos CF me gustó desde el primer momento»

Redacción Burgos

El Burgos CF presentó a su cuarta incorporación del mercado de fichajes, Fer Niño (Palma de Mallorca, 2000). El delantero, comprometido con el club burgalés hasta 2026, atendió por primera vez a los medios de comunicación como nuevo jugador blanquinegro en las instalaciones del patrocinador del club Bigmat Fontecha.

El nuevo jugador blanquinegro se comprometió «a intentar dar lo mejor de mí, con todo mi esfuerzo y trabajo, para que esta temporada sea muy bonita y podamos conseguir los objetivos». Sobre sus primeras impresiones de sus nuevos compañeros se mostró muy sorprendido. «Creo que tenemos jugadores muy buenos, un gran grupo que sobre todo es muy importante. Nos llevamos todos muy bien y creo que esta semana podemos hacer unas cosas muy bonitas».

Afirmó que fichar por el Burgos CF es un salto en su carrera profesional. «Creo que es un momento muy importante en mi carrera, donde tengo que trabajar muchísimo para seguir subiendo. Si puedo ser con el público, mejor». Desde que recibió la llamada del director deportivo del Burgos CF, Miguel Pérez Cuesta ‘Michu’, «para mí fue la primera opción. Aunque tuviéramos que esperar un poco, para mí fue la primera opción». Se decidió por el conjunto blanquinegro porque «el proyecto me gustó desde el primer momento», porque «prefiero ahora cobrar menos, pero que el proyecto sea más potente». La presencia del técnico, Jon Pérez Bolo, también ha sido un elemento que ha servido a Niño para fichar por el Burgos CF. «Creo que también me hizo decantarme la llamada del míster. Me comentó un poco su forma de ver el fútbol, que coincide mucho con la mía».

Sobre su estilo de juego, señaló que «sí que es verdad que me gusta jugar con otro compañero al lado para facilitar también mi movimiento», aunque, añadió, «también creo que puedo jugar un poco más de media puntita si jugamos con dos puntas. También puedo dejarme caer un poquito para dejar de cara, aguantar los balones».

Michu hizo una valoración positiva de las dos primeras semanas de pretemporada. «Estamos muy contentos con nuestras dos primeras semanas de pretemporada. Con respecto a lo del centro del campo, sí, yo creo que vamos a incorporar a otro chico más ahí porque, bueno, al final Javi aún sigue un poco renqueante de tanto tiempo sin jugar y Andy viene de una lesión de larga duración».