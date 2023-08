Miguel Ángel Fernández acaricia la victoria en la Volta a Portugal

Redacción Burgos

El cántabro Miguel Ángel Fernández volvió a ser protagonista en la segunda jornada en línea de la Volta a Portugal. El velocista del Burgos BH, que el día previo había terminado cuarto al sprint, acabó segundo en una nueva volata masiva en la localidad de Vila Franca de Xira. Fernández se desenvolvió bien en unos últimos kilómetros complicados, con numerosas isletas y rotondas que estiraron el grupo. Ayudado por sus compañeros de equipo, llegó al final en una buena posición y desplegó toda su velocidad para terminar en puestos de podio.

La tercera jornada de competición de la ronda lusa se presentaba como una de las más tranquilas por su perfil llano, pero varios equipos, incluido el Burgos BH, agitaron el avispero con un ataque lejano. En el ascenso al Alto da Agrela, cuando la primera fuga del día ya había sido neutralizada, Sinuhé Fernández atacó junto a otros dos corredores y abrió una pequeña ventaja sobre el pelotón.

Tras la subida posterior a Carvalha, se juntaron cinco hombres en cabeza con un minuto de renta, lo que obligó a trabajar por detrás al resto de equipos con velocistas en sus filas. Hubo buen entendimiento en cabeza de carrera, pero el grupo de Sinuhé acabó siendo alcanzado a unos 15 kilómetros del final, dando paso al sprint del pelotón.

Miguel Ángel Fernández: “El equipo me ha estado arropando todo el tiempo, especialmente en las subidas. Me han llevado bien colocado todo el día, pudiendo guardar fuerzas para el final, que ha sido bastante tenso. A cinco kilómetros de meta, hemos pasado a la parte delantera del grupo y me han dejado perfectamente situado para el final. He arrancado bien el sprint y hemos estado cerca de levantar los brazos”.

El velocista del Burgos BH podría tener una nueva oportunidad este sábado, aunque el terreno será más exigente para los sprinters. Los 192 kilómetros que separan Sines de Loulé presentan un terreno con muchas pequeñas subidas y el ascenso a la Cruz da Assumada muy cerca de la llegada.