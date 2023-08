«Poder aspirar al play off sería maravilloso»

Redacción Burgos

Unai Elgezabal, capitán del Burgos CF, repasó ayer la actualidad blanquinegra tras disputarse el primer partido de la temporada ante el Huesca y a las puertas del que será el primer desplazamiento del conjunto blanquinegro ante el Levante, de nuevo uno de los favoritos para el ascenso, que en la pasada campaña se quedó a las puertas tras caer eliminado en el último suspiro por el Alavés.

El polivalente jugador de Urduliz apuesta por ir día a día en la temporada, competir ante cualquier rival y mantener una propuesta «clara y atractiva». Afirma que el estreno ligero dejó un sabor «agridulce» entre la plantilla. «Lo hemos comentado entre nosotros. Pecamos en los primeros minutos en los que no supimos entrar en el partido, pero luego el marcador no refleja lo que se vio sobre el terreno de juego». Cree que el equipo fue «muy dinámico, muy atrevido y tuvimos muchísimas ocasiones jugando en el campo contrario».Está convencido de que «hicimos todo para ganar, aunque no fuimos todo lo efectivos, las sensaciones son buenas y hay que seguir creciendo porque esto no ha hecho más que empezar».

El capitán del Burgos CF recuerda que el entrenador, Jon Pérez Bolo, «hizo hincapié» en la capacidad de reacción del equipo tras encajar el gol ante el Huesca. «Empezamos a jugar en el campo contrario, cogiendo las segundas jugadas y creando ocasiones. El empate nos vino bien para entrar de lleno», apunta. Al haber un cuerpo técnico nuevo es lógico que haya un Burgos distinto. «El periodo de adaptación está siendo muy bueno y nos estamos adaptando a las exigencias del nuevo cuerpo técnico». Señala que «son nuevos conceptos, nuevas ideas, pero creo que tenemos una idea muy atractiva, la gente puede disfrutar mucho y esperamos que dé buenos resultados».

Respecto al Levante, Elgezabal apunta que «tenemos claro que es un equipo en construcción, sabemos cómo funciona el mercado, pero es algo en lo que no debemos perder tiempo. Tenemos que hacer un partido muy serio y competirlos de tú a tú».

La experiencia acumulada estas temporadas en Segunda División le permite señalar que es una liga con una gran igualdad. «De los 22 equipos que participamos, 16 aspiran al playoff», asegura. Y añade que al ser una liga larga, los equipos pasan por fases distintas. «Podemos ver equipos fuertes que no han empezado ganando, pero sabemos que es una competición muy larga y se da la vuelta muy rápido. Tenemos que centrarnos en el día a día, mirar a corto plazo». Aspirar a entrar en el play off es uno de los sueños del capitán. «Hay muchísimos. Cuando vine aquí mi objetivo era llevar al Burgos al fútbol profesional. Fue un año muy duro, pero a la vez fue increíble, no solo por el rendimiento del equipo, sino por esa unión entre la ciudad, afición, el equipo». Y luego vinieron «dos años positivos manteniendo al equipo. Los jugadores no podemos parar de seguir soñando. No me gusta mirar a largo plazo, pero poder aspirar a un playoff y a Primera División sería maravilloso».

Está de acuerdo con el director deportivo, Michu, en que el cierre de mercado debe ser cuando empiece la competición. «No sé hasta qué punto podemos hacer fuerza para que se pueda dar una solución», destaca.