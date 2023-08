Roglic llega líder a las Lagunas y Lazkano vence en Pradoluengo

Redacción Burgos

Nada cambia tras la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos después de que el recorrido de la víspera ordenase la carrera separando a los favoritos para hacerse con la victoria final. Los mismos tres corredores que dieron una exhibición en el Picón Blanco y se colocaron en los puestos del podio, con Roglic a la cabeza, se mantienen al frente de la clasificación tras la llegada a Pradoluengo.

Que no se produjeran cambios en la parte alta de la General no significa que la etapa no fuera disputada o transcurriera con tranquilidad.

El recorrido entre Santa Gadea del Cid y Pradoluengo fue todo menos un paseo para el pelotón y, en especial, para el equipo del líder.

El Jumbo-Visma tomó el control de la carrera para proteger al líder de la Vuelta, Primoz Roglic.Ricardo Ordóñez

El Jumbo-Visma tuvo que tomar las riendas de la carrera para controlar que una fuga de nueve corredores pudiera descabalgar las posiciones de la general. Los nueve fugados fueron los protagonistas de la etapa.

Corredores de calidad, entre los que se encontraban tres españoles que fueron los que pelearon por la victoria en Pradoluengo. Oier Lezkano (Movistar) fue el ganador de la etapa por delante de Santiago Buitrago (Team Bahrain Victorious) y Javier García Piernas (Kern Pharma).

Llegada al Acebal-Vizcarra, puerto de Tercera Categoría donde se disputaba el final de etapa.Ricardo Ordóñez

Entre los fugados rodaban cuatro corredores situados a menos de cinco minutos del líder al comenzar la etapa, por lo que al Jumbo-Visma le interesó mantener la fuga a raya progresando por la geografía burgalesa y quemando kilómetros sin permitir que se alejasen demasiado de los entre tres y cuatro mintuos hasta que a falta de 10 kilómetros se estabilizó la ventaja del grupo cabecero sobre los dos minutos.

El Jumbo-Visma se conformó con mantener ese margen que se sabía que decaería en los últimos kilómetros de pendiente con los que acababa esta etapa con final en alto en el Acebal-Vizcarra, puerto de Tercera Categoría.

El equipo del líder mantuvo la cabeza de carrera en el tramo final de la prueba llevando en volandas a Roglic que no sufrió ataques de los que defenderse y pudo conservar fuerzas para la batalla que se espera con final en la subida a las Lagunas de Neila.

Los corredores del Jumbo-Visma dosificaron fuerzas para controlar la carrera y mantener reserva para el duro recorrido de hoy y en los últimos tres kilómetros el pelotón vio como otros equipos, entre ellos el Burgos BH, con poco protagonismo en la etapa, tomaban la delantera buscando un posible triunfo de etapa que no llegó.

El grupo de escapados, tres españoles, dos ecuatorianos, un colombiano, dos italianos y el australiano Jay Vine, convaleciente de la caída en la bajada del Picón Blanco, llegaron juntos hasta Pradoluengo y nada más salir de la población y comenzar la subida al Acebal-Vizcarra, empezaron los ataques entre sí.

El campeón nacional de ciclismo en ruta recoge sus premios como vencedor de la cuarta etapa.Ricardo Ordóñez

Faltaba algo más de un kilómetro para meta cuando saltó Brambilla que fue rápidamente neutralizado sólo para que Piernas intentara también marcharse sin éxito. Unos y otros se tanteaban y no fue hasta los últimos 500 metros cuando los tres españoles dieron el acelerón definitivo.

Lezkano tomó ventaja y llegó a la última curva por delante, con Buitrago intentando ganarle la partida por el interior. Un último golpe de riñón del campeón de España de ciclismo en ruta le puso primero en la meta. Piernas fue tercero completando un final de etapa muy español en la primera victoria de un corredor nacional en esta edición de la Vuelta.

De cara a la etapa final de la Vuelta, Primoz Roglic, que llegó en el puesto 17º a la meta de Pradoluengo a 58’’ del vencedor, tomará la salida en Golmayo (Soria) con 33’’ de ventaja sobre Vlasov y 38’’ sobre Yates.

Nada está decidido en esta etapa reina rompepiernas que sólo deja ganar al mejor, pero el esloveno del Jumbo, que está en un gran momento de forma, se mantiene como el claro favorito para enfundarse el maillot morado del campeón de la XLV Vuelta a Burgos.

La quinta y última etapa de la ronda burgalesa partirá de Golmayo (Soria) y finalizará en el puerto de las Lagunas de Neila.Ricardo Ordóñez

Neila, con salida en Soria

Una etapa de 160 kilómetros que recorrerá parte de esta provincia soriana, para entrar nuevamente en Burgos, donde los ciclistas afrontarán, en los últimos kilómetros, la subida al Alto del Cargadero antes de la ascensión final.

El puerto de las Lagunas de Neila es un clásico en la Vuelta a Burgos, y este año se ascenderá desde el puerto del Collado de Neila y volverá a dictar sentencia con sus siete kilómetros de ascensión, con una pendiente medida del 8,7 por ciento que, en sus últimos cuatro kilómetros, alcanza desniveles de hasta el 17 por ciento.