Dani Arce, noveno en los 3.000 obstáculos y récord personal en un mundial

Redacción Burgos

Dani Arce se mantiene entre los mejores del mundo en la prueba de los 3.000 obstáculos tras hacerse con la novena plaza en la final de esta prueba en el mundial de atletismo que se está disputando en Budapest.

El atleta burgalés llegó a meta con un tiempo de 8:18.31, un registro con el que pulveriza su mejor marca en un mundial en una carrera intensa en la que logró repetir la misma posición que había alcanzado un año antes colocándose noveno.

Además, Arce no sólo se mantuvo entre los mejores del mundo por segundo año consecutivo sino que fue el primer europeo clasificado en una carrera dominada por El Bakkali, que se llevó la medalla de Oro, y Girma.

"He querido salir desde atrás para ser algo conservador y llegar a la última vuelta con mucha fuerza pero la verdad que han llegado todos con mucha fuerza", explicó tras la carrera. "La estrategia ha sido como yo me lo imaginaba. Ha sido una carrera de cambio un poco largo", analizó el burgalés que insistió en que "he hecho todo lo que he podido. He dado mi 100% y bueno no se puede esperar más ni dar más cuando uno da todo".

Al término de la prueba Dani Arce acudió a la grada a saludar a su familia y recibió muestras de apoyo por su resultado. "Me siento muy querido", agradeció en la entrevista que le realizó Teledeporte tras la carrera.

Dominio de El Bakkali y Girma: "Hay que ser realista" y dar "el cien por cien"

En cuanto a los dominadores de la prueba, El Bakkali y Girma, muy por delante del resto ayer, Dani Arce reflexionó que hay que asumir "que no se puede luchar contra ellos. Que no te puedes dejar llevar por la carrera. Porque, las ganas las tienes por poder ir a luchar. Pero hay que ser realista". "No soy el mejor ni mucho menos de esta carrera.

Hay que ser el más inteligente", argumentó en declaraciones a Corredor. "Hay que saber dónde llegamos cada uno. Yo sé hasta dónde llego, mis limitaciones. Y no es el que más huevos le eche. Es el que más listo es, el que mejor corre y el que mejor saca su cien por cien".