La tormenta ensombrece el estreno del Burgos BH en la Vuelta a España bajo

Redacción Burgos

El inicio de la sexta participación del Burgos BH en La Vuelta tuvo lugar con la contrarreloj por equipos en las calles de Barcelona. La jornada inicial se vio influida por una fuerte tormenta que acompañó a los corredores morados mientras recorrían un trazado técnico en el que no pudieron alcanzar el rendimiento que habían previsto después de haber "trabajado en esta modalidad" en la Vuelta a Burgos.

Los ocho integrantes del equipo circularon por puntos emblemáticos de la ciudad condal, desde la Sagrada Familia hasta el Arco de Triunfo. La etapa comenzó en la Playa del Somorrostro, cerca del Puerto Olímpico, y culminó en la Avenida Reina María Cristina.

El Burgos BH puso en marcha su participación durante la primera mitad de la prueba, justo cuando una intensa lluvia comenzó a caer sobre la Ciudad Condal, acompañándolos durante toda la contrarreloj.

A pesar de los desafíos mecánicos que afectaron a algunos de sus miembros, el equipo logró sortear las caídas y registró un tiempo final de 18:43 que le colocó en penúltimo lugar por delante del Team Arkea - Samsic con una ventaja de 5''.

Los corredores del Burgos BH están enfocados en aprovechar las 20 etapas restantes.

"Habíamos trabajado en esta modalidad y lo habíamos hecho bien en la Vuelta a Burgos, pero no fue la contrarreloj que teníamos en mente", admite Ander Okamika, el rey de las fugas, que resaltó que no el equipo no tuviera caídas porque el plan ahora es aprovechar "las oportunidades por delante".

El desarrollo de la contrarreloj estuvo marcado por la lluvia, explica el corredor vasco, que "nos tomó a todos por sorpresa y los problemas mecánicos nos dejaron con cinco corredores temprano, afectando nuestra cohesión".

"Fue un recorrido complicado, con curvas cerradas y pavimento resbaladizo. Tuvimos sustos que afectaron nuestra seguridad y el riesgo que asumimos", recuerda.

La siguiente etapa en la Vuelta a España parte de Mataró, ascendiendo rápidamente el Coll de Sant Bartomeu, un posible punto de fuga a las que siempre está atento el conjunto burgalés.

El Coll d’Estenalles será crucial para la competencia en la clasificación de montaña, seguido de una ruta de Manresa a Barcelona. La carrera concluirá cerca del Castillo de Montjuïc, con un ascenso a solo cuatro kilómetros de la meta.