El Mirandés, cae en Anduva anulado por el Espanyol

Redacción Burgos

Se atascó el Mirandés ante el poderío de un Espanyol que fue mejor en Anduva, llevándose al final el gato al agua con la ley del exjugador. Jofre Carreras, que no brilló demasiado el año pasado vestido de rojillo, decidió para los catalanes con un disparo lejano y raso a la hora de encuentro.

Lo intentaron todo los de Lisci, pero esta vez la bisoñez fue más enemiga que aliada y la defensa de los blanquiazules apenas permitió peligro local.

Partido grande en Anduva con novedades de salida en el once inicial jabato, léase Pablo Ramón, Lachuer, Ilyas o Durdov y con un primer susto grande de los visitantes al minuto y medio cuando el centro raso de Lazo lo remataba a la madera en el primer palo Pere Milla.

El Espanyol salía mandón, pero apenas en el minuto seis el pase raso filtrado a la carrera de Ivan Durdov lo enchufaba el espigado delantero croata a las mallas en un derechazo cruzado. El gol era anulado por fuera de juego en un inicio eléctrico, dos pegadores natos buscando la mandíbula del adversario.

A los diez minutos era el turno de los pericos con un disparo a la media vuelta de Pol Lozano, un chut-barra-centro que Moreno despejaba cerca de su escuadra. Jofre Carreras, viejo conocido de la banda de Anduva, percutía por la diestra del ataque espanyolista y el Mirandés estaba más reculado que en otros arranques de juego en Anduva, más pendiente de las salidas en contraataque.

Pablo Ramón conduce la pelota rodeado de rivales.LALIGA

Y es que el Mirandés echaba de menos a una de sus grandes amigas, la pelota, agotándose en una dura tarea de presión. Y una pérdida local propiciaba una contra catalana llevada por Nico Melamed con clase, habilitando a Jofre para que el chut de ex acabase en córner desviado por Alcedo.

En el ecuador del primer periodo, y después de un par de aproximaciones del Espanyol sin peligro, al fin se asomaban de nuevo los locales ante Fernando Pacheco, en una llegada de Gabri por banda que acababa en saque de esquina.

Pero los de Alessio Lisci estaban muy incómodos sobre el campo, sin circular el esférico con fluidez y topando en sus posesiones con la seriedad de la defensa del Espanyol.

Eran los visitantes los que pisaban más el campo adversario pero también la defensa mirandesista estaba muy atenta, cerrando las líneas de pase y obligando en ocasiones a chuts lejanos, poco riesgo para Luis López.

Peligro local a los 40 minutos cuando pudo superar la línea de presión perica, si bien a Carlos Martín la pelota no le quedó en el mejor perfil y la cuestión acabó en córner para los ferroviarios. Juan María Alcedo a los 42 minutos era el siguiente en probar, zapatazo en carrera que se escapaba no lejos de la escuadra barcelonesa, llegando el intermedio con el cerocerismo al mando.

Tras el descanso, de nuevo nada más arrancar llegaba un susto para el Mirandés en una duda entre Luis López en la salida y los centrales, solventando bien el meta finalmente. Keidi Bare probaba a los nueve minutos en otra llegada visitante, y a renglón seguido Diego Moreno despejaba cerca de la línea de gol una picadita de Pere Milla tras una gran jugada del Espanyol.

Seguía incómodo el once jabato con la pelota y la ley del ex se cumplió cruel a los trece minutos cuando Jofre Carreras controló un buen pase vertical en el balcón del área y soltó un trallazo raso y cruzado, imparable, poniendo a los catalanes con ventaja. No lo quiso celebrar, pero sí lo quiso marcar. Ay, los gestos.

Trataba de reaccionar el Mirandés metiendo todavía más juventud y más pólvora en un triple cambio con Nikita y Alan Godoy al césped, llegando un acercamiento con peligro en una jugada de Carlos que no encontraba remate.

Los visitantes, mucho más veteranos, comenzaban a frenar el ritmo del encuentro con pérdidas de tiempo y tanganas ante la mirada complacida de un Ais Reig viejo conocido en problemas arbitrales para el Mirandés, como aquella visita a Lugo.

Salvi Sánchez dejaba varios detalles de calidad, y es que los pericos parten de salida con una plantilla más de Primera que del escalón donde habita el joven y descarado Mirandés, con Melamed probando desde la frontal para la segura intervención de Luis López atrapando el esférico.

Seguía llegando con mayor comodidad el conjunto visitante, hasta que a ocho minutos del noventa llegaba cierta polémica en el centro de Pablo Ramón que topaba en un zaguero visitante. Se pedía mano pero no la concedió el colegiado. No se rendía el cuadro mirandesista, con Pacheco seguro en sus salidas ante los centros con los que, quizá demasiadas prisas, trataba de crear riesgos el Mirandés.

A los 93 minutos, de las mejores oportunidades locales en un chut lejano de Pablo Ramón, una folha seca que caía a plomo no lejos del travesaño pero por encima. Fue el canto del cisne de un Mirandés superado con claridad por los de Luis García.