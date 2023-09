Bolo, ante el partido contra el Sporting: «Es un reto importante en un campo muy especial»

Redacción Burgos

El Burgos CF afronta el encuentro ante el Sporting de Gijón -El Molinón, a las 16.15 horas- como «un reto importante en un campo muy especial», según el entrenador del conjunto blanquinegro, Jon Pérez Bolo. Un campo que se le resiste al Burgos CF y en el que no gana desde hace dos décadas. «Esperamos un partido duro, como son todos en El Molinón», apunta. Bolo indica que «al final, en esta categoría, el que tu campo sea un fortín te da un paso adelante en la clasificación y me imagino que ellos estarán con mucha ilusión de volver a hacer un buen partido». Añade que «creo que vamos a un gran escenario contra un gran equipo y vamos con toda la ilusión del mundo de seguir haciendo las cosas bien y si hacemos las cosas bien estaremos cerca de conseguir lo que queremos, que son los 3 puntos». El hecho de llegar a este partido tras ganar al Oviedo no debe ser motivo de relajación. «No, en fútbol no puedes estar nunca relajado. Nos ha venido bien ganar porque es lo que estábamos buscando en nuestra casa, con nuestra gente, contra un buen rival que nos puso las cosas difíciles, pero en esta categoría no te puedes relajar nunca y menos confiarte», señala. Añade que «vamos a afrontar todos los partidos de la misma forma, con intensidad, intentando ser valientes, protagonistas e intentando hacer las cosas bien».

En ese crecimiento como equipo, el técnico del Burgos CFdestaca que ante el Oviedo se mantuvo la portería a cero. «Contra el Oviedo dimos un paso adelante. Nos confundimos en el partido contra el Levante en ese aspecto y el equipo lo entendió muy bien y lo reflejó en el anterior partido. La línea a seguir está clara y tenemos que volver a repetir la actuación».

Sobre el Sporting, Bolo destaca que «se han reforzado muy bien en defensa, han fichado jugadores como Hassan, desequilibrantes en banda. El otro día recuperaron a Varane, que les da mucha consistencia y mucha fuerza en el centro del campo. Y tienen a Gaspar, que aquí le conocen bien y yo le conozco bien de otras temporadas».

Sobre su capacidad ofensiva, el entrenador blanquinegro afirma que es «un equipo que teniendo espacios para cogernos las espaldas, si no estamos juntos, si no somos solidarios, si no llegamos a las ayudas, nos lo va a hacer pasar mal». Y avisa: «Tendremos que correr mucho, porque ellos van a correr mucho y más estando delante de su gente». Elgezabal y Espiau se caen de la convocatoria tras sufrir sendas roturas musculares.