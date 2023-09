«Lo tuve bastante claro desde el principio»

Redacción Burgos

La última incorporación del Burgos CF, Esteban Saveljich, tenía claro que quería venir al conjunto blanquinegro. «Cuando hablé con Michu y con el míster me transmitieron ese cariño y esas ganas para venir aquí. Tomo el desafío como una forma de volver a disfrutar del fútbol y sentirme importante y cómodo en un campo de fútbol», comentó. Llega al Burgos CF tras una temporada complicada. «La temporada pasada fue la temporada más dura a nivel futbolístico que me ha tocado vivir en mi carrera. Por cuestiones ajenas a mí no pude tener los minutos que deseaba». Por eso, llegar al Burgos es «como una forma de volver a disfrutar del fútbol y sentirme importante y cómodo en un campo de fútbol».

Se define como «un jugador que me gusta hablar mucho, ayudando a los compañeros. De lo que pide el míster, trato de trasladarlo al terreno de juego y estar ahí para lo que necesiten mis compañeros». Aunque aún no está en plena forma, sí que quiso estar con los compañeros en el partido ante el Sporting, en un partido que le gustó el juego del Burgos CF. «Me gustó la propuesta que se tuvo en un campo muy difícil. Jugar en Gijón es muy complicado, la gente aprieta mucho y el equipo estuvo a la altura. Por pequeños detalles no nos pudimos llevar el punto que sería muy valioso, pero nos sirve de aprendizaje para lo que viene». Sobre el estilo de juego recuerda su paso por el Rayo. «Vengo del Rayo que tiene una filosofía de cuidar el balón, con entrenadores como Paco Jémez o Iraola. Entonces vengo con esa filosofía de modelo de juego. Ahora necesito adaptarme a lo que pida el míster».

Sobre su estado de forma, dice que «no hago el cien por cien de los entrenamientos, si es por mí, juego ya, pero tampoco quiero apurar y después estar lesionado». La Segunda División, apunta, es una categoría «muy complicada y que no se decide en los primeros 10-15 partidos y ha quedado demostrado el año anterior con los que han estado arriba mucho tiempo».