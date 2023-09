Locura en Anduva

Redacción Burgos

El CD Mirandés se abonó a la locura festiva que se vive en Miranda de Ebro y obsequió a su grada con una delirante victoria ante un FC Andorra convertido en comparsa para regocijo de los burgaleses. Los rojillos fueron muy superiores en el primer tiempo (2-0) y pese a no ser capaces de sentenciar llegaron al descuento del duelo con todo a su favor (3-1), pero entonces todo se precipitó y en dos minutos encajaron dos goles que silenciaron a todo Anduva. Sin embargo, todavía quedaba la traca final y en el último minuto se llevó una victoria tan inexplicable como celebrada.

Como era más que previsible el once dispuesto por Eder Sarabia no tardó en hacerse con la pelota y acaparar la posesión, una seña de identidad de un Andorra que en los últimos dos encuentros había sumado el 75%. Un dato revelador pero en todo caso infructuoso pues en esos dos compromisos no le sirvió para ganar. En todo caso eso no sorprendió a los de Alessio Lisci, que entraron muy bien al césped, sin especular y generando verdadero peligro de gol en apenas unos minutos, pues en el 4´ Barcia roba, Gabri Martínez la coge en tres cuartos de campo y sin pensárselo dos veces encara directo a puerta para rozar el gol, pero el portero visitante Nico Ratti lo evitó con un paradón de mucho mérito.

El Mirandés estaba desatado ejerciendo una presión asfixiante con Tachi y Álvaro Sanz imperiales en el doble pivote, mientras que el Andorra no variaba su planteamiento y sus constantes pérdidas supusieron más llegadas rojillas, pero ni Ilyas Chaira ni Gabriel Martínez ni Carlos Martín acertaron en el remate. No marcar era un problema, porque superado el ecuador de la primera la fogosidad local disminuyó, el Andorra tocó con mayor tranquilidad y el ritmo de juego bajó muchos enteros. Sin duda algo que beneficiaba a los burgaleses.

Entonces, tras una doble llegada local de nuevo sin pegada de Carlos Martín y Gabri Martínez, el equipo andorrano montó una rápida contra donde Manu Nieto estuvo a punto de marcar. Los de Eder Sarabia lograban estirarse, al poco trenzaron otra buena acción de ataque, y eso animaba el partido como nunca antes aunque sin duda alguna el nuevo panorama no favorecía al Mirandés. Sin embargo, a la media hora, el Andorra intenta hacer una pared en área local, pero el Mirandés vuelve a robar y con un solo pase habilita a un Gabri Martínez que recoge el envío para alcanzar la zona de gol, recortar a un veloz Anderson Arroyo y batir a Nico Ratti. El equipo de Alessio Lisci se adelantaba en el marcador y encarrilaba el resultado a falta de un cuarto de hora para la llegada del tiempo de descanso.

De ahí a los vestuarios el duelo fue a menos, pero en el 42´ la pelota le cae a Carlos Martín en el vértice del área y saca un centro chut que se envenena venenosamente hasta tocar en Anderson Arroyo para colarse en la red. Un segundo gol de los denominados psicológicos que dejaba al Andorra contra las cuerdas, aunque cabe destacar que los visitante tendrían en el descuento su mejor ocasión de la primera en las botas de Miguel Leal.

Dispuesto a pelear su surte y con cuatro cambios en el descanso de un Eder Sarabia sin duda enfadado, el Andorra reinició el partido con mayor tensión competitiva y, sobre todo, mucha más verticalidad. Enseguida embotelló al Mirandés en su área y en menos de cinco minutos rozó el gol por dos veces, lo que provocó que Alessio Lisci también moviera su banquillo con un doble cambio. Una decisión acertada porque el equipo recuperó el ánimo volviendo a ser el de la primera mitad, teniendo mejor circulación y volviendo a robar mucho ante un Andorra que repetía errores anteriores. Así, al filo de la media hora el conjunto rojillo bien pudo sentenciar en una bastante clara de Gabri Martínez y especialmente en otra mejor cuando el Andorra la regala por enésima vez en plena salida y Álvaro Sanz la estrella en el palo.

Poco más tarde el míster burgalés hizo un tercer cambio y pasó a jugar con cinco defensas, el partido estaba controlado y se mascaba el tercero local, pero esto es fútbol y en el 65´ el central Alende chuta desde su casa, casi desde unos cuarenta metros, e incomprensiblemente el portero rojillo Ramón Juan se la come dando vida a un rival que segundos antes estaba medio muerto.

Como era de esperar el gol fue un jarro de agua fría, pero la locura no había hecho sino comenzar y a falta de cuatro para la conclusión se vería un golazo de Godoy desde campo propio y pegado a la banda donde pilló a Nico Ratti adelantado con un misil tierra aire que cayó seco para botar por detrás de la línea de gol y dejar a todo Anduva asombrado.

Para cuando el asistente sacó el cartelón del añadido, poco antes Carlos Martín la estrelló en el palo, Anduva gritaba festivo y alegre, pero todavía quedaban muchas cosas por verse y en el 91´ el visitante Iván Gil aprovecha las facilidades de la zaga local y tras tres recortes marca un gol que devuelve el nerviosismo a la grada. El tiempo añadido eran 7´, pero tan sólo uno más tarde del 3-2 el visitante Álex Calvo cabecea en el segundo y un centrado Pampín empata el partido silenciando a la parroquia burgalesa.

Bajo la incredulidad de una afición ahora seria, de bajón e incluso enfadada llegaría el último golpe de efecto, el desenlace de esta obra inclasificable, porque en el último minuto del descuento el Mirandés se redime de sus pecados y con una enorme jugada colectiva que terminó con el gol de tacón de Carlos Martín pone el broche de oro y en pie a una grada eufórica y jubilosa dispuesta a seguir la fiesta por las calles de Miranda de Ebro.

CD Mirandés: 4

FC Andorra: 3

CD Mirandés: Ramón Juan; Rubén Sánchez (Diego Moreno, 55´), Pablo Ramón, Barcia, Alcedo; Álvaro Sanz (Reina, 80´), Tachi (Pablo Tomeo, 80´); Ilyas Chaira (Barbu, 61´), Carlos Martín, Gabri Martínez; y Martón (Alan Godoy, 55´).

FC Andorra: Nico Ratti; Miguel Leal, Arroyo (Alende, 46´), José Marsà, Pampín; Bover (Álvaro Martín, 46´), Jandro, Sergio Molina (Iván Gil, 68´); Iker Benito, Lobete (Álex Campo, 46´) y Manu Nieto (Aurelien Scheidler, 46´).

GOLES: 1-0 (31´): Gabri Martínez. 2-0 (42´): Carlos Martín. 2-1 (65´): Alende. 3-1 (86´): Alan Godoy. 3-2 (91´): Iván Gil. 3-3 (92´): Pampín. 4-3 (97´): Carlos Martín.

ÁRBITRO: Caparros Hernández (Valenciano) y en el VAR Sagués Oscoz (País Vasco). Tarjetas amarillas a Tachi; Leal, Jandro, Jandro, Álvaro Martín.

CAMPO: Anduva.