El Mirandés viaja a terreno desconocido

Redacción Burgos

El CD Mirandés viaja a Lezama para medirse a la SD Amorebieta, que toma prestado el mítico campo del Athletic Club mientras completa las obras de su terreno de juego y se ve como anfitrión en casa ajena para el partido con los rojillos.

Esta circunstancia podría favorecer a los de Alessio Lisci quien lo ve como un desplazamiento que por un lado «es más asequible porque no juegan en casa» y no incide el «el factor campo». Pero el técnico italiano también reconoce que este es desplazamiento»nada, nada, nada fácil» porque los rojillos se miden a «un equipo complicado» que está «muy bien trabajado».

«Se nota que es un equipo que repite mucho bloque y es un equipo que es muy difícil porque si le aprietas es muy bueno en juego directo, pero si no le aprietas tiene también esa paciencia de poder jugar», valora el preparador mirandesista.

Si el Mirandés pretende sacar rendimiento de este desplazamiento contra un «rival complicado porque ha tenido un calendario muy, muy difícil y ha sacado bastantes puntos». se verá obligado a realizar «un partido muy inteligente y elegir bien los momentos de saltos y de presión». Lisci tiene claro que el Amorebieta es un oponente «totalmente diferente en juego a lo que proponía la semana pasada el Andorra», por lo que espera que las enseñanzas cosechadas en el alborotado partido de la pasada jornada contribuyan a favorecer un mayor grado de concentración en la plantilla.

En ese sentido, Lisci reconoció que los jabatos hicieron «un partido muy bueno» durante 90 minutos y que a continuación se produjo «una relajación y una falta de competitividad importantes en los últimos minutos». El resultado final a favor de los rojillos insufla euforia en el grupo, pero Lisci reclama al grupo que interioricen lo sucedido para mejorar. «A ver si maduramos un pelín más con lo que pasó el otro día», comentó esperanzado.

Dos porteros a elegir

Alessio Lisci zanjó el debate sobre la portería del Mirandés dejando la cuestión aún más abierta y en el aire. El preparador romano confirma que no aplicará un rol de primer o segundo portero, sino que confía tanto en su calidad y lo diferencial de sus cualidades que los irá alineando en función del rival y las situaciones. Ramón Juan y Luis López, los protagonistas bajo los palos, ya conocen desde antes del partido del Alcorcón el planteamiento de Lisci, que lo ha tratado incluso «a nivel individual con los dos».

«No vamos a tener una portería fija», sostiene el preparador rojillo que ya tanto ante el Alcorcón como el en el enfrentamiento de Andorra optó por una decisión totalmente táctica para ocupar la portería.

Ante el Andorra fue Ramón Juan quien se colocó bajo los palos, un lugar que lo había ocupado Luis López en el resto de partidos de la temporada. Desde que empezó la Liga, Luis López ha sido titular en cuatro ocasiones y Ramón Juan sólo en una.

«El futuro de los porteros va hacia eso», explica Lisci, quien recuerda que «casi todos los equipos grandes ya tienen dos porteros buenos, ya no existe el primero y el segundo. Es verdad que juegan muchas competiciones, pero hay situaciones tácticas y cuando tienes dos porteros que son muy diferentes entre ellos dos, ¿por qué no aprovechar esas diferencias tácticas? Porque los dos me parecen muy buenos y entonces queremos aprovechar esas diferencias tácticas que tienen para utilizarlos», sentencia.

Lisci aclara, a mayores, que cuando se produce un cambio no viene «penalizando el error. Porque lo que no quiero es que el portero entre con miedo a, si fallo me cambia. Porque si no, no va a jugar tranquilo y vamos a tener un problema».

Adicionalmente, el entrenador italiano del Mirandés hizo un llamamiento a la afición para que dé cariño a Luis López y se sienta apreciado por la grada de Anduva. «Ramón es un portero muy querido por la afición y me gustaría que todo el mundo hiciera algo para que a Luis también le demos, si no el mismo cariño, pero algo parecido», demanda Lisci.

«Si yo soy aficionado y me gusta más un portero y juega el otro, la culpa no es del otro, la culpa es del entrenador que mete al otro», argumenta Alessio Lisci que propone que «intentemos animar a Luis, todos, porque es un portero muy bueno y porque se merece cariño, como todos los jugadores de la plantilla». En ese sentido resalta que «si en algo destaca la afición del Mirandés es por darle mucho cariño a los jugadores, apoyarlos en todo momento, y para eso es fundamental, para que todos los jugadores rindan de la misma forma». «Y necesitamos a todos», remacha.