El Burgos CF se destapa

Redacción Burgos

Victoria tan contundente como prestigiosa para un Burgos CF que pasó por encima de uno de los gallitos y candidato al ascenso como el Elche CF. El equipo de Jon Pérez Bolo jugó siempre valiente, en todo momento de tú a tú, y gracias a su eficacia en el área rival se marchó al descanso con una valiosa ventaja de dos goles. En la segunda el cuadro ilicitano arriesgó con todo y pudo recortar distancias, pero no lo logró y entonces el Burgos volvió a exhibir pegada para apuntillar el triunfo con rapidez y de manera rotunda.

El equipo de Jon Pérez Bolo salió muy fuerte al césped y con una buena presión y bastante verticalidad en apenas unos pocos segundos, en el primer minuto de juego, ya generó una ocasión de verdadero peligro de gol, pero desde la esquina del área Curro no logró apuntillar un tanto que bien podría haber puesto a los burgaleses por delante porque Badía salvó a los suyos en este tempranero susto.

El Burgos volvía a dejar muy buenas sensaciones de inicio pero lo cierto es que el Elche, más allá de encajar esa ocasión, también tendría una gran salida y en seguida consiguió aproximarse al área rival con mucha verticalidad, dando mucho trabajo tanto a la zaga burgalesa como a su portero José Antonio Caro, que por cierto al cuarto de hora vería una amarilla por protestas. Y es que el partido no tenía un dominador claro porque el Burgos creaba peligro, ahora con Edu Espiau, pero el Elche tenía mucho más balón e inteligente encontraba espacios libres por el costado derecho en cuanto Borja González se aventuraba al ataque.

El partido resultaba muy movido y al poco Borja García y Mumo lo intentaban con sendos disparos, pero una más peligrosa se vería en el ecuador cuando Curro saca un buen pase a un Fer Niño que recorta perfecto en la frontal y sin embargo no es capaz de superar a un Badía que le comió muy bien el espacio. Acto seguido se vio la respuesta al contragolpe de un Elche que a través de Nico Castro hizo enmudecer a El Plantío. El duelo se ponía precioso, nadie aminoraba el ritmo y superada la media hora un centro chut a pierna cambiada del visitante Tete Morente se pasea por delante de Caro sin que nadie la toque para alivio de la grada. Un par de minutos más tarde la parroquia burgalesa estalló de la alegría, pues en el 35´ Curro recoge un balón en la frontal y su disparo toca claramente en la mano de Diego González, por lo que el colegiado no duda en señalar el punto de los once metros. Entonces el especialista local en los penalties, que no es otro que el propio Curro, no falla y marca el primero de la tarde ante un Edgar Badía que sólo puede recoger la pelota de la red.

Encajado el gol el equipo de Sebastián Beccacece se rehizo sin demora y bien pudo empatar antes del paso por los vestuarios porque tuvo un par muy buenas, pero lo que se vería en el último minuto de la primera parte sería el segundo de un Burgos súper eficaz. Fue tras un envenenado disparo de Borja Fernández que rechaza Badía con apuros y el más listo de la clase, Curro, llega desde atrás para tocarla sútilmente y superar al portero ilictano.

El entrenador argentino del Elche realizó un cambió en el descanso y en el reinicio se vería un equipo visitante todavía más incisivo que antes. Los ilicitanos tenían una dura tarea por delante y sabedores de que un gol rápido les metería de pleno en la lucha por el resultado, saltaron al césped mordiendo y acumulando aproximaciones más o menos peligrosas pero en todo caso asíduas. Así Tete Morente, Nicolás Fernández, Fidel o Josan lo intentaron de alguna manera y en menos de cinco minutos; lo que provocó la reacción inmediata de un Jon Pérez Bolo que realizó un doble cambio. Y su equipo se lo agradeció, porque ganó en consistencia, aunque al filo de la hora de juego el Elche volvía a la carga y Nico Fernández la estrellaba en el travesaño para que el rechace lo caze un Óscar Plano que no es capaz de marcar.

Sin embargo, para entonces era evidente que el Burgos estaba más compactado y que los riesgos que asumía su rival los podía pagar caro. Así sucedió, primero Dani Ojeda pudo marcar de vaselina pero un defensor la mandó a la esquina, al poco Córdoba la tuvo de cabeza en acción de estrategia y de seguido otro robo más y una buena combinación terminaron con un incisivo Dani Ojeda yéndose por velocidad para marcar el tercero cuando prácticamente quedaba media hora de juego.

De ahí al final sería tiempo para disfrute de la parroquia burgalesa, que jaleó con gusto a los suyos ante un Elche deprimido y sin ánimos siquiera para intentar la machada. De hecho el castigo todavía sería mayor, pues a falta de tres minutos para la conclusión Andy bota un córner y tras un primer remate en el primer palo el balón muerto lo caza Bermejo para hacer el cuarto llevando la euforia a todo El Plantío.