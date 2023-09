El Mirandés se deja remontar en Anduva

Redacción Burgos

El CD Mirandés no pudo con el CD Leganés en Anduva y pese a adelantarse en el marcador y jugar un gran fútbol en una primera parte donde pudo marcar más goles, terminaría encajando el empate al filo del descanso en un despiste y el segundo de manera muy desafortunada al poco del reinicio. Una situación muy propicia para un conjunto madrileño que desde entonces y hasta el pitido final desplegó todo ese otro fútbol que tan bien se le da hasta terminar desesperando a los burgaleses.

En una tarde muy soleada y con el césped algo blando, el once puesto en liza por el entrenador local Alessio Lisci comenzó el encuentro ofreciendo una imagen muy ofensiva ya que en menos de cinco minutos generó dos ocasiones bastante claras para abrir el marcador. La primera tras un fallo defensivo del lateral izquierdo Franquesa donde Ilyias Chaira se la pone a un Martón que remata de tacón para que el portero madrileño ature el cuero pero más que por mérito porque le fue directo al cuerpo. Sin tiempo para recuperarse el Leganés recibía un segundo aviso pues al poco Diego Conde tenía que volver a actuar y esta vez con una gran intervención para evitar el gol de Ilyas. El acoso burgalés prosiguió con Ilyas Chaira generando el caos ante un Franquesa muy apurado que necesitaba en todo momento la ayuda del central Sergio González, pero el premio del gol no llegó y al filo del ecuador del periodo el Leganés ya estaba mucho más asentado sobre el terreno de juego y no sufría tanto pues pisaba campo contrario con relativa asiduidad.

En todo caso el Mirandés seguía controlando el ritmo de juego y aunque no mandaba con tanta autoridad como antes no sufría lo más mínimo en defensa y su oponente estaba completamente desaparecido en ataque, sin apuntarse hasta el momento ni un sólo acercamiento relevante pues sólo Diego García lo había intentado un par de veces pero sin siquiera coger palos. Además, la pelota era monopolizada por un Mirandés que tocaba con criterio y comodidad, generando de nuevo peligro con Ilyas y también a la media hora en una acción de estrategia donde Carlos Martín en el segundo palo no supo resolverla y se quedó a medias entre el remate a puerta o el pase. Lo que quedaba claro es que el marroquí Ilyas Chaira estaba un punto por encima de todos y que además se lo creía. Así, en el 33´ pidió lanzar una falta quizás demasiado lejana donde soltó un zapatazo espectacular directo a la escuadra derecha de Diego Conde. Un golazo que valía su peso en oro pues no se podía obviar que hasta ese momento el Leganés sólo había encajado dos tantos en Liga.

El equipo del míster visitante Borja Jiménez ni se inmutó en lo táctico tras recibir el gol y el choque prosiguió igual, pero a falta de uno para el descanso Franquesa conseguía sacar un centro que tras tocar en un defensor creó la duda entre el central y Luis López y el rechace lo caza contundente y sin vacilar un Djouahra que empata en la primera llegada del Leganés.

En el reinicio, todavía con el mazazo del gol madrileño en el último suspiro de la primera, el Mirandés buscó repetir el gran juego desplegado en la primera y saltó al césped en busca del control, pero el partido había cambiado y el Leganés comenzaría la segunda teniendo más pelota gracias en parte a la entrada de Cissé en el descanso. No sólo eso, en el minuto nueve el ariete pepinero Miguel chutaba desde la frontal y pese a que su golpeo iba fuera de palos toca en un defensa burgalés despistando completamente a Luis López y colándose en la red. El Leganés se ponía por delante gracias a un afortunado gol y eso sí era un problema muy grave, pues jugando a favor es un rival temible.

A partir de ese momento el ritmo de partido se rompió por completo pues el Leganés sacó su amplio repertorio con el que parar el partido de manera constante y por cualquier motivo, así cualquier falta o saque de banda le sirvió para ganarle minutos al reloj evitando además que el juego mirandesista tuviera continuidad. Alessio Lisci trató de revertir el oscuro panorama moviendo generosamente su banquillo, pero el Mirandés ya no podía tocar como antes y en cuanto se acercaba al área rival se encontraba con un tupido muro que resultaba infranqueable. De hecho, la siguiente clara la tuvo el visitante Cissé con un duro disparo que Luis López rechazó con apuros. Y poco más tarde en el 72´ los madrileños rozaron el tercero en un saque de esquina por mediación de Neyou.

En un final pleno de interrupciones Alessio Lisci jugó su última baza metiendo a Durdov, pero lo cierto es que más allá de un remate a la media vuelta de Godoy no tuvo ocasiones claras, incluso acabaría encajando el tercero por mediación de Diego García y terminó cediendo la derrota.

CD Mirandés: Luis López; Rubén Sánchez (Diego Moreno, 67´), Barcia, Pablo Ramón, Alcedo; Álvaro Sanz (Ivan Durdov, 78´), Tachi (Reina, 56´); Ilyas Chaira (Baeza, 67´), Carlos Martín, Gabri Martínez; y Martón (Godoy, 67´).

CD Leganés: Diego Conde; Nyom, Jorge Sáenz, Sergio González, Franquesa; Djouahra (Undabarrena, 82´), Neyou, Luis Perea (Cissé, 46´), Chicco; Diego García y Miguel (Raba, 74´).

GOLES: 1-0 (33´) Ilyas Chaira. 1-1 (44´): Djouahra. 1-2 (54´): Miguel. 1-3 (95´): Diego García.

ÁRBITRO: González Díaz (Asturiano) y en el VAR Sagués Oscoz (Vasco). Tarjetas amarillas a Tachi; y Nyom.