"Tenemos que ser conscientes del escudo que llevamos en el pecho"

Redacción Burgos

El portero del Burgos CF José Antonio Caro regresa este domingo al estadio de Zorrilla, donde este domingo, a las 18.30 horas, se disputa el derbi regional entre el Valladolid y el Burgos CF. Un campo que conoce, aunque estuvo tiempo, en un partido que esta vez sí podrá jugar. «Estuve poco tiempo, pero tengo ganas de jugar en Zorrilla. El primer año que jugué con el Burgos no pude hacerlo por la cláusula del miedo, pero este año ya puedo e intentaré ayudar al equipo como lo vengo haciendo desde que llevo esta camiseta».

Es un partido para disfrutar, añade. «Lo más importante de partidos como estos es disfrutar. Que tanto su gente como la nuestra disfrute. Una de las cosas más importantes para mí es dar la cara, que seamos conscientes del escudo que llevamos en el pecho y dejárnoslo todo para que se sientan orgullosos de nosotros», afirma. Caro indica que por el momento, el conjunto blanquinegro da mejor imagen en casa que fuera, por lo que «debemos seguir el mismo patrón y ser el mismo equipo que somos con nuestra gente». Insiste en que «sabemos que no estamos siendo el mismo equipo fuera de casa y el míster nos lo exige, pero no desde hoy. Tenemos que empezar los partidos como aquí».

Sobre el nuevo entrenador, el portero del Burgos CF indica que «es muy diferente. Este año queremos mucho más el balón. El míster me pide más juego en corto y al final nos tenemos que adaptar a lo que el míster nos pida».

Sobre el rival, recuerda que es «un equipo que viene de Primera División. Tenemos que confiar en nosotros mismos, independientemente del rival que sea. Sabemos que es un equipo muy potente, pero nosotros confiamos en lo que hacemos y el trabajo que venimos haciendo».

Caro ha sido el jugador sobre el que estuvieron fijadas todas las miradas sobre su posible salida del club traspasado. Reconoce que ha sido un verano «extraño porque nunca había vivido la situación de una posible salida de club mediante traspaso, pero lo he tratado llevar de la mejor forma posible». Y desvela que ha habido días en los que «no he tenido los cinco sentidos puestos en lo que debería y puede que me haya pasado un poco de factura, pero estoy feliz de estar aquí». Solo contemplaba «una manera de salir de aquí, que era yéndome a Primera División».