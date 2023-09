Encinas aprieta y exige un San Pablo que sea «un rodillo»

Redacción Burgos

Pese al avance experimentado durante la pretemporada y al hecho de que las sensaciones son positivas, el San Pablo Burgos que debe luchar por el ascenso continúa siendo un proceso en construcción que aún necesita trabajo.

El diagnostico lo realiza Lolo Encinas que desde el banquillo ha visto evolución pero sigue apretando a la plantilla con el inicio de liga a la vuelta de la esquina porque lo que exige el técnico guipuzcoano es que el San Pablo sea «como un rodillo» sobre la cancha para que no haya muchos minutos de bajo rendimiento «y a ver quién puede con nosotros».

Para logar esa intensidad y dominio del juego se precisa entrega y coordinación para que la plantilla funcione como uno «quiero llegar a que este sea el mejor equipo de la Liga. Y eso solo lo voy a hacer trabajando cada semana», anticipal Encinas que va a estar muy encima de sus jugadores inculcándoles sus normas.

«Hay unas reglas que hay que cumplir. Si no, no vas a jugar en este equipo», avisa el técnico vasco que insiste en «que no tenga que corregir otra vez la semana que viene cosas que hemos hecho a la pasada».

Entre las cuestiones a mejorar en el partido de esta tarde a puerta cerrada ante el Melilla, que dentro de su pretemporada también se medirá al Tizona el sábado, este partido sí con público, Encinas espera «mejorar el rebote defensivo» y el «ritmo» para que el equipo no se pare independientemente de que el resultado les fuera adverso.

El entrenador del San Pablo admitió ayer en la presentación de S iim-Sander Vene que no ha estado pendiente de cómo han desarrollado la pretemporada otros equipos. Deja de lado el scouting hasta que arranque la liga pero ya avanza que «ni durante el año me voy a fijar demasiado en el resto. Porque yo creo que si San Pablo está bien, vamos a estar arriba».

En ese sentido en cuanto a los resultados en la pretemporada, tanto del San Pablo como otros clubes, el entrenador burgalesista restó importancia a los marcadores y señaló que no se puede juzgar el estado real de los equipos en función de los resultados en esta etapa.

Su enfoque principal es preparar a su propio equipo y asegurarse de que estén listos para la temporada. Concluyó enfatizando que, si San Pablo Burgos trabaja bien, estarán en la parte superior de la liga, dependiendo de su propio esfuerzo y rendimiento por lo que hizo hincapié en la importancia de que los jugadores se familiaricen con el estilo de juego que pretende imponer el técnico vasco.

Encinas también mencionó la importancia de generar hábitos ganadores y la ilusión entre los seguidores del club. Reconoció que ganar partidos durante la pretemporada es alentador, pero enfatizó que el enfoque principal es construir un equipo sólido para la temporada y subrayó la importancia de minimizar los momentos difíciles y trabajar en equipo para lograr un juego fluido y constante.

A mayores, Encinas hizo votos por evitar las lesiones, especialmente en este final de la pretemporada, porque a su juicio mantener la enfermería vacía «va a ser muy importante. «Somos once y necesitamos a todos y si no se lesionan, el equipo va a crecer», pronosticó.

Encaje perfecto

La llegada del ala-pívot Siim-Sander Vene al San Pablo Burgos viene a cubrir una necesidad táctica que el club se apresuró a asegurar ya que, en palabras de Albano Martínez, director deportivo y gerente del club «llevábamos buscando en el mercado un jugador como él: un cuatro abierto, que pudiera darnos esa versatilidad en el juego, de abrirnos el campo, de tener puntos en sus manos... Cuando se nos dio la oportunidad de contratarle, no tuvimos dudas», explicó en la presentación oficial del jugador.

Albano Martínez también destacó la predisposición de Vene para unirse a la plantilla. «Le contamos nuestro proyecto, lo que queríamos, le entusiasmó y aceptó el reto de venir a Burgos». El estonio es «un jugador con una calidad contrastada», que cuenta con experiencia en competiciones de primer nivel como la ACB o la Euroliga.

Siim-Sander Vene, el jugador más veterano de la plantilla, habló sobre la pretemporada y los objetivos del equipo en la LEB Oro y valoró que «estos partidos muestran algo, pero no es la imagen clara, esa la veremos la semana que viene. El hecho de estar ganando nos da esperanza de que estamos en el camino correcto». «Tenemos una oportunidad de hacer algo bueno», zanjó.

En ese sentido Lolo Encimas valoró positivamente la apreciación del jugador estonio y reconoció que le «gusta» que los jugadores se percaten de que falta camino por andas, «porque si no estaríamos mal».

Vene también se refirió a su capacidad para aportar «experiencia» al equipo y su capacidad para ayudar en varios aspectos del juego: «El tiro, hacer las jugadas adecuadas en el momento adecuado o mantener junto al equipo».

En este sentido, elogió a sus compañeros de vestuario y destacó el trabajo del club para reunir a un grupo de jugadores del que destacó su talento.

El ala -pívot estonio compartió los objetivos del San Pablo Burgos, que incluyen el regreso a la ACB. Reconoció que tener una visión clara de los objetivos es beneficioso, aunque también implica cierta presión.

En sus palabras, «por un lado, es bueno, porque tienes una visión clara de lo que quieres conseguir. Por otro, nos pone presión, pero si quieres ganar y tener éxito, tienes que saber cómo manejar esa presión. Es algo normal para cualquier equipo que quiera ganar».

Vene concluyó expresando su confianza en que el San Pablo Burgos pueda convertirse en uno de los equipos destacados de la LEB Oro y subrayó su creencia en que Burgos tiene un legado importante en el baloncesto, incluyendo su participación en la ACB. «Conozco a Burgos, no hace mucho era un buen club con grandes logros. Creo que pertenecen a la acb», opinó.