El UBU San Pablo Burgos presenta a Jaime González, Pedro Martins y Guilherme Leonel

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Burgos y GRUPO atu han firmado su colaboración para la presente temporada en una rueda de prensa ofrecida esta misma tarde en las instalaciones del nuevo patrocinador del club burgalés.

Eduardo Ordóñez, director de desarrollo de negocio de GRUPO atu, presentaba esta nueva colaboración deportiva en nuestra ciudad: “Es un orgullo patrocinar a otro equipo, que yo creo que va a ir bastante bien en Burgos. Los patrocinios que hacemos en GRUPO atu, más que enfocados al marketing, van enfocados al apoyo del deporte burgalés”.

Marcos Martínez, director técnico del Club Balonmano Burgos, agradeció a su vez “la colaboración que iniciamos este año con GRUPO atu y la cesión de sus instalaciones para poder presentar a Jaime González, Pedro Martins y Guilherme Leonel”.

Tras la presentación de la colaboración de ambas entidades, se pasó a presentar a los tres jugadores del UBU San Pablo Burgos: Jaime González, Pedro Martins y Guilherme Leonel.

Una presentación en la que hablaron de la importancia del proyecto que les presentaron desde el Club Balonmano Burgos y que les convenció para fichar por el equipo burgalés. Para Jaime González, “el equipo tiene una plantilla muy completa, muy larga y de mucha calidad, así que en mi caso fue muy fácil firmar”. Leonel también se decidió en parte gracias a la plantilla formada para esta temporada, que además no solo considera buena en habilidades, sino “también personalmente. Conocía a algunos jugadores y son buenas personas, con buen ambiente en el vestuario. Además, en Burgos me recibieron muy bien y la ciudad me encantó”. Para Pedro Martins, el último en incorporarse al equipo tras los problemas burocráticos que retrasaron su llegada, Roi Sanchez le presentó el proyecto y “antes de firmar o decidir cualquier cosa, hablé con Leonel, que estábamos jugando en Málaga. Tenía buena amistad con él y también me motivó para venir aquí”.

A pesar de ese retraso en la llegada del pivote brasileño al equipo burgalés, Martins llegó y jugó en el partido del pasado sábado frente al Cisne. Su forma física viene ayudada de haber “estado haciendo los ejercicios a distancia con el preparador físico del Burgos, Eduardo Espinilla, para que no sea muy difícil adaptarme al ritmo del equipo. Ahora llevo una semana de entrenamiento con ellos y me siento bien. Creo que no será muy difícil adaptarme al ritmo”.

Una temporada complicada en la que las primeras jornadas han puesto de relieve la dificultad de ganar cada partido. “Esta liga ahora está muy nivelada. Todos los equipos se reforzaron muy bien, con buenos jugadores”, afirma Leonel, “los partidos hay que jugarlos y lo que se demuestra dentro de la pista es la garra, las ganas que tienes de ganar y cómo se enfrentan los partidos”. Para González, la liga de los dos años pasados era “una liga un poco desvirtuada, porque había partidos que no contaban para nada, y este año volvemos al formato original, que cada partido es una final, en cada partido cuentan los puntos”.

La siguiente final del UBU San Pablo Burgos será este mismo domingo, en el Plantío (12:00 horas), frente a Fundación Agustinos Alicante.