El Grupo Ureta Tizona Burgos se estrena con victoria

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos se estrenó en la Liga con victoria. Pero lo hizo con mucho esfuerzo ante un rival que se lo puso muy difícil hasta el final. Los de Diego Ocampo fueron de menos a más y obtuvieron un justo premio. Los triples locales y las pérdidas de balón visitantes fueron clave.

Los vallisoletanos tuvieron una mejor salida a pista y rápidamente se colocaron con un 2-7 a su favor, con un Schmidt muy acertado en ataque. Sin embargo, el Grupo Ureta Tizona Burgos reaccionó e igualó el marcador neutralizando su desventaja (9-9). Incluso Rodrigo Seoane culminó la remontada (12-11). Dos canastas consecutivas de De la Fuente rompió la buena racha local (12-14). Fue entonces cuando apareció el mejor juego del UEMC Real Valladolid Baloncesto para conseguir un 4-10 para situar el marcador en un 16-24 a poco más de dos minutos para la conclusión del cuarto. Y es que los hombres de Francisco García habían mejorado su balance defensivo-ofensivo, para atascar a su rival por completo. Dos tiros libres anotados por Jofresa Sarret acabaron con la mala racha burgalesa (18-24). El Grupo Ureta Tizona Burgos se descompuso y encajó un 2-9 en los últimos instantes para dejar el luminoso en 20-33. El vasco De la Fuente había sido un auténtico quebradero de cabeza para la defensa del equipo de Diego Ocampo. Por su parte, en el Tizona debutó David Böhom.

Ya en el segundo cuarto, el congolés Kande Kieli anotó los cuatro primeros puntos (24-35). Sin embargo, el buen juego local no tuvo continuidad, y el UEMC Real Valladolid Baloncesto consiguió aumentar más su ventaja en el marcador para situarlo en un 24-40 con un N´Guessan magistral. Dieciseis puntos, la máxima diferencia hsta el momento. Se pasó por el ecuador del periodo con 28-40 tras una pequeña reacción local. Y es que el Grupo Ureta Tizona Burgos había mejorado con un Didac Cuevas que tiraba del carro. Francisco García detuvo el partido. Las diferencias se estabilizaron (31-44, a 3´ para el descanso). Kieli, con dos tiros libres, rebajó la desventaja a nueve puntos (37-46). Incluso Vilà, con un mate al contragolpe, dio algo más de aire a su equipo (39-46). Al final 40-49. La mejora burgalesa era un hecho.

Tras el paso por los vestuarios, en los prmieros minutos hubo intercambio de canasta sin que el marcador sufriera alternaciones (47-53). El Grupo Ureta Tizona Burgos le faltaba la fortaleza suficiente para revertir una situación adversa. A pesar de ello, el esfuerzo tuvo su recompensa y un triple del americano Cremo situó la desventaja de los locales a sis puntos (50-56). Un nuevo triple de Seoane redujo más las diferencias (52-56). Los de Diego Ocampo parecían haber renacido, ja que estaba ofreciendo su mejor versión. Se llegó al minuto 25´ con 56-59 gracias a una canasta de Vilà. Un triple del aragonés Jaime Fernández trucó la buena racha local (56-62). La respuesta fue un triple de Parrado (58-62). El partido estaba siendo espectacular. Se llegó a los últimos tres minutos con 60-63. La igualdad era evidente y ahora mandaban sobre la pista los azules con un Ramón Vilà que se echo el equipo a la espalda. La excitación en las gradas llegó con el triple de Jofresa Sarret que significaba el empate a 63 puntos. Pero la alegría duró poco ya que un parcial de 0-5 devolvió a la realidad a los burgaleses (63-68). Ocampo solicitó un tiempo muerto a 1´07´´ para calmar los ánimos y enderezar el rumbo de su equipo. Jofresa Sarret, con la mano muy caliente, puso el 66-68 acto seguido al anotar un triple. Dos tiros libres anotados por Michael Torres firmaron el 66-70. Todo estaba por decidir.

El Grupo Ureta Tizona Burgos no tardó en empatar de nuevo el partido en el último cuarto (70-70) con un 4-0 de salida, con un Jofresa Sarret que tomó el mando de las operaciones ofensivas. Luego, Cuevas, con un triple, dio la primera ventaja importante a su equipo (73-70). Sin lugar a dudas, los de Ocampo estaban en su mejor momento. Empezaron las rotaciones en las filas pucelanas buscando una mejora en su juego. Las diferencias se mantuvieron. Se pasó por el ecuador del cuarto con el marcador más igualado imposible (74-74). Los locales aflojaron y encajaron un parcial de 0-4 (74-78). Ocampo volvió a detener el partido. No quería que se le escapara. Cremo detuvo el ímpetu visitante (76-78). Vilà puso emoción (78-80) y, posteriormente, Cuevas, con un triple, colocaba al Burgos por delante (81-80). Restaban 1´24´´ para el final. En pleno desconcierto del UEMC Real Valladolid Baloncesto, Parrado anotaba dos tiros libres para ampliar la ventaja (83-80). Los dos puntos de Schmidt fueron estériles tras un triple ganador de Cremo (86-82). Francisco García, viendo que se le escapaba el partido, pidió un tiempo muerto. Restaban 40 segundos. El intercambio de tiros libres no cambió el signo del partido.

Grupo Ureta Tizona Burgos: Parrado (10), Cremo (18), Seoane (1), Thiam (4) y Cuevas (16). También jugaron: Alvarado (0), Vilà (20), Munford (3), Böhm (0), Kieli (5), Thiam (4), Jofresa Sarret (13) y Alonso (2).

UEMC Real Valladolid Baloncesto: Schmidt (16), Torres (17), De la Fuente (13), Nwogbo (2) y Belemene (3). También jugaron: Costa (0), García-Abril (0), Puidet (5), Royo (2), N´Guessan (10), Kovacevic (9) y Fernández (9).

PARCIALES Primer Cuarto: 20-33 Segundo Cuarto: 20-16 Tercer Cuarto: 26-21 Cuarto Cuarto: 26-16

ÁRBITROS: Martín Vázquez, Palanca Page y Camaño Muñoz. Eliminados los visitantes Torres y Nwogbo.

PABELLÓN: Polideportivo Municipal El Plantio. Unos 1.500 espectadores