Victoria de Felipe Orts en su regreso al ciclocross

La temporada de ciclocross comenzó de la mejor forma posible para el Burgos BH gracias al triunfo conseguido por Felipe Orts en la prueba disputada en Martín. El alicantino mostró un gran nivel en la jornada dominical y conquistó por tercera vez en su carrera deportiva el XaxanCX, prueba internacional de categoría UCI C2. Un éxito que estuvo cerca de alcanzar el día previo en Pontevedra, en la prueba con la que iniciaba su temporada de ciclocross. En ella lideró la carrera desde un inicio, pero fue superado en las últimas vueltas y acabó segundo.

Dos grandes actuaciones que reafirman el buen trabajo de preparación realizado por el campeón de España en los meses previos. Además, Orts comienza a acumular una importante suma de puntos UCI de cara a las pruebas que disputará en el extranjero de las próximas semanas. Antes de ello, afrontará dos pruebas más en Galicia, el jueves 12 en As Pontes y el sábado 14 en Ribadumia; y en Portugal, el domingo 15 en Melgaço.

Clément Alleno, cerca del top-10 en Turquía

Al mismo tiempo que arranca el ciclocross, finaliza la temporada de carretera para el Burgos BH en Turquía. En la primera etapa disputada entre las localidades de Alanya y Antalya, el francés Clément Alleno acabó 11º al sprint. En una jornada tranquila y mayoritariamente llana, el joven corredor morado logró una buena colocación en los kilómetros finales y se quedó a las puertas del top-10. La carrera continúa este lunes con una jornada de 166 kilómetros entre Kemer y Kalkan con dos puertos de montaña en el camino. Además, la llegada de la etapa está ubicada en un pequeño repecho que podría favorecer a corredores más explosivos.

Felipe Orts: “Termino muy contento. Las sensaciones el sábado también fueron buenas, pero me quedé sin fuerzas en la parte final. Fue un poco raro, porque me quedé vacío a mitad de carrera. Fue una lástima, porque siempre procuro ser competitivo. Sin embargo, hoy domingo he intentado la misma estrategia y sí que lo he conseguido. De esta forma cambia el sabor que me deja este fin de semana. Además, consigo más puntos UCI que el año pasado, que acabé tercero. Estoy contento con este arranque, porque he visto que estoy bien de forma. Es un buen primer paso en esta temporada que comienza”.