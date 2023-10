El Mirandés mereció más

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No mereció perder el Mirandés en Zorrilla, pero una vez más los rojillos no supieron manejar los minutos finales del encuentro, a los que llegó ganando 0-1 y en los que encajó tres goles ante un Valladolid que, hasta ese momento, se había mostrado falto de ideas en ataque. Algo que cambió con la entrada de Iván Sánchez en las filas locales.

Pese a la dolorosa derrota final, sin embargo, los visitantes hicieron un partido muy serio, defendiendo con orden y neutralizando el jugo de los pucelanos en la primera parte para salir mas adelantado en la segunda y adelantarse en el 49, aunque al final no pudo ser.

Salió el Valladolid con un once muy ofensivo, todo lo contrario que el Mirandés, que con su alineación daba muestras de sus intenciones. Los rojillos querían hacerse fuertes en el centro del campo y tratar de cortar las internadas de un Valladolid que llegaba al encuentro tras cuatro victorias consecutivas. Lo consiguió a medias durante los primeros minutos y es que, si bien es cierto que los pucelanos tenían la pelota y la movían con soltura, no lo es menos que merodeaban el área rojilla, aunque sin generar ocasiones claras. Un centro de Monchu que despejaba Barbu, un balonazo desde el medio campo de Kenedy que se iba fuera y un centro de Escudero que cabeceaba fuera Luis Pérez fuera eran los primeros intentos de los locales.

El primer acercamiento del Mirandés llegaba en el minuto 11, en un buen disparo de Durdov que se iba fuera, y en el 13 llegaba la mas clara de los locales hasta el momento en un robo de balón de Sylla, que tras jugada en solitario probaba con un potente disparo que no encontraba puerta.

Tras esos primeros minutos, el partido se tornaba cada vez mas espeso, con mucho balón aéreo de ida y vuelta, trabado, con mucho patadón, sin ocasiones claras. Ya en la recta final llegaron las dos mas claras, una para cada equipo, la del Mirandés en el 35 en un contraataque que trataba de culminar Durdov tras un centro a Carlos Martín, pero se le quedó corto el balón y Boyomo llegó primero. La del Valladolid, en el descuento, en un remate de Sylla que cogía a contrapié a Ramón Juan, pero el portero del Mirandés protagonizaba una estirada increíble y salvaba el gol cuando ya se cantaba el gol en la grada de Zorrilla.

Salió bien el Mirandés en el inicio de la segunda mitad, estirando líneas y dando muestras desde el inicio de querer irse a por el partido. No tardaron en llegar las primeras aproximaciones de los jabatos, en dos internadas de Carlos Martín, pero en la primera no conseguía conectarla Durdov y en la segunda Henrique repelía el balón de Rubén Sánchez. Sin embargo, en el 49, era Rubén Sánchez el que se la ponía a Carlos Martín, que después hace un cambio de ritmo para ganar línea de fondo se la ponía a Durdov, que no perdonaba en boca de gol y colocaba el 0-1 en el marcador a los cuatro minutos de la reanudación.

Trataba el Valladolid de escapar de la presión rojilla buscando a Sylla, pero Barbu y Barcia repelían los intentos locales. Era Kenedy el que a punto estaba de neutralizar el tanto jabato en el 58, pero Ramón Juan volvía a ganarse los galones con una mano salvadora.

Movían los banquillos los dos técnicos, el del Mirandés buscando frescura en las piernas para asegurar el centro del campo y el del Valladolid con un cambio de sistema en busca del gol. Seguía apretando el equipo local, que en el 64 volvía a plantarse en el área rojilla con una buena triangulación entre Sylla y Joni Montiel, que se la puso a Monchu entre líneas para llegar al área, pero cortó providencial la jugada Diego Moreno.

Estaba obligado a irse a por el partido el equipo local, y pese a llegadas esporádicas, lo cierto es que el Mirandés se sentía cómodo y seguro en defensa, abortando los intentos de un equipo pucelano sin demasiadas ideas. Sin embargo, la pegada de los locales volvía a hacerse patente en el 82, en un centro de Luis Pérez que peinaba Marcos Andrés y Sylla enviaba al fondo de las mallas. El gol dio alas a los locales, que en el 87 le daban la vuelta al marcador en otra buena jugada de Iván Sánchez que esta vez culminaba de cabeza de nuevo Sylla.

No se dejó llevar por los nervios el Mirandés, que en el 91 conseguía rescatar un punto en un buen pase de Reina que remataba a la red Godoy colocando el 2-2 en el marcador.

El partido se volvía loco en esos minutos finales y en el 89, cuando se habían cumplido ya los 8 minutos de añadido, llegaba el 3-2 en un balón atrás para Escudero que marcaba desde la frontal.

Un jarro de agua fría para los jabatos, que sin embargo aún tuvieron tiempo de volver a igualar la contienda en el minuto 101, en un disparo de Reina que detenía el meta local en la última jugada del partido.

Real Valladolid CF: John Víctor, L. Pérez, Gustavo H., Boyomo (I. Sánchez, 63´), D. Torres, Kenedy (Joni Montiel, 63´), Monchu, Juric (Cedric, 85´), Escudero, M. Sylla, Marcos André (C. De la Hoz, 89´).

CD Mirandés: Ramón Juan, Barcia, Barbu, Pablo Ramón, Rubén Sánchez (Diego Moreno, 60´), A. Reina, Pablo Tomeo, Juan María, Álvaro Sanz (Gómez, 84´), Carlos M. (Gabri Martínez, 68´), Durdov (Godoy, 60´).

GOLES: 0-1 (49´) Durdov. 1-1 (82´) Sylla. 1-2 (87´) Sylla. 2-2 (91´) Gabri. 3-2 (99´) Escudero.

ÁRBITRO: Salvador Lax Franco (Colegio murciano). Tarjetas amarillas a Escudero, Joni Montiel; Barbu, Gabri, Ramón Juan.

CAMPO: José Zorrilla, 17000 espectadores, con mas de 200 espectadores del Mirandés en la grada