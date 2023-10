El Tizona Burgos se queda a las puertas de la remontada en Guipúzcoa

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos no pudo sumar su segunda victoria consecutiva tras ganar al Valladolid en la jornada inaugural y cayó derrotado sobre la bocina ante un Guuk Gipuzkoa Basket que tuvo en Alex Barcello a su jugador determinante.

En un partido de poca anotación, salvo en un último cuarto de locura, el jugador de Arizona estuvo sobresaliente y aunque en el último acto Dídac Cuevas compitió de tu a tú con el estadounidense, también Parrado brilló siendo el más regular de los burgaleses, el equipo de Diego Ocampo no pudo evitar la derrota sobre la bocina.

Luciendo su segunda equipación, de blanco con una franja negra, Parrado inauguró el marcador desde los libres pero la primera alternancia en el luminoso fue rápida pues los guipuzcoanos con un parcial de 5-0 y un primer triple triple de Barcello tomaron por primera vez el mando.

El choque había comenzado muy movido y con mucho acierto de ambos, también con muy buena conexión entre los directores de orquesta Cuevas y Cremo para tanto anotar como asistir a uno de los postes como Parrado, lo que servía para sumar en muy poco tiempo un interesante parcial de 0-8 que significaba la primera ventaja reseñable (5-10 en el 3´).

Estos tres efectivos monopolizaban todos los puntos burgaleses pues al poco Parrado también encestaba de tres para irse ya a los 7 puntos y sólo superado el ecuador del periodo Soley se uniría al grupo de anotadores con un vistoso mate que servía para que los Diego Ocampo siguieran llevando la iniciativa, aunque eso sí, siempre con ventajas exiguas que no superaron las dos canastas.

El Gipuzkoa Basket también anotaba mucho y fácil, pero sus problemas defensivos lo lastraron durante todo un primer cuarto que terminó bastante más cerrado. Al final 16-17.

Poco a poco el equipo del entrenador local Mikel Odriozola había logrado ajustar su defensa cerrando de mejor manera su pintura, y eso tendría su continuidad en un segundo periodo donde los vascos volvieron a tomar el mando merced a un parcial de 6-0 donde el rebote ofensivo tuvo especial incidencia.

Apareció entonces Kieli para tirar del equipo con sus puntos en un momento de juego más confuso y dubitativo donde ninguno de los dos contendientes era capaz de poner orden. Al poco Thiam le daría descanso relevándolo en su faceta de anotador pero también cogiendo mucho rebote para hacer bailar por enésima vez el electrónico.

Pero ahora el Tizona no funcionaba y superado el ecuador del cuarto al problema de la falta de anotación o de las pérdidas que ya se habían dado en el primer periodo, se le unió el de las faltas porque el Tizona entraba en bonus muy rápido y eso obligaba a Ocampo a parar el partido tras una nueva máxima local con el 27-23 a falta de cuatro minutos.

De vuelta Ayoze Alonso cortó la sequía, pero el Tizona también encajó dos triples seguidos de un Barcello desatado y sólo minuto y medio más tarde Diego Ocampo volvía a agotar un tiempo muerto (33-25). De ahí al paso por los vestuarios ambos fallaron demasiado, incluso canastas bajo aro, y todo quedaba por decidir en la segunda parte del duelo.

Barcello da la vida al Gipuzkoa Basket

Al descanso 36-27 con un nuevo triple en su haber, y todos los logrados por su equipo, de un Barcello que sumaba 4/5 en esa suerte y la friolera de 17 puntos.

En el reinicio y en menos de un minuto otro triple de Barcello ponía a Gipuzkoa Basket en +12 con el 41-29, una renta psicológica que entre Parrado y Vila trataron de minimizar logrando sacar muchas faltas, pero el Tizona seguía perdiendo balones y fallando todos los triples que tiraba (Por entonces 1/10).

Así y todo ahora los de Ocampo defendían más intenso y sin estar demasiado finos con un parcial de 0-6 el Tizona recuperaba sensaciones al paso por el ecuador.

Los burgaleses no le perdían la cara al choque y en defensa se había dado un gran paso, pero en lo ofensivo no funcionaba y Ocampo pese a parar el juego no conseguía dar con la tecla, lo que daba aire a un conjunto vasco que tampoco tenía puntería (47-36 en el 7´).

A falta de ideas en la pintura y de acierto en el lanzamiento exterior o de media distancia, en el tramo final el Tizona encontró auxilio en los libres y en su buena defensa, al menos como para llegar al último acto con opciones (49-44).

En un choque de tan poca anotación donde sólo Barcello con 20 y Parrado con 11 lucían dos dígitos en su estadística de puntos cualquier detalle podía resultar decisivo, y que Ander Martínez sumara sus primeros cuatro nada más iniciarse el ultimo cuarto dolió sobre manera, especialmente a un Cuevas sin protagonismo que encorajinado respondió anotando el segundo triple del Tizona en el duelo. Entonces Oroz respondió de igual manera y de seguido Jofresa hizo lo propio (56-52 en el 4´).

El choque se animaba y eso no parecía gustar a un Mikel Odriozola que detenía el partido, pero no logró parar la euforia anotadora y en el siguiente tramo tanto Ander Martínez como Dídac Cuevas se enzarzaron en un duelo de canastas que puso a Tizona a sólo dos puntos de su rival pero que después llevó a Ocampo a también pedir un tiempo muerto cuando el local Vrankic se unió a la locura con un dos más uno (63-56 en el 6´).

Dídac Cuevas, protagonista

De ahí al final el Tizona apostó con todo con Cuevas hiperactivo para lo bueno y lo malo, pero a falta de dos para la conclusión quien apareció fue el otro gran protagonista de la tarde, un Barcello que en segundos anotó un dos más uno y otros cuatro libres seguidos dejando pese a un triple más de Cuevas, al Tizona contra las cuerdas (72-65 a falta de minuto y medio con tiempo muerto de Ocampo).

Pero no a un Cuevas que entonces anotó cinco puntos seguidos llenando de nervios a toda la grada (72-70 a falta de 52 segundos). En ese duelo a cara o cruz, cómo no, ambos jugadores volvieron a aparecer; pero también un Cremo que con un triple postrero silenció a un pabellón (76-74 a falta de 17´´) que finalmente y con no poco alivio estalló de alegría.