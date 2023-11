Georgios Bouglas, velocidad y veteranía para el Burgos BH

Publicado por Redacción Burgos Creado: Actualizado:

Con una dilatada carrera deportiva a sus espaldas en equipos de Grecia, China, Turquía o Japón, Georgios Bouglas (Tríkala, 1990) dará el salto a la categoría ProTeam de la mano del Burgos BH. El actual campeón de Grecia, título que ha conquistado en tres ocasiones, aportará velocidad al equipo morado, tras varias temporadas destacando en las llegadas masivas de pruebas asiáticas y europeas. Esta temporada 2023 sumaba más de una veintena de top-10 en las diferentes carreras UCI que ha disputado, destacando una victoria en el Tour de Japón con el equipo Matrix Powertag.

A sus 32 años, su progresión como ciclista continúa en ascenso, tras una de sus mejores campañas como profesional. En su palmarés cuenta con triunfos de etapa en pruebas como el Tour del Lago Qinghai en China, el Tour de Rumanía o la prueba búlgara 'In the footsteps of the Romans'. En los últimos años también ha representado a su selección nacional en los Campeonatos del Mundo. Ahora recibe la oportunidad del Burgos BH de poder destacar en el calendario europeo, aunque también espera seguir brillando en las pruebas asiáticas en las que suele competir el conjunto morado.

Georgios Bouglas: “Estoy emocionado de firmar un contrato con el Burgos BH para 2024. Convertirme en profesional es algo que he estado persiguiendo durante los últimos años, así que estoy decidido a sacar lo mejor de ello. Durante las últimas dos temporadas siempre estuve presente en los esprints de las carreras en las que participé, pero me faltó alguna ayuda para ser más protagonista. Con la ayuda de mis futuros compañeros de equipo, estoy seguro de que podremos conseguir algunas victorias. Quiero agradecer a la dirección de Burgos BH su esfuerzo por ficharme y estoy deseando reunirme con todos durante nuestra primera concentración”.

David Cantera (director técnico): “Georgios Bouglas es un corredor con muchísima experiencia en Asia y con un potencial muy grande para las llegadas masivas. Su llegada, sumada a los fichajes de George Jackson y Aaron Gate, y la renovación miembros actuales del equipo como Pelegrí, Angulo o Fuentes, nos permitirá dar un impulso al equipo en esas oportunidades que se presenten al sprint. Necesitábamos reforzar la parcela de velocistas, que es un puesto muy demandado en todos los equipos. Siempre miramos al frente y nos pusimos pronto a estudiar el mercado internacional. Estamos realmente contentos de haber contactado con Georgios, un ciclista que cogió un avión de Atenas a Bilbao solo para estar con nosotros durante el día de descanso de la Vuelta a España. Eso demuestra las ganas que tiene por demostrar su valía. Ha tenido importantes ofertas de equipos asiáticos, pero ha priorizado esta oportunidad deportiva. Además, viene avalado por su preparador, Vasilis Anastoupoulos, que cuenta con experiencia en los mejores equipos del WorldTour”.