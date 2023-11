Viernes negro en El Plantío para el Tizona Burgos

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos perdió una ocasión de oro para dar un gran paso al frente en la tabla clasificatoria. Los de Diego Ocampo recibían a uno de sus rivales directos, Leyma Coruña, pero no consiguieron doblegarle.

El cuadro gallego, con un enorme acierto en la zona desde el pitido inicial, cobró pronto las primeras ventajas y marcó siempre el ritmo de partido para ir ampliando su ventaja poco a poco, hasta llegar a los 22 puntos. Los de Diego Ocampo pelearon hasta el final y en la recta final del tercer cuarto consiguieron meterse en el partido, aunque la desventaja no bajó nunca de los 8 puntos, cosechando su primera derrota en El Plantío.

Se le complicó pronto el partido a Grupo Ureta Tizona Burgos, que, de inicio, se atascó por completo ante la zona impuesta por Leyma Coruña. Los gallegos presionaban bien la salida de balón de los locales, que perdían dos balones en los primeros dos minutos de juego. Y cuando conseguían llegar a las inmediaciones del aro contrario tampoco lo tenían más fácil los burgaleses que, incapaces de penetrar, acababan jugándose lanzamientos de tres que no entraban.

Así, con dos balones perdidos y dos triples fallados, al minuto tres el marcador arrojaba ya un preocupante 2-9. Solo Thiam parecía capaz de encontrar huecos en la defensa visitante, aunque no era suficiente (6-13, minuto 4).

Movía el banquillo Diego Ocampo, que pese a un pequeño atisbo de reacción veía cómo los suyos seguían sin encontrar la manera de sacudirse la presión local sufría hasta el final del cuarto, aunque conseguía que Leyma Coruña no se escapase del todo (19-25).

Reajustaban los visitantes su defensa en el inicio del segundo cuarto, recuperando el control absoluto para firmar un parcial de 0-9 que les colocaba con 15 puntos de renta a 7´32 para del descanso (21-36). No le quedaba otra al entrenador local que parar el partido. A la vuelta, Grupo Ureta Tizona Burgos conseguía frenar la escapada de su rival.

El cambio de juego sentó bien a los de Ocampo, que conseguían devolverle el parcial a los gallegos para colocarse a 9 puntos (31-40, minuto 16). Burgos trataba de imprimir un alto ritmo al juego y el partido se volvía de ida y vuelta, pero la alegría le duró poco a los locales. Leyma Coruña se adaptaba pronto y volvía a anotar con relativa facilidad, cortando el intento de reacción de los burgaleses.

Lo cierto es que con un 68% de acierto en sus lanzamientos de 2, Leyma Coruña resultaba difícil de frenar para un equipo que había mejorado mucho desde su mal inicio, pero que no conseguía darle la vuelta al partido. Solo Cremo y Thiam mantenían a flote a los locales, pero Leyma Coruña se mostraba intratable y se iba al descanso con 15 puntos de renta (42-57).

La dinámica del partido no cambiaba a la vuelta de vestuarios. Grupo Ureta Tizona Burgos, empeñado en recortar distancias e incapaz de frenar el ataque de su rival, se dejaba llevar por el ritmo endiablado de partido, que seguía jugando a favor de un Leyma Coruña mas acertado en sus lanzamientos. Así, los gallegos apenas tardaban dos minutos en elevar su renta hasta los 22 puntos (46-68).

Presión para el Tizona

Lo intentaban desde el exterior los burgaleses tras dos buenas acciones defensivas, pero no conseguían acertar con el aro contrario. Lo hacía Cuevas, a la tercera, pero los burgaleses no conseguían reducir diferencias y mediado el cuarto Diego Ocampo tenía que volver a pedir un tiempo muerto en busca se soluciones (54-76). Intentaba Grupo Ureta Tizona Burgos apretar los dientes en defensa y hacerse fuerte en la zona para crecer desde atrás, pero Leyma Coruña, con una renta más que cómoda, no acusaba el golpe.

La presión seguía siendo para los locales, mientras que al cuadro gallego le bastaba con salir bien al contragolpe para mantener un buen colchón de puntos a su favor. Aún así, conseguían los burgaleses recortar levemente las diferencias (64-79, minuto 28). Consiguieron los locales aguantar el tirón de su rival y mantenerse vivos en el partido llegando al cuarto decisivo con 14 puntos de desventaja (68-82).

Restaban diez minutos de partido y Leyma Coruña lo tenía claro.

Los gallegos optaron por volver a hacerse fuertes en defensa y ´dormir´ el partido para tratar de evitar que los burgaleses se metiesen en él. Los de Ocampo lo intentaban todo, pero les costaba mucho llegar hasta el aro de un rival que intentaba agotar cada una de sus posesiones y daba pocas opciones a los locales. Así, los primeros 3 minutos del cuarto se saldaban con un corto 5-5 (73-87).

El tiempo se le agotaba a Grupo Ureta Tizona Burgos, que intentaba meter una marcha más al juego y, tras un triple de Jofresa, se colocaba 12 puntos (76-88). Había partido, aunque el reloj seguía corriendo en contra de los burgaleses, que a 3 minutos del final apenas habían conseguido reducir esa diferencia (85-96). Leyma Coruña se mantenía firme en defensa mientras los burgaleses lo intentaban sin éxito. No se rendían los de Ocampo, pero poco más pudieron hacer.