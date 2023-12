El Grupo Ureta Tizona Burgos no puede sorprender a Melilla

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No pudieron los de Diego Ocampo conseguir el triunfo en su visita al Javier Imbroda. Los burgaleses no encontraron nunca la manera de frenar a Van Dyke, que acabó el partido con 36 puntos.

Grupo Ureta Tizona Burgos tuvo problemas para superar la defensa local en el inicio del encuentro. Melilla Ciudad del Deporte apenas dejaba maniobrar a los de Diego Ocampo, que tras dos primeras canastas, se atascaban por completo en ataque, incapaces de penetrar en la zona impuesta por el equipo norte africano. Cinco minutos estuvieron los burgaleses sin conseguir firmar una canasta en juego, solo a base de tiros libres conseguían mantenerse vivos en el partido ante un rival que, pese a todo, no conseguía abrir brecha en el marcador. Y es que, en defensa los castellano leoneses no bajaron la intensidad ni un solo momento, consiguiendo salvar ese bache con un 12-9.

Insistía Grupo Ureta Tizona Burgos y Vila conseguía romper la racha y anotaba de 2 a 3 minutos para el final del cuarto (12-11), pero lo cierto es que el equipo seguía teniendo muchos problemas en la zona y Melilla volvía a abrir una pequeña brecha con la que llegaba al minuto 10 (17-13).

La dinámica del partido cambió en el inicio del segundo cuarto. El partido se abrió, las defensas eran ahora menos intensas y las canastas llegaban con mas facilidad en uno y otro aro, aunque Grupo Ureta Tizona Burgos seguía sufriendo en la pintura. Pero no arrojaban la toalla los de Diego Ocampo y gracias a su acierto en el tiro exterior conseguían neutralizar la renta local e incluso colocarse por delante en el marcador (22-25, a 6´36 para el descanso). Melilla no conseguía ahora frenar a los burgaleses y paraba el partido el técnico local, aunque los melillenses no conseguían ahora marcar el ritmo.

La igualdad era máxima y las alternancias en el marcador una constante. Un triple de Melilla parecía que le iba a permitir irse al descanso de nuevo con ventaja, pero Seoane cerraba el cuarto con otro lanzamiento de tres convertido, colocando el 39-39 en el luminoso.

Thiam adelantaba a los burgaleses en el inicio del tercer cuarto, pero Melilla Ciudad del Deporte no tardaba en volver a igualar el partido. Las idas y venidas volvían a marcar el juego y las ventajas de unos y otros duraban poco. Sin embargo, una perdida de balón de los burgaleses y una canasta fallada por Cremo permitían a los locales escaparse de 4 puntos (47-43, minuto 24). Melilla Ciudad del deporte volvía a imponer su ley en la zona y Grupo Ureta Burgos se atascaba de nuevo, aunque el acierto exterior volvía a salvarle. Pero el equipo no estaba bien y Diego Ocampo movía el banquillo en busca de un revulsivo que permitiese a los suyos dar un paso al frente definitivo. No lo conseguía. Melilla tenía el partido donde quería y los castellanos empezaban a dejarse llevar por el nerviosismo y la precipitación, lo que les llevó a estar de nuevo mas de tres minutos sin ver aro. Mientras, los locales abrían una pequeña brecha y se colocaban con 6 puntos de ventaja (54-48).

Restaban dos minutos para el final del cuarto, pero solo dos tiros libres de Seoane subían al marcador de los burgaleses, que veían como su rival se iba hasta los 10 de ventaja para afrontar el cuarto decisivo (60-50).

A Burgos no le quedaba otra que asumir riesgos y poner toda la carne en el asador y Alonso se convirtió en el faro ofensivo de los suyos en el inicio del último cuarto, firmando cinco puntos consecutivos que permitían a los visitantes recobrar la esperanza y colocarse a solo 5 puntos de los melillenses en apenas dos minutos (62-57). Los castellano leoneses conseguían mantener la intensidad en defensa, frenando a un Melilla que perdía más balones que en ningún otro momento del partido y que, aunque mantenía su renta en cinco puntos, sufría en cada jugada. Pero los norte africanos apretaron de nuevo los dientes en defensa, generando problemas a la circulación de balón de Grupo Ureta Tizona Burgos, que volvía a quedarse rezagado (71-63). Ocampo cambiaba prácticamente a todo el equipo y pedía un tiempo muerto y los burgaleses volvían a colocarse a cinco puntos (71-66). Una vez más, sin embargo, los de Diego Ocampo no conseguían mantener la intensidad durante demasiado tiempo ante un rival muy enchufado en el tiro exterior que volvía a escaparse 79-66. Quedaba menos de un minuto y medio aunque lo intentaron todo, el partido estaba ya decidido.

MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 83-73

Melilla Ciudad del Deporte: Marjanovic (7), Van Dyke (36), Lepichev (8), Alvarado (5), Varence (11). También jugaron: Figueroa (2), Mulero (6), Menéndez, Delas (4), Norelia (4)

Grupo Ureta Tizona Burgos: Böhm (6), Cremo (10), Seoane (5), Thiam (6), Cuevas (10). También jugaron: Parrado (7), Vila (8), Munford (1), Kieli (6), Díaz (9), Jofresa, Alonso (5)

PARCIALES

Primer Cuarto: 17-13

Segundo Cuarto: 22-26 (39-39)

Tercer Cuarto: 21-11 (60-50)

Cuarto Cuarto: 23-23

ÁRBITROS: Pol Franquesa Vázquez (Colegio catalán), Pablo Rodríguez Fernández (Colegio madrileño) y Daniel Cervantes Fernández (Colegio valenciano).

SIN ELIMINADOS

PABELLÓN: Javier Imbroda. 800 espectadores.