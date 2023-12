Empate del Mirandés en un partido de gran altura

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

CD Mirandés y Real Racing Club empataron sin goles en Anduva en un precioso partido de fútbol donde se puede discutir si alguno mereció llevarse el triunfo pero donde resulta inconcebible que no se vieran hasta varios goles en ambas porterías. Y es que tanto los discípulos de Alessio Lisci como los del entrenador visitante José Alberto López las tuvieron de todos los colores después de obsequiar a la grada con un fútbol muy atractivo y vertical que bien merece los mejores elogios.

Los rojillos salieron en tromba y en menos de un minuto Rubén Sánchez gana la línea de fondo y su centro lo remata un Martón que se impone a Pol Moreno en el salto y está a punto de marcar un gran gol de cabeza, pero Ezkieta la saca a una mano con una gran parada. La jugada sería anulada por fuera de juego pero como carta de presentación fue muy buena, especialmente para calentar a la grada de un Anduva azotado por las bajas temperaturas. Los de Alessio Lisci se hicieron casi sin pelea con la pelota, más que nada porque en estático el Racing lo esperaba en medio campo, y antes del cinco Gabri Martínez también lo intentó por el costado contrario. Así y todo los vediblancos no se amilanaron y dieron respuesta acercándose al área local con mucha verticalidad, cambiando la presión tras finalización y presionando muy arriba.

El Mirandés apretaba sin descanso y ni siquera un parón de dos minutos para atender a Martón frenó sus ganas. En el diez el equipo ganaba la superioridad en banda dercha e Ilyas Chaira la ponía de rosca al segundo palo para que Gabri Martínez remate sin dejarla caer superando a portero y defensas pero no a un Rubén Alvés que la sacaba no sin mucha fortuna en la misma línea de gol. Una ocasión clarísima

El equipo de José Alberto López se salvaba del primero de milagro, pero eso no le haría recular y con mucha fé en su fútbol no tardó casi nada en volver a responder con un par de llegadas en los siguientes diez minutos. Especialmente buena fue la segunda en el 17´ cuando Íñigo Vicente caracolea desde la banda hasta el área y el balón suelto lo remata Lago Júnior a puerta por encima del larguero. El cuero iba de lado a lado y el choque en Anduva, como casi siempre, resultaba muy entretenido de ver. Después el choque cada vez se fue ajustando más pero en todo momento con los dos ambiciosos y valientes, buscando el gol sin descanso. Así rondando la media hora y después de un par de coladas de Gabri Martínez, el Mirandés exigió mucho a Ezkieta en la pelota parada. Ni siquiera después, en los últimos diez minutos del primer periodo, cuando el duelo se embarró bastante con muchas interrupciones, faltas, protestas y alguna cartulina amarilla; alguno de los dos renunció a su interés por buscar la portería contraria y de nuevo se verían llegadas en ambas áreas de mayor o menor peligrosidad pero constantes.

En el reinicio el Racing salió mordiendo y tras un par de avisos en el 49´ Peque Fernández la coge en la frontal y se va de dos defensores para rematar picadito directamente al palo. Pero el Mirandés también se encendía y en el 53´ Martón remata un balón lateral al palo y el rechace Alberto Reina lo toca como puede también de cabeza y medio en plancha, pero cuando la pelota se iba a colar el portero Ezkieta la saca sobre línea de gol con una mano salvadora y un escorzo imposible. Un minuto más tarde Gabri Martínez se cuela por dentro hasta quedarse solo en el mano a mano ante un Ezkieta que a bocajarro en área chica la saca con el pie al más puro estilo balonmano. El portero racinguista se convertía en protagonista pero sus compañeros también porque en el 60´ Arana se topa con Pablo Román fuera del área en un ajustado mano a mano y el rechace lo coge un Grenier que dispara superando al portero pero también al larguero.

Resultaba increíble que no se hubiera visto ya un gol y jugadores y técnicos eran de la misma opinión, porque los equipos continuaron atacando sin descanso y los preparadores removieron sus pizarras para todavía ser más punzantes. El resultado fue que el festival de fútbol y ocasiones no cesó, pero el gol no llegaba ni siquiera cuando en el 75´ Ramón Juan le sacó uno cantado con un paradón abajo al recién ingresado Ekain, que se quedó en ventaja tras ganarle una pelota a la espalda a Barcia.

Sin embargo el imposible se haría posible y pese a que el encuentro murió con los dos contendientes arriesgando y dejándoselo todo por marcar un gol, no se vería ninguno y las tablas iniciales se mantendrían finalmente.

CD MIRANDÉS - REAL RACING CLUB, 0-0

CD Mirandés: Ramón Juan; Rubén Sánchez, Pablo Ramón, Barcia, Jonathan González; Álvaro Sanz, Tachi (Durdov, 77´); Ilyas Chaira (Pablo Tomeo, 76´), Alberto Reina, Gabri Martínez; y Martón (Carlos Martín, 69´).

Real Racing Club: Ezkieta; Mantilla, Pol Moreno, Rubén Alves, Mario García; Íñigo, Aldasoro; Lago Júnior (Grenier, 59´ (Iván Morante, 91´)), Peque (Sangalli, 71´), Íñigo Vicente; y Arana (Ekain, 71´).

GOLES: No hubo.

ÁRBITRO: Ávalos Barrera (Catalán) y en el VAR Gálvez Rascón (Madrileño). Tarjetas amarillas a Martón, Sanz, Tachi, Pablo Tomeo; Mantilla, Arana, Íñigo y Peque.

CAMPO: Anduva.