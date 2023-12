El UBU San Pablo Burgos hace tablas frente a un rival directo

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

UBU San Pablo Burgos tuvo que conformarse con el empate ante uno de sus mas directos competidores en la tabla, un Dolmenes Antequera que llegó a ir perdiendo de hasta 7 goles en la primera mitad, pero que reaccionó en la recta final del primer período para crecer en el segundo y complicarle la vida a los burgaleses. Tanto, que en la recta final dispusieron de varias ventajas los andaluces, incluida una a escasos segundos de la conclusión que obligó a los locales a jugársela en un final de infarto.

Lo tenía claro UBU San Pablo Burgos, la clave para derrotar a Dolmenes Antequera pasaba por hacerse fuerte en defensa, y en ello se emplearon a fondo los de Roi Sánchez desde el pitido inicial, ahogando el juego ofensivo de su rival, que tardó casi seis minutos en anotar su primer gol. Para entonces, los burgaleses habían firmado ya cuatro y el técnico visitante se había visto obligado a pedir un tiempo muerto.

El gol de los andaluces no cambió la dinámica del partido, y al minuto 8 se llegaba con un contundente 6-1 en el luminoso. Los burgaleses estaban cuajando un excelente inicio de partido, defendiendo con contundencia y contraatacando con mucha seguridad, sin caer en las prisas ni la precipitación.

Movía el banquillo el técnico visitante en busca de un revulsivo, y lo encontró en Fernando Moreno, que se asoció bien con Moya para dar a los suyos una mayor movilidad en ataque. Moya se convertía en una pesadilla para los locales, y con 3 goles en apenas cinco minutos, y otro de Moreno, Dolmenes Antequera apretaba el marcador hasta el 8-5 (minuto 13).

No perdían los papeles los de Roi Sánchez, que reajustaban su defensa y conseguían frenar la reacción andaluza. UBU San Pablo Burgos marcaba el ritmo ante un Dolmenes Antequera que corría de un lado a otro, pero que apenas conseguía mantener el balón en su poder y acababa cediendo de nuevo ante la presión de los locales. Y si en defensa estaban inconmensurables los burgaleses, en ataque, Javier Domingo, bien acompañado por Gallardo y Chan, no daban un respiro a la zaga visitante. Los castellano leoneses no daban tregua y con un parcial de 5-2 volvían a escaparse para colocar ya seis goles de diferencia a 8 minutos y medio para el descanso (14-8).

Lo que no conseguía Burgos era minar la moral de los visitantes, que una vez más conseguían salir del pozo. Con un par de buenas acciones defensivas y aprovechando las rotaciones en el equipo burgalés, Dolmenes Antequera resurgía de sus cenizas. Combinaban bien ahora los visitantes, que poco a poco recortaban distancias en el luminoso (17-13). De poco le servía a Roi Sánchez el tiempo muerto solicitado a 30 segundos para el descanso. No le salía la jugada marcada a los suyos, que encajaban un último tanto, viendo reducida su ventaja a solo tres goles al final de la primera mitad con un lanzamiento casi desde su portería de Moya (17-14).

Salió Dolmenes Antequera lanzado tras el descanso, encerrando a los burgaleses, que no conseguían ahora sacudirse la presión rival ni arrebatarle el balón a los andaluces. El equipo visitante marcaba un alto ritmo y forzaba a los burgaleses a defender al límite, tanto, que a los 4 minutos llegaba la primera exclusión del encuentro, fue para Rodrigues. Aguantaba bien la inferioridad UBU San Pablo Burgos, pero los de Roi Sánchez seguían sin encontrarse cómodos y Dolmenes Antequera aprovechaba para colocarse a solo un gol (18-17).

Recuperaba sensaciones el conjunto local con un movimiento de banquillo (21-17, minuto 13), pero no conseguían los locales aguantar durante demasiado tiempo la intensidad y Dolmenes Antequera, sin nada que perder, asumía riesgos en ataque y conseguía volver a enjugar diferencias (24-23). Restaban casi seis minutos para la conclusión y los visitantes, crecidos tras su nueva reacción, apretaban los dientes. UBU San Pablo Burgos sufría una nueva exclusión y, esta vez sí, los visitantes aprovechaban su superioridad numérica para adelantarse en el electrónico a tres minutos para la conclusión (24-25).

El ritmo era frenético, las idas y venidas se sucedían y las alternancias en el luminoso marcaron los últimos minutos del encuentro, que a un minuto y medio del final estaba empatado (26-26). La precipitación hizo a unos y otros marrar un par de acciones y el marcador se mantenía así a 25 segundos para la conclusión. La bola era de los andaluces, que paraban el partido para marcar la jugada. Les salía bien y Dolmenes Antequera colocaba el 26-27 con un nuevo tanto de Moya.

Se la jugaba Burgos en el último ataque apostando por irse arriba con todo. Entraba el. balón (27-27), pero hubo tiempo aún para un último lanzamiento de Dolmenes Antequera, que se la jugó desde media pista, pero Chan conseguía sacar el balón y permitía a los suyos sumar un punto.

UBU SAN PABLO BURGOS-DOLMENES ANTEQUERA, 27-27

UBU San Pablo Burgos: Ibrahim Moral, Chan (3), Espinosa, Javier Domingo (9), Jaime Gallardo (6), Ernesto López (4), Pedroarena (3) -equipo inicial-.También jugaron: Pablo Gómez, Manterola (2), Jorge G. Lloria (p), Rubén Fernández, Linhares, Jaime González, Zakaria Rabhi, Rodrigues

Dolmenes Antequera: Fran Alarcón, Antonio Pérez Chica (1), Del Castillo (2), Moya (9), Nicolás López (4), Escobedo (2), Jose Javier Abad (1) -equipo inicial-.También jugaron: Morales (2), Martín Ariel, Fernando Moreno (2), Lorenzo Ruiz (4), Lautaro, Solís, Reyes

PARCIALES: 3-0 (5´); 7-3 (10´); 10-6 (15´); 13-8 (20´); (25´); 17-14 (descanso); 18-16 (35´); 19-17 (40´); 21-19 (45´); 23-20 (50´); 24-23 (55´); 27-27 (60´)

ÁRBITROS: Sergio Gutiérrez López y Sergio Martínez Mirón (Colegio valenciano).

Exclusiones: Escobedo; Rodrigues, Espinosa, Pedroarena, Javier Domingo

PABELLÓN: Municipal El Plantío. 400 espectadores