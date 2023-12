Sorteo de la Copa: 'Pesca' y el vestuario de la Arandina quieren al Madrid en dieciseisavos

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La Arandia añadió este jueves una página de oro a su historia de club modesto eliminando al Cádiz y progresando a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre los 32 mejores equipos de esta electrizante competición.

El siguiente paso de la Copa prolongará el festival que ya se vive en Aranda con el sorteo de la siguiente eliminatoria en el que los cuatro equipos que jugarán la Supercopa de España en enero (Atlético, Barcelona, Osasuna y Real Madrid) estarán ya en el bombo.

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey se llevará a cabo el martes 12 de diciembre a las 13:00 horas. Las bolas con los nombres de los 32 equipos rodarán en cinco bombos para propiciar los emparejamientos, dando prioridad inicial a los equipos de la Supercopa, quienes se enfrentarán a los de la categoría inferior.

Esto implica que los dos equipos de Segunda RFEF -la Arandina y el Barbastro- serán emparejados con rivales de la talla del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid u Osasuna. Los dos equipos restantes de este grupo se medirán a conjuntos de Primera RFEF, con opciones como Málaga, Unionista, Lugo o Castellón.

Con los cuatro contendientes de la Supercopa ya definidos, dos equipos de la Primera División se desplazarán para enfrentarse a los dos clubes que hayan quedado disponibles en la Primera RFEF. El siguiente bombo albergará a nueve equipos de la Segunda División, quienes también se enfrentarán a clubes de la Primera División. Con todos los emparejamientos ya realizados, solo quedarán dos equipos de la máxima categoría del fútbol español que se enfrentarán entre sí, determinando el equipo local a través del orden de extracción de las bolas.

'Pesca' y el vestuario de la Arandina quieren al Madrid

El sorteo de Copa promete otra jornada gloriosa para la Arandina que por el simple hecho de medirse en partido oficial a uno de los cuatro más potentes de la competición puede dar por salvada una temporada que en Liga transita por terrenos pantanosos. Quien sabe si la inyección de moral de la Copa ayuda a los blanquiazules a remontar desde el fondo de la clasificación.

Pero moral, desde luego, no les falta. El vestuario quiere que su próximo rival sea el Real Madrid. Lo confirmaba de madrugada en el programa El Chiringuito TV el autor del gol del triunfo de la Arandina: Jorge González 'Pesca'.

"Es un día histórico, así que si viene el Madrid, yo que soy del Madrid, creo que sería increíble. Pero no solamente por eso, sino porque en el vestuario me llaman Pellingham", bromeaba, "porque me queda poco pelo".

"Quieren que sea el duelo Pellingham contra Bellingham", confesaba el bravo jugador ribereño que toma su mote de su profesión de pescadero, y que aseguraba en televisión que "ya nos habían tocado la primitiva con el Cádiz y ahora viene el Euromillón".

'Pesca', que se reconoce como aficionado madridista confesaba también en los micrófonos de 'El Partidazo' de Cope que le haría "especial ilusión", jugar contra el equipo de sus amores en la próxima eliminatoria que se disputará en torno a la festividad de los Reyes Magos, entre los días 5, 6 y 7 de enero.

Polémica por el estado del campo

Antes de disputarse la eliminatoria contra el Cádiz, el equipo amarillo puso en duda las condiciones del terreno de juego para la práctica del fútbol pero el árbitro desoyó sus quejas y finalmente el partido se jugó sobre un césped encharcado y con mucha agua en ciertas zonas.

El vestuario de la Arandina fue ajeno a estas quejas, enfrascado en la arenga del técnico local, Alex Izquierdo, antes del partido. "Estábamos concentrados en el que era nuestro partido de la historia y queríamos hacer las cosas bien", explicaba 'Pesca' en El Chiringuito.

El goleador local fue pragmático sobre esta polémica y argumentaba que "no hay que hacer otra cosa que salir al campo, jugar el partido y el que más garra y más entrega ponga en el partido se lo va a llevar. Y en ese caso, con la ilusión que teníamos nosotros, pues nos lo hemos llevado a casa". "Estaba el campo para los dos equipos", insistió.

Además, 'Pesca' salió extramotivado al campo porque, según explicó en Radio Marca: “El míster me ha dicho que a ver si marcaba ya un puto gol de estrategia… y le he callado la boca”.

El entrenador del Cádiz, Sergio González, se despachó a gusto tras el partido insistiendo en que "el campo no reúne [por ayer] las condiciones para poder jugar".

"Yo creo que quizás si hubiera otro equipo aquí, hoy no se hubiera jugado", afirmaba el técnico gaditano abriendo las puertas a la polémica por su velada referencia a lo que hubiera podido decidirse en el caso de que en vez del Cádiz sobre el césped del estadio Juan Carlos Higuero hubiera tenido que jugar un Madrid o un Barcelona.

Malestar por restar brillo a la victoria de la Aranina

Aunque Sergio González no restó mérito ni dejó de felicitar a la Arandina por su victoria, 'Pesca' sí que lamentó en televisión que esta polémica pudo restar brillo al triunfo del conjunto pore "las declaraciones de Sergio" ya que, a juicio del jugador blanquiazul, "el gol que ha marcado Haji o el que pude marcar yo o la felicidad que hemos transmitido a la gente de Aranda, ha quedado en segundo plano".

"Eso es lo que también puede dar un poco de rabia, sobre todo a nosotros como club y sobre todo al pueblo", admitía el carismático jugador local sin querer profundizar más en la polémica.

Vuelta a los entrenamientos

Poca fiesta para el vestuario blanquiazul que hoy volvía a los entrenamientos para preparar el partido de Liga en Segunda Federación contra el Rayo Cantabria, también en el estadio municipal Juan Carlos Higuero.

"No nos vamos a extender mucho que mañana hay que entrenar, pero un par de cervecitas...", decía Alex Izquierdo en 'El Larguero', prácticamente calcando las declaraciones de 'Pesca' en televisión.