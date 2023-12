Gran victoria del Mirandés en Anduva

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Gran victoria del Mirandés ante un Albacete que opuso resistencia pero que no fue capaz de superar a Ramón Juan. Carlos Martín fue la estrella del encuentro con un doblete personal que le aúpa como un gran peligro de cara a gol. Anotó el primero al aprovechar un fallo en una cesión atrás de Djetei y en el mano a mano con Bernabé no perdonaba. Ya en la segunda parte, un claro penalti sobre Martón también lo transformaba Carlos Martín, poniendo en pie Anduva en su sustitución. El Mirandés sube puestos y se sitúa en mitad de tabla y la próxima jornada visitará Elche.

Igualado encuentro el que iba a enfrentar al Mirandés y al Albacete en Anduva. Empatados a 24 puntos, ambos conjuntos están más cerca del descenso que de la zona tranquila y por eso se jugaban más que tres puntos. Para el encuentro, Alessio Lisci no pudo contar con David Vicente, Verdasca y Baeza pero recuperaba al sancionado Tomeo. Enfrente, un Albacete guiado por Rubén Albés que contaría con Ros pero no con los lesionados Carlos Isaac y Shashoua.

El encuentro comenzó con el Albacete volcado sobre el área de Ramón Juan. Los de Rubén Albés no tardaron en generar la primera ocasión de gol del encuentro. En el minuto 7, pase en largo del meta manchego a Ilyas Chaira que, tras llegar a línea de fondo, pase a Martón que remataba con fuerza pero desviado muy alto. Primer aviso manchego al que Alessio Lisci reaccionó pidiendo cabeza a sus zagueros. Con un juego vertical, los visitantes tenían en Dani Escriche un peligro para la defensa burgalesa, que se multiplicaba para cerrar los huecos que generaba.

En el minuto 20 llegó otra ocasión para los albaceteños cuando una contra bien lanzada por los de Albés, centro de Álvaro Rodríguez y Dani Escriche remata de cabeza a las manos de Ramón Juan, bien colocado bajo los palos. Sin embargo, la garra afilada del Mirandés les permitió a las primeras de cambio lograr el primer tanto del encuentro. Fallo de Djetei en la defensa albaceteña, una horrible cesión que se queda corta y Carlos Martín no perdonaba en el mano a mano ante Bernabé, al que superaba de disparo raso rozando el palo.

Intenta reaccionar el Albacete al tanto con una jugada a balón parado que Manu Fuster pone en el área, Glauder remata pero Ramón Juan estuvo atento para blocarlo. En el 34, jugada polémica por falta a Carlos Martín dentro del área pero, tras consultar el VAR, el árbitro decreta que no hubo nada punible. Pocos minutos después, la parroquia del Mirandés pidió la tarjeta roja por una dura entrada de Djetei a Gabri Martínez que el árbitro asturiano no consideró como tal. Buscó el empate el Albacete antes del descanso pero no lo lograría. Medina tuvo la última oportunidad de la primera parte y tras recortar a Gómez, perdía el balón antes de disparar. Así, el encuentro se fue a vestuarios con el 1-0 en el marcador.

La segunda parte comenzó con el Mirandés presionando a un Albacete nervioso por los errores cometidos atrás y que tanta vida habían dado a los burgaleses. Djetei seguía dando regalos al Mirandés con sus fallos atrás y sólo la mala puntería estaba perdonando la vida albaceteña. El Albacete quería lograr la igualada y presionaba al Mirandés desde su campo. En el 51, buena jugada visitante con un centro de Agus Medina al que Manu Fuster no logra llegar a rematar por bien poco ya que no se encontraba en una posición favorable. Poco después, Chaira casi logra aprovechar otro error atrás manchego de Julio Alonso pero su disparo golpea en un defensa y sale a córner. Del mismo, Gómez se la puso a Pablo Ramón que de cabeza se la cedía a Barcia que la enviaba por encima de Bernabé.

El Alba no reaccionaba a pesar de los intentos y de que Rubén Albés comenzase a rotar el banquillo. Lejos de llegar el empate, el Mirandés lograba ampliar el marcador. A la hora de partido, cae Martón dentro del área albaceteña y González Díaz no dudaba en señalarlo. Julio Alonso derribaba al delantero del Mirandés tras tocarle en el talón. Carlos Martín asumió la responsabilidad y ajustado al palo izquierdo de Bernabé lograba el segundo tanto del Mirandés y el segundo en su cuenta particular.

El gol en contra esta vez sí hizo daño al Albacete, que ya veía lejos la remontada. Rubén Albés siguió haciendo cambios para intentar al menos anotar algún gol. El recién incorporado Pedro Benito fue el que tuvo una oportunidad para los visitantes al aprovechar un balón muerto dentro del área pero su disparo terminó fuera. Entre aplausos se retiró el autor del doblete Carlos Martín y entró en su lugar Pacheco. Alessio Lisci quería controlar el encuentro y evitar sustos innecesarios. Los últimos minutos fueron de intento de empate por parte albaceteña pero la férrea estructura defensiva del Mirandés impidió que el marcador se moviese y el 2-0 resultó definitivo.

CD MIRANDÉS - ALBACETE BALOMPIÉ, 2-2

Mirandés: Ramón Juan; Gómez, Barcia, Rubén Sánchez, Pablo Ramón; Ilyas Chaira (Juan María 83’), Álvaro Sanz (Durdov 93’), Gabri Martínez (Tomeo 93’), Carlos Martín (Alberto Reina 73’), Tachi; Martón (Barbu 93’).

Albacete: Bernabé; Álvaro Rodríguez (Juanma 44’), Djetei, Glauder, Julio Alonso; Medina (Pedro Benito 69’), Olaetxea, Riki, Manu Fuster; Higinio (Quiles 58’), Dani Escriche (Pacheco 69’).

GOLES: 1-0 (24’): Carlos Martín. 2-0 (63’): Carlos Martín, de penalti.

ÁRBITRO: González Díaz (colegio asturiano). Amarilla a Rubén Sánchez, Martón; Julio Alonso y Olaetxea.

CAMPO: Anduva. Unos 2.200 espectadores.