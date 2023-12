Servigest Burgos no puede con un Econy Gran Canaria mucho más ordenado

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Servigest Burgos comenzó el partido desacertado y no pudiendo seguir el ritmo canario. El 3 a 2 que a los pocos segundos mostraba el marcador fue la única vez en todo el encuentro que los locales se pusieron por delante. Porque los visitantes respondieron con un parcial de 0 a 10: Tras ese 3 a 12 los burgaleses batallaron por acercarse de nuevo, y aunque en el minuto ocho el 12 a 16 les daba esperanzas, los canarios acabaron el primer cuarto con un 0 a 6 que les volvía a dar diez puntos de ventaja.

En el segundo cuarto es cuando se pudo ver la mejor versión del Servigest Burgos, y aunque la canadiense Dandeneau seguía martilleando el aro burgalés, un triple suyo suponía el 17 a 29, dos triples casi seguidos de Arredondo insuflaron ánimo a los burgaleses, que empezaron a recortar.

En el minuto diecisiete el marcador mostraba un esperanzador 26 a 31, y aunque Dandeneau seguía a los suyo y anotó rápidamente, dos canastas de García y Arredondo ponían el 30 a 33 en el marcador a falta de solo un minuto para el intermedio. Al descanso se mantuvieron esos tres puntos de diferencia, 32 a 35, y las esperanzas burgalesas de victoria parecían estar intactas.

Imagen del partido entre el Servigest Burgos y el Econy Gran Canaria.Servigest Burgos

Pero el paso por los vestuarios no le sentó nada bien a los locales, y su tercer cuarto acabó con todas sus opciones de llevarse el partido. Aunque un tiro libre de Arredondo en el minuto veintidós ponía el 35 a 37 que parecía hacer ver que los burgaleses iban por el buen camino, nada más lejos de la realidad. Ahora liderados por un Ramonet en racha, y con Dandeneau y Salazar continuando con la gran labor que venían haciendo, los visitantes conseguían un parcial de 2 a 21 en los siguientes diez minutos.

Los burgaleses no encontraban respuesta a las soluciones aportadas por un disciplinado conjunto canario que, con ese 37 a 58 a falta de ocho minutos, había decidido el partido a su favor. Es cierto que los locales no bajaron los brazos y lucharon por rebajar la ventaja visitante, y que un nuevo triple de Arredondo ponía el 50 a 62 a falta de tres minutos, pero no pudieron hacer más y el partido acabó con un merecido 54 a 70 para los canarios.

SERVIGEST BURGOS 54:

Martínez (15), García (5), Cristian (9) Arredondo (21) y Sallis (-) -cinco inicial- Freeman (2), Ubri (-), Ayoub (-), Alvaro (2) y Abdoul (-).

ECONY GRAN CANARIA 70:

Dandeneau (21), Salazar (14), Vega (2), Ramonet (28) y Kolb (-) –cinco inicial- Kozaryna (3), Ostepchuck (2), Hernández (-), Guillén (-) y Ojeda (-).

Parciales: 12-22; 20-13 (32-35); 5-17 (37-52) 17-18 (54-70)

Arbitros: Uruñuela, De la Piedad y Jurado. Señalaron 21 faltas a los locales y 14 a los visitantes. Eliminado Alejandro García (minuto 39) por los locales.