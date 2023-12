Felipe Orts gana en Valencia y Sebastián Mora acaba cuarto en Róterdam

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Felipe Orts volvió a demostrar un gran estado de forma en la última prueba de la Copa de España de Ciclocross y pudo hacerse con la victoria en Valencia. El alicantino del Burgos BH, que el día previo había ganado también en Xàtiva, no lo tuvo fácil en esta ocasión, puesto que un problema mecánico en el inicio de la prueba le obligó a completar una gran remontada. Pero la victoria no se le escapó y consigue de esta forma su sexto triunfo en esta prueba.

El campeón de España sabía que el circuito no sería fácil y la suerte no estuvo de su lado en las primeras vueltas. Un problema en la zapatilla le hizo perder varias posiciones, pero Felipe no perdió la concentración. Poco a poco fue superando a rivales y, a mitad de carrera, ya era segundo. Su mayor rival volvió a ser el campeón francés Clément Venturini, que se había destacado en cabeza de carrera. Felipe mantuvo un ritmo veloz y alcanzó a su rival a tres vueltas del final.

El ciclista del Burgos BH no quería un desenlace al sprint y dejó atrás a su adversario, abriendo un importante hueco que le permitiría sumar su sexta victoria de la temporada. Con estos cuatro triunfos consecutivos en España en el bolsillo, Orts encara con buenas sensaciones la gira navideña, que comenzará el próximo sábado 23 de diciembre en Amberes.

Sebastián Mora, en una de las madison junto a su compañero Malmberg.Wooning Zesdaagse

El Burgos BH también fue protagonista en los velódromos esta semana, al disputar Sebastián Mora los Seis días de Róterdam (Países Bajos). El pistard castellonense acabó cuarto en la competición por parejas con la que cierra su primer año con el equipo morado. Junto al danés Matias Malmberg fue protagonista en las seis jornadas de competición, ganando varias pruebas intermedias y llegando al domingo con opciones de llevarse la clasificación general, algo que ya logró en 2016.

El primer éxito parcial del ciclista morado llegaba el miércoles, al ganar una de las madison y recuperar la vuelta perdida el día anterior con los líderes. Su segundo puesto en la carrera tras derny le asentaba en la cuarta plaza que mantendría hasta el final. El jueves llegó a liderar el torneo de forma virtual tras su victoria en la eliminación por parejas y, un día después, se imponía en una nueva madison, en la que también ganaba vuelta.

En la jornada del sábado se mostró muy ofensivo y se llevó la eliminación individual, además de ser segundo en otra madison. La competición llegó con una igualdad máxima a su última manga, al haber cinco equipos empatados a vueltas y aspirando al título. En esta jornada final, todo se decidió en la larga madison de una hora de duración, donde Mora y Malmberg ganaron varias vueltas y los dos sprints finales, lo que les emplazó en la cuarta posición, con 274 puntos y a dos vueltas de los vencedores. Una actuación que le permite mejorar el sexto puesto logrado en 2022.