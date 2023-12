Lolo regresa a por la victoria

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Será la primera vez que Lolo Encinas se enfrente en condiciones como visitante al equipo que ha marcado su trayectoria como entrenador. Fueron once años en la estructura del Gipúzcoa CB y desde que dejó Illumbe no había vuelto a disputar un partido en condiciones como visitante.

Estuvo en la etapa del covid enrolado en las filas del Bilbao Basket, pero aquel desangelado partido no tendrá nada que ver con la cita de este viernes entre dos de los clubes cabeceros de la LEB Oro.

«Es la primera vez que vuelvo a casa con público, es la primera vez que mi familia me va a ver en un equipo que no es Guipuzcoa Basket jugando contra ellos», explicaba en la previa del partido y añadía al punto que «cuando empieza el partido y el balón lo tiran para arriba, tú no ves ahí más que a tu equipo».

Más gráfico aún fue al remate de su análisis del partido: «tenemos que dejar los huevos allí porque hay que poner todo para sacar el partido y ahí no salgo perdiendo». Lolo va a ganar y cuenta con sus once jugadores para que le entreguen la victoria con la que ir a medirse de poder a poder con Estudiantes con la tranquilidad necesaria.

Porque la cita de este viernes es más complicada de lo que parece para un San Pablo que cuenta sus victorias en liga por docenas. Guipúzcoa figura en la clasificación de Liga en el escalón inmediato al líder que es el San Pablo y a su perseguidor, el Movistar Estudiantes.

Un tropiezo del San Pablo le pondría a tiro de los madrileños, pero también supondría un espaldarazo para que el conjunto vasco pudiera separarse en la tabla de Tizona, Coruña y Valladolid, que están al acecho desplegando un muy buen baloncesto.

El San Pablo llega de cerrar acta contra Cáceres con el 105-55 todavía en el aire, pero eso a Lolo Encinas le suena a agua pasada. «Vamos un poco semana a semana», explica. «Me gusta llegar el principio de semana a ver cosas que hemos hecho mal el partido anterior, entonces ya van cogiendo la dinámica», aclara como si hubieran incurrido en muchos fallos en un partido que ganaron por 50 puntos de diferencia.

Los jugadores, insiste», «saben que al principio les voy a zurrar con lo que han hecho mal y luego ya ellos mismos van demandando un poco qué vamos a preparar del partido».

«No se habla mucho de la racha», concluye sin dar importancia a que desde que comenzó la liga sólo han perdido un partido, que fue el primero de la temporada y por 4 puntos.

Pero sólo con la racha de 12 victorias no se va a derrotar a un GBC que viene fuerte ni a mantener la inercia ganadora para recibir la jornada siguiente a Estudiantes. Lolo no se esconde: «Tenemos que ganar al Gipuzkoa y ganar al Estu la semana que viene aquí», empezando con el conjunto vasco, el alma mater del entrenador que reconoce que «el partido es muy jodido allí y hay que sacarlo».

La cosa se complica, como bien analiza Encinas con que «solo han perdido el partido de Coruña en casa en la prórroga y lo tenían muy bien para ganar». Cuenta con un plantel muy equilibrado entre veteranos y recién llegados que se han adaptado muy bien a lo que les pide Miquel Odriozola.

De hecho, Encinas es más que consciente de que las claves de este partido están evitar que Gupúzcoa saque partido en el rebote, las transiciones rápidas y los contraataques con canastas fáciles. Con todo, una jornada nada fácil para los del Coliseum en este desplazamiento a San Sebastián (20:30h).