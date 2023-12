El longevida San Pablo Burgos defiende el liderato

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Longevida San Pablo Burgos completará el 2023 con un gran partido en el Coliseum, el que le medirá a Movistar Estudiantes, segundo clasificado, este sábado, desde las 20:00 horas, en la pista burgalesa. El conjunto de Lolo Encinas defiende su liderato de la LEB Oro en un compromiso en el que tratará de obtener una victoria que le permita ampliar su ventaja en la cabeza de la tabla. Para cumplir este reto, los castellanos contarán un día más con el apoyo de su afición.

El entrenador Lolo Encinas analizaba con los medios de comunicación la previa de este encuentro en el Hotel Restaurante Cuéntame, donde hablaba del transcurso de la semana después de la derrota frente al Guuk Gipuzkoa Basket de la última jornada.

“Hemos visto el primer cuarto. Al equipo tenía que enseñarle que no se puede entrar de esa forma a un partido, da igual el rival que sea”, explicaba.

El adverso arranque fue una de las claves para no poder sumar la victoria a domicilio, en un encuentro en el que el Longevida San Pablo Burgos no pudo desplegar su juego coral: “Somos buenos, pero cuando jugamos en equipo y lo hacemos bien. Si salimos con esa blandura, ese a ver qué pasa... Quiero que el equipo vaya a por el otro equipo. El otro día no lo hicimos, les esperamos”.

Con la lección aprendida, el cuadro burgalés continúa ultimando los detalles del partido que le espera este fin de semana en el Coliseum.

De cara a este compromiso, Encinas no podrá disponer de Prince Ali, inmerso en el proceso de recuperación de su lesión, y llega con la duda de Luke Fischer, aquejado de unas molestias en el talón desde la pasada semana, aunque el técnico confía en que pueda participar en el choque de mañana.

Movistar Estudiantes alcanza esta decimoquinta jornada de LEB Oro en la segunda posición de la clasificación, con un balance de 11 victorias y 3 derrotas. En su compromiso más reciente, los de Pedro Rivero cayeron ante Leyma Coruña (76-78), en un ajustado enfrentamiento.

Los jugadores más destacados para los madrileños en este duelo fueron dos de sus referencias: el venezolano Michael Carrera (27 puntos, 10 rebotes, 30 de valoración) y el pívot danés Kevin Larsen (13 puntos, 6 rebotes, 22 de valoración).

En una plantilla con mucha experiencia, donde se encuentran hombres de talento como el ex de los burgaleses Carlos Suárez, ha sobresalido la aportación de Michael Carrera. El jugador es el cuarto más anotador de la LEB Oro (15,69 puntos por partido), el séptimo máximo reboteador (6,62 capturas de media) y el tercero más valorado (18,31 créditos promedio).

Sin embargo, tras los hechos ocurridos al final del último compromiso liguero de los madrileños, el juez de competición de la FEB ha sancionado con una suspensión de siete partidos al venezolano, que podrían afectar al duelo de mañana, aunque el Club Estudiantes ha anunciado que recurrirá al Comité de Apelación de la FEB.

"Parece que va a haber ambiente. No tengo ninguna duda de nuestra afición. El otro día, pese a perder, todo el grupo que fue a Donosti estuvo animando”. Entre las ausencias seguras con las que contará Pedro Rivero para componer sus quintetos de mañana, estará la de Francis Alonso, que sufrió una lesión en la rodilla durante el partido ante Leyma Coruña, lo que le mantendrá fuera de la pista en las próximas jornadas. Tanto con la presencia de Carrera como sin ella, la colectividad será una de las principales fortalezas de los estudiantiles, que se presentan como el equipo que más valoración promedio ha acumulado en esta casi primera mitad de la temporada, con 99,6 créditos por partido.

El entrenador del Longevida San Pablo Burgos advertía de la dificultad del encuentro: “Jugamos contra un equipazo, contra gente con mucha experiencia”, y señalaba cuáles serán las claves para buscar el triunfo: “Tenemos que mejorar mucho en el rebote defensivo porque tienen a jugadores como Larsen, Carrera, Murphy, Sola... Hay que dominar el rebote y el ritmo del partido tiene que ser nuestro. Si jugamos al ritmo de Movistar Estudiantes, vamos a sufrir, porque ellos individualmente tienen muchos puntos”.

De igual forma, Lolo Encinas hacía hincapié en la oportunidad de abrir la distancia entre el liderato y su inmediato perseguidor: “El partido va a ser importante por una cosa: porque les sacaríamos dos, para marcar un poco ese colchón. Es la primera vez durante toda la temporada que podemos tener dos de ventaja”.