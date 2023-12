Alicante frena al Grupo Ureta Tizona Burgos

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos no pudo sumar su cuarto triunfo consecutivo y cayó en la pista de HLA Alicante en un encuentro de altos y bajos en el que los de Diego Ocampo consiguieron, durante el primer cuarto, abrir una buena brecha en el luminoso gracias a seis lanzamientos triples convertidos. Sin embargo, en cuanto los locales consiguieron corregir su defensa y ahogar el juego exterior de su rival, las cosas se complicaron para los burgaleses, que solo a partir del minuto 34 conseguían meterse de nuevo en la pelea y volver a tener opciones de triunfo. Unas opciones que los alicantinos fulminaban desde el tiro libre para quedarse con el triunfo.

Le costó a Grupo Ureta Tizona Burgos entrar en el partido ante un HLA Alicante que cerró bien la zona en los primeros compases del encuentro, generando muchos problemas al juego interior de los burgaleses, que no conseguían posiciones cómodas de tiro. Mientras, los locales conseguían abrir la primera brecha (4-0). Pero los de Diego Ocampo reaccionaron a tiempo y gracias a su acierto desde mas allá del 6´75 consiguieron darle la vuelta al marcador (5-8). A partir de ahí el partido dio un giro de 180 grados. Cremo rompía las líneas defensivas de los locales y Grupo Ureta Tizona Burgos, con un nuevo triple, obligaba a HLA Alicante a pedir su primer tiempo muerto (6-13, minuto 4). Los locales lo intentaban con un cambio de defensa, pero lo cierto era que seguían teniendo muchos problemas en las ayudas y no conseguían tapar bien el tiro exterior del conjunto burgalés que, con tres nuevos triples consecutivos convertidos en poco más de un minuto y medio elevaba su ventaja hasta los 16 puntos (6-22, minuto 5).

Movía el banquillo el técnico local, cambiando prácticamente a todo el equipo en pista y HLA Alicante conseguía frenar a los burgaleses. Los de Ocampo sufrían ahora para ver aro y veían como su rival, con mucha paciencia, iba recortando distancias, aunque los castellano leoneses no bajaban los brazos y conseguían llegar al final del cuarto todavía con 10 puntos de ventaja (18-28).

La dinámica del partido no cambió en el inicio del segundo cuarto. HLA Alicante seguía apretando en defensa y apenas dejaba maniobrar a los burgaleses, que tenían muchos problemas para circular el balón con comodidad y acabar jugadas. La intensidad era máxima y los locales continuaban apretando y recortando diferencias en el luminoso (25-32, minuto 14).

Lo probó todo el equipo de Ocampo, pero los locales habían conseguido secar por completo el acierto exterior de los burgaleses mientras mantenía la presión en toda la cancha y cerraba bien la zona. La defensa de los alicantinos era asfixiante y eso les daba mucha ventaja. Mediado el cuarto la diferencia se había reducido ya hasta los 5 puntos (31-36). Los problemas no terminaron ahí para el equipo visitante. Solo Kieli conseguía, muy de vez en cuando, conectar con el aro contrario y el equipo seguía perdiendo balones y terreno ante un HLA Alicante demoledor que a 20 segundos para el descanso lograba empatar el partido (40-40).

Paraba el partido el técnico de los burgaleses, que quería cerrar el cuarto con ventaja, aunque tuvo que conformarse con no verse por detrás en el marcador, cosa que no pudo evitar ya en el tercer cuarto. HLA Alicante seguía maniatando el juego ofensivo de los burgaleses, incapaces de penetrar en la zona rival y los locales le daban la vuelta al electrónico. Solo con dos triples conseguían los de Diego Ocampo mover su casillero durante la primera mitad del cuarto, aunque eso no evitaba que los valencianos se escapasen en el luminoso, abriendo una brecha de 10 puntos (56-46, minuto 24).

Grupo Ureta Tizona Burgos lo intentó con un cambio de defensa, pero los locales manejaban su renta a la perfección y parecían tener el partido exactamente donde querían y aunque en los siguientes minutos llegó la igualdad a la cancha, eso solo jugaba a favor de los alicantinos, que a 3 minutos para el final del cuarto ganaban aún de 14 puntos (65-51), una renta que los de Ocampo solo consiguieron reducir en tres puntos para llegar al cuarto decisivo con 69-57 en el electrónico.

Las cosas no mejoraron en el inicio del último período y tras un parcial de 5-2 Ocampo movía el banquillo en busca de soluciones (74-59). Conseguía Grupo Ureta Tizona Burgos frenar a su rival para, poco a poco, ir creciendo desde la defensa. Dos tiros libres y un triple de Cremo devolvían la esperanza a los visitantes, que obligaban ahora al técnico local a pedir tiempo muerto a 4:38 para el final (74-67). Cuevas se convertía en el foco de los suyos en esos minutos finales y, de su mano, los castellanos seguían recortando distancias (80-75, minuto 37). Sin embargo, a la hora de la verdad, HLA Alicante apretó los dientes y tiró de oficio para certificar su victoria desde la línea de tiros libres.

HLA ALICANTE - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 94-89

HLA Alicante: Davison (24), Gudmundsson (26), Rodríguez (1), Kostadinov (9), Barro (6). También jugaron: Serrano, Harris (16), Bercy (3), Balint (4), Gatell (4), Hook (1).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Parrado (5), Cremo (23), Seoane (18), Thiam (2), Cuevas (7). También jugaron: De Souza (10), Böhm, Vila (6), Kieli (4), Díaz (9), Jofresa (3), Alonso (2).

PARCIALES

Primer Cuarto: 18-28

Segundo Cuarto: 22-12 (40-40)

Tercer Cuarto: 29-17 (69-57)

Cuarto Cuarto: 25-32

ÁRBITROS: Jorge Muñoz García (Colegio andaluz), María Ángeles García Crespo (Colegio andaluz), Javier Villanueva Tena (Colegio madrileño).

ELIMINADOS: Harris; Cremo, Cuevas.

PABELLÓN: Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant. 1200 espectadores.