El Longevida San Pablo Burgos no levanta cabeza y se despide de la Copa

Longevida San Pablo Burgos se jugaba mucho en su feudo. Los de Lolo Encinas necesitaban poner fin a su mala racha de resultados y conseguir un billete para la Copa, pero no pudo ser. La cuarta derrota consecutiva de los castellanos y las victorias de Movistar y Leyma Coruña, les deja fuera de la competición copera tras un encuentro en el que, en líneas generales, el real Betis Baloncesto fue mejor.

No pudieron empezar peor las cosas para Longevida San Pablo Burgos. Los de Lolo Encinas se atascaron por completo ante la solidez defensiva de un Real Betis Baloncesto muy intenso que en el minuto 4 ganaba por 1-12. Y no es que estuviesen fallones los burgaleses bajo el aro contrario, no, es que en esos cinco minutos ni siquiera llegaron a lanzar a canasta. Los sevillanos se lo impidieron y solo un tiro libre de Vene fue lo único que consiguieron anotar los locales ante un rival que, por su parte, estaba muy acertado tanto en el tiro interior, como en el exterior, convirtiendo dos triples de dos intentos en esos compases iniciales.

Paraba el partido Encinas, que cambiaba prácticamente a todo el equipo en cancha en busca de un revulsivo. Lo encontraba en Rosa, que en apenas 20 segundos anotaba la primera canasta en juego de los suyos y otro tiro libre para poner el 4-12. Los burgaleses parecían haber encontrado el camino y se mostraban ahora mucho más sólidos en defensa, secando el ataque de un Real Betis Baloncesto que tardó dos minutos y medio en volver a ver aro. Y mientras, en ataque, los locales conseguían ir abriendo huecos y no caer en la precipitación para colocarse a ´solo´ tres puntos a 2´30 para el final del primer cuarto (11-14).

Imagen del partido entre el Longevida San Pablo Burgos y Betis.© Tomas Alonso

Ahora era el técnico visitante el que pedía un tiempo muerto para frenar la reacción local, aunque no podía evitar que los burgaleses igualasen el marcador (18-18, minuto 10).

La igualdad marcó el inicio del segundo cuarto, aunque tres triples consecutivos anotados permitían a Longevida San Pablo Burgos abrir una brecha mínima (29-25, minuto 13). Replicaban los sevillanos, pero otro triple local volvía a colocar a los castellanos con +4 a 4´30 para el descanso (34-30).

Pero los visitantes supieron reaccionar, encontrando líneas de pase para romper la defensa de los burgaleses, que pese a todos sus intentos seguían sin sentirse cómodos en la pista. El partido entró así en una fase de idas y venidas que no beneficiaba a los locales que, pese a todo, entraban en el último minuto del cuarto con ventaja en el marcador (41-40). Pero el Real Betis Baloncesto ponía el cierre con un lanzamiento de tres que les permitía irse al descanso con ventaja (41-44).

El toma y daca se mantuvo durante los primeros minutos de la reanudación, aunque a Lolo Encinas no le gustaba como estaba viendo a su equipo en la pista y paraba el partido con 50-53 en el marcador. No le sirvió de mucho la charla al preparador de los burgaleses y, a la vuelta, los sevillanos, con un triple, se iban de 6 puntos (50-56, minuto 24).

Los visitantes apenas asumían riesgos y Longevida San Pablo Burgos tenía que emplearse a fondo para colocar, con tres tiros libres consecutivos, el 53-56. A partir de ahí, sin embargo, los locales desaparecían por completo de la pista ante el vendaval de juego de real Betos Baloncesto. Los visitantes defendían con uñas y dientes, eran superiores en el rebote y tenían mejor visión de juego que su rival, elevando su renta hasta los 10 puntos a falta de dos minutos para el final del cuarto (53-63). No le queda otra a Lolo Encinas que pedir un nuevo tiempo muerto. No conseguían los locales sacudirse la presión del rival y al cuarto decisivo se llegaba ya con 13 puntos de desventaja para el conjunto castellano leonés, que empezaba a ver alejarse el sueño copero (55-68). No hubo mucha historia más. Con el marcador claramente a favor, los andaluces tuvieron claro que les bastaría con mantener la presión defensiva, agotar posesiones y no dar al rival la posibilidad de meterse en el partido.

Así, con mucha calma y escogiendo bien cada acción, el Real Betis Baloncesto fue sacando de sus casillas a un Longevida San Pablo Burgos que no conseguía rehacerse y que a falta de 6 minutos aún para la conclusión del choque perdía ya de 15 puntos ante un rival muy compacto y equilibrado.

Pese a todo, no bajaron los brazos los de Lolo Encinas, sabedores de que Movistar Estudiantes no ganaba en su partido. Pero no pudo ser. Los burgaleses perdieron, los madrileños acabaron ganando y Leyma Coruña tampoco falló, dejando a los de Encinas fuera de la Copa.

LONGEVIDA SAN PABLO BURGOS - REAL BETIS BALONCESTO, 82-94

Longevida San Pablo Burgos: Corbalán (16), Vene (6), Kasibabu (5), Jiménez (8), Lapornik (9). También jugaron: Speight (6), Adala (3), Barrera (3), Rosa (21), Ali (5).

Real Betis Baloncesto: Frazier (21), Almazán (3), Rodríguez (9), Faggiano (12), Berzins (6). También jugaron: Polanco (5), Wembi (3), Marín (2), Domenech (3), Dedovic (4), Kuksiks (18), De Bisschop (8).

PARCIALES

Primer Cuarto: 18-18

Segundo Cuarto: 23-26 (41-44)

Tercer Cuarto: 14-24 (55-68)

Cuarto Cuarto: 27-26

ÁRBITROS: Juan P. Gª-Alcaide (Colegio madrileño), Jaime Gómez Luque (Colegio madrileño), Elena Espiau Guarner (Colegio catalán).

SIN ELIMINADOS.

PABELLÓN: Coliseum