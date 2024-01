El Grupo Ureta Tizona suma otra victoria con el nuevo año

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos sumó su segunda victoria del año, segunda consecutiva, que le consolida en la zona alta de la clasificación. Ayer lo tuvo cómodo para doblegar a un rival que nunca tuvo opción ante la superioridad de los castellanos. Dominaron muchas de las facetas del juego.

Se presumía un partido desigual. Y lo cierto es que el guión fue muy diferente al esperado. El Rioverde Clavijo sorprendió por completo a un Tizona Burgos ´dormido´ y en los primeros dos minutos había conseguido un parcial de 7-0. Sin embargo, fue un puro espejismo, ya que tres triples consecutivos permitió a los de Diego Ocampo revertir la situación adversa y poner las cosas en su sítio (7-9). Reacción de campeón ante un rival que se atascó en ataque. Tamba oxigenó a su equipo con un tiro de larga distancia. No se rindieron fácilmente los locales. Pasado el ecuador del primer cuarto, el enfrentamiento se equilibró (10-11). Fue un periodo donde los tiros de tres fueron protagonistas. Así, De Souza situó a los castellanos con cuatro puntos de diferencia (12-16), que Jofresa aumentó con cuatro puntos consecutivos (12-20). El Tizona Burgos ya había cogido el pulso al partido. Los visitantes supieron administrar la diferencia en los últimos instantes (14-25), con una última canasta triple del alero portugués Munford.

Ya en el segundo cuarto, no empezó de la mejor manera para el Rioverde Clavjijo, por lo que se entrenador tuvo que solicitar un tiempo muerto para solucionar los desajustes en el juego. No lo pudo conseguir, porque su rival siguió aumentando la ventaja. La defensa riojana no respondía con autoridad y el parcial hasta entonces en el periodo fue de 4-9. Así se pasó por el ecuador con el luminoso reflejando un 18-34, con un triple del badalonés Arnau Parrado, uno de los destacados en la primera parte. Norris salió al rescate de los blancos con un nuevo lanzamiento de tres (21-34), que les daba un respiro ante la superioridad burgalesa. Vila, De Souza y Böhom siguieron bombardeando el aro local (21-39) ante la desesperación del entrenador asturiano Jenaro Díaz. A poco más de minuto y medio la diferencia ya era de 22 puntos (22-44). Tizona Burgos ya había hecho el trabajo. La primera parte finalizó con el marcador de 27-46.

Tras el paso por los vestuarios, se esperaba una reacción riojana. Pero prácticamente nada cambió. Así, el marcador reflejaba un 29-50 a los tres minutos de juego, lo que precipitó que el técnico local pidiera un nuevo tiempo muerto. A los dos equipos les costaba anotar. Un parcial de 3-10 elevó la máxima diferencia a los 28 puntos (32-60), lo que impedía que el Rioverde Clavijo pudiera entrar en el partido. Diego Ocampo fue moviendo el banquillo para dar minutos a los menos habituales gracias a su importantes colchón de puntos que tenía. Todo estaba más de bendecido, aunque hubo una pequeña reacción local (38-60). Ocampo no se lo pensó y detuvo el partido para ordenar a su equipo y evitar sorpresas inesperadas. El tercer cuarto acabó con 40-62.

El partido parecía decidido, pero Tamba y Torres, a base de triples, empezaron a recortar diferencias en el marcador para situarlo en un 51-66 cuando aún restaba 6´32´´ para el final. El juego riojano se había serenado y empezaba a carburar. De Souza, con un triple, y una canasta posterior de Vila, frenó en seco el ímpetu del Rioverde Clavijo (52-72). Jenaro Díaz pidió un tiempo muerto al ver que ya se le escapaba definitivamente el partido. La conclusión del encuentro estaba a cuatro minutos. Respondió el danés Knudsen y Norris con sendos triples (58-73). Había aparecido la mejor versión local, pero le faltó tiempo para poner en peligro el triunfo de su rival. La ventaja visitante a la conclusión del partido fue finalmente de 17 puntos (61-78) a base de cuatro puntos consecutivos de Cremo y Böhm. Se mantiene la racha en el nuevo año.

RIOVERDE CLAVIJO - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 61-78

Rioverde Clavijo: Moreno (5), Coffi (1), Nicolau (9), Tamba (11) y Norris (11). También jugaron Arbosa (4), Cabrera (0), Torres (6), Treviño (8) y Knudsen (6).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Parrado (12), Vila (12), Cremo (7), Díaz (3) y Cuevas (3). También jugaron Böhm (11), Munford (3), De Souza (10), Kieli (4), Seoane (3), Thiam (0) y Jofresa (10).

PARCIALES Primer Cuarto: 14-25 Segundo Cuarto: 13-21 Tercer Cuarto: 13-16 Cuarto Cuarto: 21-16

ÁRBITROS: García León, Mas Cagide y Gómez Hernández.

ELIMINADOS: Los locales Moreno y Tamba; y al visitante Jofresa.

PABELLÓN: Palacio de los Deportes de la Rioja.