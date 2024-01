El CD Mirandés sigue sumando

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Una parte y un punto para cada equipo. El CD Mirandés fue el dueño del primer periodo, tuvo sus ocasiones pero no las convirtió, y en la segunda parte se vio obligado a refugiarse en sus cuarteles de invierno ante el dominio y acoso del Alcorcón, que tampoco transformó sus buenas oportunidades. Un partido equilibrado donde los de Lisci acumulan otra portería a cero en defensa, gran rendimiento de la zaga, pero echando de menos algo más de pólvora.

Apenas a los quince segundos la tuvo Carlos Martín en la frontal, con un disparo algo mordido tras una buena dejada de Martón. Los de Alessio Lisci salían mandones al encuentro, queriendo la pelota y pisando mucho campo alfarero mientras los locales trataban de acomodarse en el encuentro.

Artola era la referencia del Alcorcón de Mehdi Nafti mientras el Mirandés mostraba esa seguridad en defensa que ha sido marca de fábrica en las últimas semanas. A los nueve minutos, un rechace de la zaga local lo enganchaba a botepronto Ilyas Chaira en el balcón del área, saliendo el esférico alto por muy poco en una buena oportunidad jabata. Y a los trece pedía penalti Carlos Martín al caer en el área después de recuperar una pelota en la presión alta. Llegaba y llegaba un Mirandés dominador y ambicioso, con peligro serio en un centro chut potente y raso de Ilyas Chaira al que Gabri no llegaba por centímetros para embocar.

Convencía el conjunto rojillo a domicilio, y Martón generaba riesgos con un pase de la muerte que no hallaba rematador, acción continuada con chut final de Alberto Reina alto. Movilidad y talento del centro del campo hacia adelante generando juego y llegadas por parte mirandesista, apenas respuestas aisladas y poco peligrosas por parte alcorconera.

También en la estrategia y el balón parado lo intentaba el Mirandés, como en una falta lejana donde Carlos Martín quiso sorprender perdiéndose la pelota cerca del palo al paso por el minuto 28, con respuesta peligrosa, la primera real de los locales, en un disparo desviado de Víctor García.

Malas noticias cuando en un balón dividido caía mal Martón, necesitando la camilla para abandonar el césped y con pésimas perspectivas ya que se le dobló el tobillo al caer. Fea imagen. Y también la imagen, esta vez en el VAR, anulaba una diana de Gabri a los 43 minutos a la salida de un córner porque la pelota había salido con claridad por línea de fondo antes del centro, una lástima. Se había concedido en principio pero la imagen no dejó lugar a las dudas, llegándose al cuarto de hora de intermedio sin alteraciones.

Gran susto al minuto de la reanudación, cuando un centro de Víctor García que se envenenó tras rozar en un zaguero cogía una parábola que se estrellaba en el larguero, superado Ramón Juan. Era otro Alcorcón, y una falta que ponía Quintillá con rosca al área no la desviaba nadie y acababa perdiéndose muy cerquita del poste en otra oportunidad alfarera.

Al Mirandés le costaba algo más progresar y adelantar líneas en este primer tramo del segundo acto, con un primer aviso desviado de Ilyas. Ahora la presión alta y eficiente era de los locales de Mehdi Nafti en un cambio importante de decorado. Eso sí, riesgo jabato cuando Lucas Anacker erraba saliendo de su marco y despejando mal, tratando de sorprender nuevamente Ilyas desde lejos pero sin la puntería precisa.

Gabri era el siguiente en poner a prueba al meta alfarero desde la larga distancia, repitiendo poco después ya en el área y buscando el palo corto. Muy activo el cedido por el Girona y ex del San Fernando. Se le anulaba a los 21 minutos una diana al local Víctor García, cuando tras una dejada de Artola con trallazo de Juanma, parada de Ramón y gol de Víctor empalmando el rechace en un trallazo cruzado, se le indicaba un fuera de juego milimétrico a Artola en el inicio de la jugada.

Jugaba con fuego un Mirandés superado, y así el trallazo de Addai desde la frontal encontraba la respuesta de Ramón Juan, palmeando el cuero cerca de la escuadra para evitar el 1-0. Pidió penalti Artola en el forcejeo posterior, no indicado y con más llegadas locales en disparos altos de Víctor y Quintillá.

Godoy se iba al banco con un enfado bien visible, no en vano había entrado al césped por el lesionado Martón en el tramo final del primer periodo, entrando Durdov para agotar Lisci sus ventanas de cambios. Seguía apretando y dominando un Alcorcón en sus mejores momentos de juego, con un disparo desviado de Addai ya por encima del noventa, en un añadido de siete minutos. Los jabatos no conectaban con los hombres de arriba y daban por bueno el punto, con un último susto de nuevo para Addai por parte madrileña, empalmando una pelota alta por muy poco tras un saque de banda en largo. Al final los ataques no cuajaron y el cero a cero se quedó en todo lo alto. Un puntito más al saco.

AD ALCORCÓN - CD MIRANDÉS, 0-0

AD Alcorcón: Lucas Anacker; Iago López, Castro, Óscar Rivas, Quintillá; Yan Eteki, Javi Lara (Mosquera, 79´); Víctor García, Juanma Bravo (Addai, 69´), Javi Pérez; Artola (Obi, 88´).

CD Mirandés: Ramón Juan; Rubén Sánchez, Barcia, Pablo Ramón, Gómez; Alberto Reina, Tomeo; Ilyas Chaira, Carlos Martín (Álvaro Sanz, 77´), Gabri Martínez; Martón (Alan Godoy, 41´) (Ivan Durdov, 85´).

GOLES: -

ÁRBITRO: Miguel Sesma Espinosa (Colegio de La Rioja). Amonestó tan solo al visitante Gabri Martínez (96´). Gorostegui Fernández-Ortega, en el VAR.

CAMPO: Santo Domingo. Un total de 3.265 espectadores.