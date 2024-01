Sufrido triunfo del UBU San Pablo Burgos a domicilio

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Apurado triunfo a domicilio para un líder UBU San Pablo Burgos que pese a ir siempre por delante en feudo del correoso Valinox Novás, de llegar a tener una ventaja de +8 en el reinicio tras el descanso y de +5 superado el ecuador de la segunda, terminó el partido agobiado por completo y teniendo que defender un último ataque local para empatar a falta de cincuenta segundos para la conclusión.

Lo primero reseñable que se vio en O Rosal, además de un gran ambiente tras un respetuoso minuto de silencio, fue una primera parada de gol de Jorge García Lloria. Una acción que, unida a la fortuna de un segundo intento de ataque local que terminó en el palo, permitió al equipo de Roi Sánchez agarrar muy rápido una ventaja de dos goles con Asier Pedroarena monopolizando los tantos burgaleses gracias a sus buenas coladas hasta línea de seis ganando la ventaja en el uno contra uno tras bloqueo al central. Así y aunque el equipo del entrenador local César Arman Dorado consiguió resolver con acierto sus dos siguientes ataques, lo cierto es que también pasó casi por los mismos apuros ofensivos que en sus primeras intentonas y superado el minuto cinco tras otra definición local al palo, el UBU montaba su segunda contra letal de la tarde que le colocaba con un +3 arriba (2-5).

Después los pontevedreses buscaron armar mejor su defensa y de hecho se jugaría con más contacto físico, con los colegiados más atareados y con la caliente y ruidosa grada de O Rosal también jugando su partido. Pero ni por esa, el UBU San Pablo mantenía en este año recién estrenado el aplomo exhibido en el pasado y su seis cero ni se arrugó ni sucumbió a montar una transición rápida que diera origen a otro gol fácil a la carrera, por lo que César Arman tuvo que parar el partido con un tiempo muerto poco antes de llegar al cuarto de hora. Pero de vuelta a pista su equipo tuvo otra pérdida en ataque y el San Pablo cazó su quinto contragolpe de la tarde noche para colocar un más que interesante 4-10 en el electrónico. Todo ello con la parroquia gallega silbando la labor arbitral. Pero en realidad quizás más a su equipo pues al poco y tras un gol del Novás el UBU también transicionaba con un par de pases para marcar totalmente liberado desde uno de los extremos.

Después el equipo de Roi Sánchez siguió golpeando duro a la defensa local, que muchas veces no le daba tiempo siquiera a colocarse, y tras un siete metros producto de un lanzamiento a puerta vacía con intercepción local desde dentro del área, la máxima burgalesa ascendía con el 7-14 a falta de diez para el descanso. De ahí al final todo continuó parecido y el UBU mantuvo su renta en golpe a golpe (11-18 en el 25´) hasta llegar a un final más alocado por las exclusiones y con muchas protestas locales. Al descanso 15-21.

En la segunda mitad un 0-2 de parcial inicial llevó la máxima hasta el +8 (15-23 en el 3´). Sin embargo el UBU pagó muy caro una inferioridad numérica y cierto cambio de criterio arbitral, pues el Valinox Novás se apuntó un parcial de 3-0 que incluso pudo ser mayor, pero el larguero de García Lloria lo impidió. Pedroarena puso fin a la sequía con un golazo desde nueve metros, pero los cidianos volvían a quedarse con sólo seis efectivos y eso daba esperanzas a un equipo local que ahora sí atacaba con mayor determinación y velocidad, con lo que a ese ritmo de efectividad amenazaba de meterse en la pelea por el resultado (21-25 en el 10´ y tiempo muerto de un Roi Sánchez que no lo veía claro).

De nuevo en juego el portero Javi Díaz hizo una de sus pocas paradas hasta el momento, hubo dos nuevas exclusiones visitantes bastante discutibles (La tercera de Pedro Martins) y el Novás redujo al -3 la desventaja. En plena locura con la grada muy caliente, Álex Chan marcó un gol tras un rechace que hizo mucho daño y García Lloria paró dos seguidas. El UBU tiraba de calidad y sin pausa con Pedroarena siempre presente rebajaba de golpe la euforia de O Rosal (22-27 en el 16´).

Entonces apareció de nuevo el portero local Javi Díaz, pero el UBU apretó los dientes y aprovechando los castigos al excesivo ímpetu de la defensa local le haría muy largo el partido a un Novás que así y todo llegó al tramo final con alguna opción de sumar (26-29 en el 25´ tras un siete metros fallado por el UBU). Con todo en el aire el San Pablo perdió la pelota para una contra local sin oposición donde García Lloria detuvo a bocajarro. Una parada decisiva que además trajo consigo el gol visitante a contragolpe y que prácticamente significaba la sentencia, pero el Novás no se rindió y volvió a hacer la goma de manera increíble y ayudado por las constantes imprecisiones del UBU (29-30 en el 29´). Con todo, ya no le daría tiempo a recuperar lo perdido ante un UBU que sin jugar bien esos minutos finales y conceder demasiados errores, sí lo hizo con mucha veteranía en el ataque final de los locales para empatar, pues no consiguieron lanzar a puerta y todo se resolvió con un golpe franco de Dusan Trifkovic con el reloj a cero que superó a la barrera pero que no fue a palos. A la conclusión 29-30.

VALINOX NOVÁS - UBU SAN PABLO BURGOS, 29-30

Valinox Novás: Javi Díaz, Héctor Gil (P.s.); Paulo Ostolaza (), Álex Dorado (4), Yago Santomé (2), Iago Flores (-), Pedro Iglesias (9), Diego Pérez (-), Paulo Dacosta (-), Germán Hermida (2), José Leiras (-), Aladino Fernández -(), Andrés Sánchez (4), Manu Martínez (1), Dusan Trifkovic (2), Pablo Castro (-) y Oriol Teixidor (5).

UBU San Pablo Burgos: Jorge García Lloria, Ibrahim Moral (P.s.); Alberto González (-), Álex Chan (6), Javi Espinosa (1), Beñat Manterola (1), Pablo Gómez (-), Rubén Fernández (-), Javi Domingo (-), Jaime Gallardo (-), Ernesto López (7), Guilherme Linhares (-), Pedro Martins (2), Jaime González (9) y Asier Pedroarena (4).

PARCIALES: 2-4 (5’); 4-5 (10’); 5-11 (15’); 7-14 (20’); 10-17 (25’); 15-21 (descanso); 17-23 (35’); 21-25 (40’); 22-27 (45’); 24-28 (50’); 26-29 (55’); 29-30 (final).

ÁRBITROS: Gutiérrez Sobrino y Monjo Ortega.

EXCLUSIONES: Santomé (3, 58´), Hermida, Trifkovic, Teixidor; Rubén Fernández (2), Linhares y Martins (3, 41´).

PABELLÓN: O Rosal.