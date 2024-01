El Recoletas Burgos Caja Rural sigue implacable

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Victoria de líder. Recoletas Burgos Caja Rural se sobrepuso a las duras condiciones de la matinal en San Amaro para volver a desplegar su talento rugbístico superando al decano, la Santboiana, en un gran partido de los aparejadores. Seriedad y eficiencia, superando ausencias importantes como la de Feta Casteglioni, con un trabajo eficiente y a ratos espectacular, en especial en el primer periodo. Otra victoria al saco, y otro bonus con las cuatro marcas.

Inicio fuerte del paquete de delanteros de la Santboiana, con respuesta de Marcel Sirvent en una extraordinaria patada enviando el oval a dos metros de la marca en la touche. El pick and go y la fortaleza de los hombres fuertes de Recoletas posaba a los tres minutos el primer ensayo en manos de Valentín Bustos. El fuerte viento y la lluvia fueron enemigos a la hora de la conversión de Tomy Carrió.

Buen inicio de los burgaleses con el decano, por su parte, cometiendo infracción tras infracción. Carrió desafiaba al clima tratando de patear a palos un golpe de castigo, pero no había forma. Sin acierto. Se planteaba pues un duelo bravo, físico y sin concesiones. El balón estaba muy mojado y ello provocaba serios problemas a los zagueros. Así, se le caía el oval a Pol Joven en línea de 22 y ello facilitaba otra opción que Carrió esta vez sí, más cerquita, envió a palos con su zurda de seda para poner el ocho a cero, si bien una infracción castellana permitía a De la Torre recortar con una patada cercana.

Entre Sirvent y Sacovechi fabricaban una gran jugada, con pase final para Gabi Rocaries sellando un sensacional ensayo en el ecuador de la primera parte, convertido con arte por Tomy. Comenzaba a funcionar el rodillo burgalés y una touche apenas a dos metros de la marca no acababa en try por un inoportuno avant ya en la cuarta fase de ataque.

Apenas tres minutos más tarde, de nuevo Recoletas Burgos comenzaba a carburar espléndido rugby a la mano con Pablo Rascón rompiendo por el centro a la defensa catalana, ensayo casi entre palos que, convertido sin aprietos, ubicaba en el marcador un 22-3 demostrando quién es el líder.

Pero la Santboiana no arrojó la toalla, y en una fase de ataque con la delantera apretando fuerte, al final el más vivo era Lucas Pichot, el medio melé, posando en el primer try del Decano. Un 50-22 esplendoroso de Marcel Sirvent, talento puro en su patada, volvía a poner a Recoletas en órbita de ensayo. Ruan Snyman, ex de la Santboiana, tenía que entrar al borde del asueto, al que llegaba con ese 22-10 en el marcador.

Arrancaba el segundo periodo con Tomy Carrió aprovechando una infracción de la Santboiana para, en buena posición, convertir a palos el golpe de castigo ampliando en tres puntos más la diferencia de los aparejadores. Un 25-10 que, unido a la seriedad de la defensa local frenando las intentonas de los catalanes, permitía que los minutos fueran pasando con otra victoria en el zurrón castellano.

El viento a favor de los de Basso y García era otro factor importante en el segundo periodo. Fase de intercambio de patadas entre las dos zagas, de nuevo con Sirvent machacando a sus excompañeros con un nuevo 50-22 para pugnar por el bonus ofensivo si se lograba otra marca. Mucha pericia en la bota de Marcel.

Respondía el quince de Sant Boi con una peligrosa fase ofensiva, pero la patada de Joven se perdía por línea de fondo sin que Jack Daniels pudiera atrapar el oval para la marca. Minutos de dominio catalán y Rascón que se iba diez minutos a la banda con amarilla incontestable.

Pero el coraje de Recoletas Caja Rural permitía que la diferencia numérica tampoco se dejara notar en exceso, con un avant frenando el ataque de los visitantes cuando parecía que podía caer otro ensayo de la Santboiana. Las buenas patadas defensivas de los locales marcaban la pauta en uin tanteador que no sufría alteraciones y los minutos seguían cayendo en el crono a favor de los intereses gualdinegros.

Y el talento en ataque hizo el resto a diez minutos del final, con Noah Cánepa, piernas frescas, entrando con talento para sellar la cuarta marca de los locales, 32-10 tras la conversión de Carrió. Y a cinco minutos del ochenta rozaba Recoletas Burgos uno de los ensayos de la temporada en una gran jugada de Iñaki Mateu, con pase de fantasía a Pablo Rascón y carrera de 40 metros, patada a seguir incluida para burlar a la zaga catalana, pero frenado ya en línea de 22 el talentoso jugador local con el público de San Amaro en pie. Una lástima. Y una fea tangana ya en el último minuto venía a estropear un espectáculo deportivo hasta aquel instante.

RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL - UE SANTBOIANA, 32-10

Recoletas Burgos-Caja Rural: Domínguez (Sívori, 63´), Agustín Gil (Caini, 63´), Gramajo (Aduriz, 72´); Sacovechi (Ruan Snyman, 38´), Wagenaar, Zumeta (Mansieux, 72´), Boronat, Bustos; Nico Rocaries (Tani Bay, 66´), Marcel Sirvent (Masuyama, 73´); Gabi Rocaries (Cánepa, 65´), Iñaki Mateu, Pablo Rascón, Guillo Mateu; Tomy Carrió.

UE Santboiana: Zaffaroni (Leonori, 40´), Joan López (Pigatto, 40´), Zé Conde (Jurado, 40´); Ojeda (Carbonell, 47´), Pujol (Bianchini, 47´), Foulds, Palomar (Moletti, 50´), Facu Domínguez; Lucas Pichot (Ignasi Rodríguez, 60´), De la Torre; Hugo Pichot (Puig, 47´), Socino, Chambers, Daniels; Pol Joven.

MARCADOR: 5-0 (3´): Ensayo de Valentín Bustos. 8-0 (13´): Puntapié de castigo de Carrió. 8-3 (17´): Puntapié de castigo de De la Torre. 15-3 (20´): Ensayo de Gabi Rocaries convertido por Carrió. 22-3 (32´): Ensayo de Rascón convertido por Carrió. 22-10 (36´): Ensayo de Lucas Pichot convertido por De la Torre.

Segunda parte: 25-10 (44´): Puntapié de castigo de Carrió. 32-10 (69´): Ensayo de Noah Cánepa convertido por Carrió.

ÁRBITRO: Andoni Susperregi (comité vasco). Amarilla al local Rascón (62´).

CAMPO: Bienvenido Nieto (San Amaro). 550 espectadores