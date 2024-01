Medalla de plata de Sebastián Mora en el Campeonato de Europa de Pista

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La recién iniciada temporada de carretera no es la única que está dando alegrías al Burgos BH. Después de los triunfos obtenidos por Aaron Gate en Nueva Zelanda, otro corredor morado ha sido protagonista este fin de semana. Sebastián Mora ha logrado la medalla de plata en la prueba de puntuación del Campeonato de Europa disputado en Apeldoorn. En la última jornada del evento, el castellonense ha mostrado un gran nivel y una actitud ofensiva para lograr la presea, representando a la selección española.

El veterano pistard abandonó el pasado miércoles la concentración que estaba realizando junto a sus compañeros de equipo en Almuñécar para viajar a los Países Bajos y unirse al resto de integrantes de la selección española. El jueves se estrenó logrando la décima posición en la madison, junto a Albert Torres, y el viernes acabó quinto en el scratch, a las puertas de una medalla que no se le escaparía en la prueba de este domingo, la puntuación, en la que ya había logrado el oro en 2020.

Desde un inicio se mostró al ataque, sin esconder sus cartas, ganando una vuelta y uno de los esprints puntuables en los primeros minutos de carrera. A 100 vueltas del final, logró otros 20 puntos extra, al alcanzar a un grupo numeroso que había tomado ventaja. Tras ello se estableció una bonita pelea con el danés Niklas Larsen, quien acabaría ganando el oro. Mora venció en el octavo de los esprints y puntuó en otros tres más, acabando con 58 puntos en segunda posición.

Sebastián Mora indicaba que “ha sido una medalla muy luchada y el objetivo que me había planteado. No es el oro al que estoy acostumbrado en los Campeonatos de Europa, pero es un resultado muy satisfactorio y que hay que valorar positivamente. Sabía que tenía que salir fuerte. Ha habido un ataque de corredores que no son muy vigilados y he decidido arrancar solo, pudiendo conseguir puntos y una vuelta. He optado por el plan que tenía pensado".

Añadía que "tenía que morir en esta prueba, no he mirado atrás y, a veces, no he pedido relevo, por lo que he gastado demasiado. En las últimas vueltas he arrancado otra vez y me ha faltado un poco. Lo he luchado y termino muy contento. Era el último día de competición y había que pelear por esta medalla, no solo por mí, sino por la Federación Española, por el equipo y por todos los que nos apoyan. Agradezco al Burgos BH todo el esfuerzo que hace y el apoyo que me dan de cara a los objetivos en la pista. Esta temporada se plantea muy ilusionante, con el gran proyecto conjunto que tenemos, tanto en la carretera como en los velódromos”.