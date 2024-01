25 minutos para ganar el Dakar

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Cristina Gutiérrez sorteó una etapa clave en la que no sólo mantuvo la segunda posición en la general ‘Challenger’ sino que le recortó tres mintutos al líder de la categoría y alejó otros 16 minutos a Chaleco López, que no puede con la piloto burgalesa.

Gutiérrez sigue intentando la lucha por el liderazgo y a falta de una etapa, la brecha con Mitchell Guthrie está a 25 minutos.

La piloto española afrontará mañana el final del campeonato con una especial rápida que promete ser ‘tranquila’. De esta forma, solo los problemas mecánicos o los improvistos graves serán los únicos que puedan cambiar la clasificación.

La ventaja de Mitch sobre su perseguidora hace que sea poco probable que Cristina se lleve en esta edición el deseado Tuareg. Sin embargo, el Dakar no está ganado hasta el último kilómetro.

La undécima etapa no fue fácil. Al igual que en la décima etapa la mayoría de los competidores sufrieron pinchazos y en el caso de Cristina fueron dos, además consecutivos y en el kilómetro 30 de la especial, nada más empezar.

«Sabíamos que era la etapa más complicada de pinchazos... así que he bajado el ritmo muchísimo, me he estresado demasiado pero bueno, hemos conseguido llegar hasta el final. Además, no nos hemos perdido demasiado tiempo así que estamos felices de estar aquí, en el final de la etapa once. Queda mañana y ojalá todo vaya bien porque hoy, de verdad: ha sido una locura». explicaba Cristina