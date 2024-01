El San Pablo Burgos espera contar con Fischer para iniciar un cambio de rumbo ante el Clavijo

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Cuatro derrotas consecutivas pesan, máxime cuando se parte como favorito. El San Pablo Burgos trata de recomponerse. Borrón y cuenta nueva para que esta mala racha acabe siendo anecdótica y no endémica. Lolo Encinas pone pocos 'peros' al equipo a nivel técnico, pero sí echa en falta más motivación. El partido de este domingo ante el Clavijo, último en la tabla pero merecedor del «máximo respeto», debe marcar ese cambio de rumbo que el club tanto necesita.

Encinas no maquilla la realidad. Afronta el encuentro con el «vestuario tocado» y, además, «la semana se hace un poco más larga cuando pierdes». Por eso confía en recuperar al «mismo equipo que hace unos 25 partidos parecía que había roto la Liga». Para ello, resulta imprescindible «cambiar nuestra energía» y reforzar el «trabajo en equipo».

La gran duda de puertas hacia dentro tiene nombre y apellido: Luke Fischer. ¿Llegará a tiempo el pívot estadounidense? La sensación, en principio, es «buena». El jueves «empezó a hacer contacto» y tiene «muchas ganas de entrar». Aún así, el entrenador sabe que «le va a costar un poco coger el ritmo». En cualquier caso, su presencia en la cancha podría suponer un importante revulsivo si se recupera definitivamente de sus molestias en el talón.

«Dependemos de nosotros»

Acude el San Pablo este domingo a Logroño siendo consciente de que se enfrenta a un equipo con «mucha hambre». Visto lo visto últimamente, Encinas no se confía sino más bien todo lo contrario. No le cabe duda, además, de que la reciente llegada de Álex Urtasun al Clavijo aportará un plus de «veteranía», por su condición de «temporero» en la ACB, y de mayor peligro en tiro exterior.

«Dependemos de nosotros», zanja el preparador de la escuadra azulona a sabiendas de lo mucho que urge un cambio de mentalidad. Lo fundamental, apunta, es desprenderse de una vez por todas de esa mochila cargada de piedras que amenaza con dar al traste el proyecto de regresar a la máxima categoría del baloncesto español.