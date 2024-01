La falta de acierto condena al Mirandés

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Un gol en la segunda mitad del debutante Sergi León dio los tres puntos a un Eibar que tuvo muchos problemas para sacar el partido adelante. Y es que el Mirandés jugó un buen partido y dispuso de buenas oportunidades para incluso ganarlo, pero le falló la puntería. No fue el día de los atacantes.

El equipo armero fue el quiso llevar el peso del partido en el arranque del partido, ante un rival que apostó más por el juego directo. A los seis minutos llegó la primera opción de gol de los jabatos. Carlos Martín estuvo cerca de estrenar el marcador, pero el balón acabó en saque de esquina ante un acertado Luca Zidane. La réplica local llegó poco después en un disparo de Mario Soriano que Ramón Juan respondió con una gran intervención. El partido estaba siendo vibrante y jugado a una alta intensidad.

Siguió insistiendo el equipo armero. Vencedor y Aketxe estuvieron cerca del gol. El Mirandés se defendía como podía ante el vendaval de juego ofensivo de los vascos. Sin embargo, los burgaleses no renunciaron al ataque y adelantaron posiciones con el paso de los minutos para incomodar la salida de balón del Eibar.

Transcurrido el primer cuarto de hora apareció de nuevo el guardameta visitante. Ramón Juan sacó una extraordinaria mano para evitar el tanto de Aketxe en un lanzamiento de falta (20’). Y sin tiempo para digerir el susto, Stoichkov no supo aprovechar un centro desde el lateral al llegar forzado al remate. Los locales no sacaban el pie del acelerador.

Hasta ese momento, la pólvora en el Mirandés estaba mojada y Carlos Martín apenas dispuso de claras oportunidades de gol. Antes de la media hora de juego, Ilyas Chaira protagonizó una buena jugada, però acabó en nada. Los rojiblancos -ayer de blanco- parecían despertar de su letargo.

Ya en el tramo final, los visitantes centraron sus esfuerzos a mantener el resultado inicial ante las envestidas de su rival que buscaba adelantarse en el marcador antes de llegar el descanso. A un minuto para el final de la primera mitad, Carlos Martín, uno de los más activos en el Mirandés, estuvo a punto de sorprender a Luca Zidane con un centro del delantero madrileño que se fue envenenando. Poco después el colegiado daba por finalizado un periodo muy entretenido donde ambos equipos gustaron y hubo ocasiones para que el marcador fuera otro.

Tras el paso por los vestuarios, los de Joseba Etxeberria saltaron al campo con una marcha más. Ríos Reina dispuso de la primera opción con un disparo desde la frontal que se marchó muy cerca de la portería de Ramón Juan. A pesar de ello, no había un dominador claro en el juego en los primeros instantes de la segunda mitad.

Los porteros tomaron el protagonismo. A los 54 minutos, Luca Zidane taponó un disparo de Carlos Martín dentro del área, y después fue Ramón Juan que respondió a la perfección a un tiro de Mario Soriano desde la frontal. Menudo partido estaban ofreciendo Eibar y Mirandés. Solamente faltaba el gol.

Alessio Lisci hizo el primer cambio en el minuto 61 al retirarse Tachi, con molestias, y dar entrada a Pablo Tomeo. También movió el banquillo Joseba Etxeberria. En el minuto 65, lo probó Ilyas Chaira, en una brillante jugada que no fue gol por muy poco. El Eibar apostó por cuarto jugadores en la misma línea del área burgalesa para impedir la salida de balón de su rival.

En el minuto 70 llegó la jugada polémica del partido en unas posibles manos de Pablo Tomeo que el colegiado no concedió ante la protesta de Etxeberria. El duelo en esos instantes estaba siendo muy igualado, y podía caer de cualquier lado. En el minuto 75, debutaba el local Sergio León. Y su entrada no pudo ser más decisiva. En el minuto 77, el ariete cordobés abría el marcador. En su primer balón que tocó no perdonó. El jugador se aprovechó del despiste defensivo para controlar con el pecho el balón tras un centro y empalar con la zurda en el interior del área. Era el 1-0 y se le torcían las cosas al Mirandés, aunque todavía le quedaba tiempo para reaccionar.

A los burgaleses les entró las prisas e intentaron buscar acciones de ataque para buscar el empate. A dos minutos para el final, Sergio León pudo firmar el doblete pero Ramón Juan se encargó de que no subiera su disparo al marcador, que ya no cambió más. Es la tercera victoria consecutiva de los armeros.

SD EIBAR - CD MIRANDÉS, 1-0

SD Eibar: Luca Zidane; Juan Tejero, Barrocal, Arbilla, Ríos Reina (Christian, 64’); Unai Vencedor (Yriarte, 82’), Matheus Pereira; Aketxe (Corpas, 64’), Mario Soriano y Stoichkov (Konrad, 82’); y Jon Bautista (Sergio León, 75’).

CD Mirandés: Ramón Juan; Rubén Sánchez, Pablo Ramón, Sergio Barcia, Jonathan Gómez; Tachi (Pablo Tomeo, 61’), Mathis Lachuer (Ibrahima Kebe, 72’); Ilyas Chaira (Durdov, 82’), Álvaro Sanz, Gabri Martínez; y Carlos Martín.

GOL: 1-0 (77’): Sergio León.

ÁRBITRO: Lax Franco, del colegio murciano. Amonestó al local Matheus Pereira; y los visitantes Gabri Martínez y Jonathan Gómez.

CAMPO: Ipurúa. Un total de 5.698 espetadores.