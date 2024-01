Empate de oro del UBU San Pablo Burgos

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Arrancó el equipo de Roi Sánchez un valioso empate en casa de uno de sus perseguidores. Un empate que casi sabe a victoria a los burgaleses después de verse cuatro goles abajo a falta de 10 minutos para el final, la máxima diferencia (tras un parcial de 3-0 en una inferioridad visitante) de un encuentro absolutamente igualado.

Llegaba UBU San Pablo Burgos a tierras barcelonesas con la espinita de haber empatado su último encuentro y ganas de retomar la senda del triunfo ante un rival que sabía que para seguir soñando con los primeros puestos debía derrotar al líder. La igualdad en los primeros compases fue absoluta, con dos equipos que trataban de imponer un alto ritmo y absoluta igualdad en la pista que en el luminoso se traducía en continuas alternancias (3-3, minuto 3). Sufrían los burgaleses para tratar de imponer su ley, aunque conseguían forzar la exclusión de Javier Rodríguez ya en el minuto 5 de partido y eso les permitía abrir un pequeño hueco de dos goles (3-5). Una vez recuperados todos sus efectivos, el Barça Atlètic no conseguía frenar a un UBU San Pablo Burgos que parecía haber cogido carrerilla y elevaba su renta hasta el 3-6.

Sin embargo, los de Roi Sánchez no conseguían que esa situación durase demasiado tiempo. Los catalanes se levantaban pronto, reajustaban su defensa y conseguían frenar el juego ofensivo de los burgaleses, que sufrían ahora en cada jugada y veían como los locales igualaban de nuevo el luminoso poco antes de que se cumpliese el minuto 15 de partido (7-7).

Ernesto López adelantaba de nuevo a los de Roi Sánchez y una buena parada de Ibrahim Moral daba a los suyos la opción de volver a irse de dos, pero la defensa azulgrana tampoco daba facilidad alguna y tras varias acciones falladas de uno y otro equipo, el Barça Atlètic volvía a igualar.

El guion se repetía una y otra vez, como un estribillo, las idas y venidas, las buenas acciones defensivas de unos y otros, amenazas de pasivo, paradas de los porteros, nadie conseguía abrir hueco y los minutos seguían corriendo (12-12, minuto 22). Llegaba entonces la primera inferioridad de UBU San Pablo Burgos tras la exclusión de Rubén Fernández, una situación que los de Sánchez casi conseguían salvar con éxito absoluto, pero acababan encajando un gol que colocaba a los locales por delante en el marcador (13-12).

No le gustaba al técnico visitante lo que estaba viendo en la cancha en los últimos minutos y pedía tiempo muerto. Roi Sánchez quería una marcha mas en el juego de los suyos, y la conseguía. Los burgaleses apretaban, tanto en defensa como en ataque, y conseguían colocarse con dos goles de renta (15-17), pero una nueva exclusión, esta vez de Javier Domingo, permitía a los catalanes recortar distancias al borde del descanso (16-17).

La dinámica del partido no cambiaba en el inicio de la segunda mitad. La igualdad continuaba siendo total, aunque dos buenas acciones defensivas consecutivas del Barça Atlètic volvían a colocar por delante a los locales justo cuando se cumplía el minuto 34 de partido (19-18).

Apretaban los burgaleses, y el Barça se quedaba con un hombre menos en pista durante dos minutos aunque UBU San Pablo Burgos solo conseguía anotar un gol en esa superioridad para volver a igualar el marcador (19-19). El toma y daca no tenía fin. Locales y visitantes mantenían un pulso que parecía no tener fin y ni siquiera las inferioridades numéricas permitían a unos u otros desequilibrar la balanza, parecía que lo conseguían los locales, en el minuto 49, cuando aprovechaban una nueva superioridad para abrir una brecha de cuatro goles (28-24). Era la primera vez en todo el partido que uno de los dos equipos se iba de más de dos goles y los nervios empezaban a aflorar en las filas visitantes y Roi Sánchez no lo dudaba, paraba el partido, reordenaba a los suyos y a la vuelta, recuperada la igualdad de efectivos en la pista, UBU San Pablo Burgos volvía a mostrar su mejor cara, presionando hasta el límite ante un Barça Atlètic que sufría dos exclusiones consecutivas y se encontraba, durante casi un minuto, con dos hombres menos sobre la cancha.

No desaprovecharon la ocasión los visitantes, que se colocaban a solo un gol (28-27). Restaban siete minutos y medio de partido y paraba el juego el técnico local, aunque no lograba evitar que los burgaleses empatasen el choque (28-28). Volvía la igualdad, aunque eran los locales quienes se adelantaban en el luminoso, llegando al minuto 27 con un gol de renta (30-29). Los nervios eran máximos en ambos equipos y el marcador no volvía a moverse hasta el último minuto, cuando UBU San Pablo Burgos empataba de nuevo la contienda a falta de 30 segundos para el final con un lanzamiento desde los 7 metros. Defendieron bien los de Roi Sánchez el último ataque de los azulgranas, aunque el partido acabó con polémica tras el último lanzamiento de los locales, que vio puerta pero lo hizo, según los colegiados, fuera de tiempo, dejando el 30-30 en el luminoso.

BARÇA ATLÈTIC - UBU SAN PABLO BURGOS, 30-30

Barça Atlètic: Pol Quiroga, Pablo Fernández (1), Petar Cikusa (4), Zarzuela (5), Djordje Cikusa (2), Ortega (3), Javier Rodríguez (7). También jugaron: Roger Giner (2), Joan Blanco (1), Pau Morer (2), Tim Álex, Ugalde (1), Cobmann (2).

UBU San Pablo Burgos: Ibrahim Moral, Alex Chan (8), Javier Espinosa (4), Pablo Gómez, Gallardo (2), Linhares (3), Martins (1). También jugaron: Manterola (2), Jorge García, Rubén Fernández, Javier Domingo (3), Ernesto López (4), Jaime González (2), Zakaria Rabhi, Pedroarena (1).

PARCIALES: 3-5 (5’); 4-6 (10’); 7-8 (15’); 10-10 (20’); 13-12 (25’); 16-17 (descanso); 19-18 (35’); 21-21 (40’); 24-24 (45’); 28-24 (50’); 29-28 (55’); 30-30 (final).

ÁRBITROS: Jordi Pinilla Iglesias y Eric Deiros Borras (Colegio catalán).

EXCLUSIONES: Javier Rodríguez, Ugalde (2), Grau; Rubén Fernández, Gallardo, Pedroarena.

PABELLÓN: Ciutat Esportiva Joan Gamper. 200 espectadores.