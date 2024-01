Servigest Burgos no puede con un Menarini Joventut mucho más acertado

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Servigest Burgos no se encontró en ningún momento a gusto en la pista este sábado, y cayó derrotado frente a un Menarini Joventut que desarrolló un gran plan de partido y se llevó una merecida victoria. Solo en el primer cuarto los burgaleses fueron capaces de ir por delante en el marcador, y aunque las dos primeras canastas del partido fueron de un acertado Envó, rápidamente empataron los locales merced a otras dos canastas del “Flaco”, y luego los puntos de García llevaron a Servigest Burgos a dominar por 10 a 8 al final del primer cuarto. Aunque parecía que esa iba a ser la tónica del partido, un encuentro de máxima igualdad, en el segundo cuarto los visitantes se hicieron claramente con el control del ritmo del partido, y a pesar de la canasta inicial de García que ponía el 12 a 8 en el marcador, consiguieron un parcial de 0 a 11, por lo que a falta de 3 minutos para el descanso Joventut había conseguido una renta de siete puntos, 12 a 19. Esa renta pudo todavía ampliarla hasta el 18 a 27 del descanso.

El tercer cuarto fue un quiero y no puedo por parte burgalesa, ya que se sabía que quedaba tiempo para remontar, pero no se daba con la tecla para deshacerse del control que Joventut ejercía sobre el ritmo del encuentro. Los burgaleses simplemente intercambiaban canastas, no siendo capaces de parar la ofensiva catalana, muy acertada con los tiros exteriores de Envó y Leep. Únicamente a falta de menos de tres minutos, dos canastas de García colocaron un esperanzador 42 a 48, pero un increíble triple de Leep a límite de la posesión acabó con la esperanzas burgalesas, y el último minuto fue un carrusel de tiros libres visitantes que acabaron dejando el 48 a 60 en el marcador.

SERVIGEST BURGOS 48: Martínez (15), García (22), Abdoul (3), Nieto (4) y Rodríguez (2) -cinco inicial- Ubrí (-), Ayoub (-) y Alvaro (-).

MENARINI JOVENTUT 60: Núñez (1), Bernal (7), Moya (2), Leitch (13) y Envó (19).–cinco inicial- Castilla (-), Guerrero (-) y Leep (18)

Parciales: 10-8; 8-19 (18-27); 15-15 (33-42) 15-18 (48-60)

Arbitros: Cubero, Das Neves y Labajo. Señalaron 15 faltas a los locales y 11 a los visitantes.