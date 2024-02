Un gran tercer cuarto da el triunfo a un San Pablo Burgos que recupera la forma

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No falló en su feudo Longevida San Pablo Burgos, que se impuso con claridad a Grupo Alega Cantabria en una gran segunda mitad, Y es que antes, en la primera, sufrieron mas de lo previsto los de Lorenzo Encinas, que no conseguían frenar el juego interior de su rival y tenían muchos problemas en la pintura. La situación cambió tras el descanso.

Los locales mejoraron en defensa y acabaron de raíz con las esperanzas de un necesitado Grupo Alga Cantabria, que cosechaba su quinta derrota consecutiva y sigue amenazado por el fantasma del descenso.

El encuentro comenzó con mucha igualdad entre dos equipos que defendían con contundencia (5-6, minuto 3), pero poco a poco la zona de conseguía hacer daño a Longevida San Pablo Burgos.

La zona de los visitantes le generaba muchos problemas a los burgaleses, que veían como el rival abría una pequeña brecha en el luminoso (7-11). Barrera acudía al rescate de los suyos con un triple y a partir de ahí, los locales contrarrestaban el acierto interior de su rival con un gran acierto desde el exterior. Barrera, de nuevo de tres, y Lapornik, con otro triple, le daban la vuelta al luminoso (16-13).

Fue la tabla de salvación de un Longevida San Pablo Burgos incapaz de penetrar en la pintura rival, pero que gracias a otro triple y dos tiros libres conseguía llegar con ventaja mínima al final del primer cuarto (21-20).

La intensidad de unos y otros se mantuvo en el inicio del segundo cuarto. Los burgaleses encontraron en Fischer y Rogic la solución a sus problemas en el tiro de dos y consiguieron romper la zona visitante en varias ocasiones, pero Grupo Alega Cantabria tampoco levantaba el pie del acelerador.

Más intensidad en defensa

Sin embargo, Lorenzo Encinas movió el banquillo y pidió a los suyos mas intensidad en defensa. Lo consiguió y la presión de los burgaleses dejó al rival casi dos minutos sin anotar, lo que aprovecharon los locales para colocar el 30-26 en el electrónico. Apretaban con todo los de Encinas, pero no conseguían distanciarse de un rival voluntarioso y que continuaba mostrándose muy acertado en sus lanzamientos y optaba por pedir un tiempo muerto el técnico local a falta de cinco minutos para el descanso (34-32).

Tres puntos consecutivos de Corbalán parecían dar aire a los castellanos a la vuelta (37-32), pero Grupo Alega Cantabria movía el banquillo y recuperaba la intensidad defensiva en la zona de los primeros minutos, secando por completo el ataque de los burgaleses. Hasta tres minutos estuvieron sin anotar los de Lorenzo Encinas, que solo desde la línea de tiros libres conseguían poner fin a su sequía a dos para el descanso.

Por suerte, tampoco los visitantes se encontraban cómodos en ataque y los del Coliseum seguían por delante en el marcador (39-35).

El triple volvía a salvar a los burgaleses y Speight ponía el 42-35 en un final de cuarto muy espeso de unos y otros y que terminaba con 42-37.

Se va asentando la victoria

Las cosas no cambiaban mucho en el inicio del tercer cuarto. La zona de los cántabros ahogaba el juego interior de Longevida San Pablo Burgos, que solo conseguía mantenerse a flote a base de triples.

Por suerte para ellos, Lapornik y Speight no fallaban y anotaban para su equipo ante un rival que tampoco conseguía sacudirse la presión defensiva impuesta por los de Encinas (48-44, minuto 24).

Buscaba alternativas el técnico de los burgaleses, aunque a los suyos les ´bastó´ con no perder la intensidad en defensa y seguir anotando desde más allá de la línea de 6´75 para conseguir lo que parecía ya una brecha cómoda en el luminoso y alcanzar los 10 puntos de ventaja a falta de tres minutos para el final del cuarto (55-45). Pedía tiempo muerto el técnico de Grupo Alega Cantabria, que veía cómo el partido se le podía escapar si no lo remediaba pronto.

Lo intentaron todo los visitantes: cambio de defensa, rotaciones, pero lo cierto era que Longevida San Pablo Burgos estaba ahora muy cómodo con el marcador a favor, sin asumir riesgos innecesarios, controlando el ritmo del partido y forzando los tiros libres para ir ampliando su ventaja y entrar en el cuarto decisivo ya con 14 puntos de renta (63-49).

No tuvo mucha más historia el partido. Un parcial inicial de Longevida San Pablo Burgos de 9-0 en apenas dos minutos dejaba el choque visto para sentencia (72-49). de ahí al final el encuentro fue un querer y no poder de Grupo Alega Cantabria, que intentaba recortar diferencias ante un rival muy sólido al que le bastó ya con no relajarse para conseguir un nuevo triunfo que le mantiene en la zona alta de la tabla.