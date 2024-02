Karel Vacek completa la plantilla del Burgos BH

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Burgos BH ha incorporado a su plantilla al checo Karel Vacek (Praga, 2000), joven corredor de 23 años que se convierte en el 22º ciclista del equipo morado para la temporada 2024. Se trata de un escalador con cinco años de experiencia en el profesionalismo y que el pasado curso completó una gran actuación en su primer Giro de Italia, terminando segundo en la exigente etapa de alta montaña con final en el Gran Sasso. Vacek ha firmado por una temporada con el Burgos BH y su incorporación es inmediata, debutando en competición este mismo fin de semana en las clásicas del sur de España.

Karel se formó como junior en Italia, ganando varias pruebas, incluido el campeonato nacional de contrarreloj y dos etapas en la Carrera de la Paz, siendo uno de los pocos corredores capaces de derrotar a un ya prometedor Remco Evenepoel. En 2019, con solo 18 años, debutó como profesional con el equipo Hagens Berman-Axeon estadounidense y posteriormente pasó por estructuras como el Colpack-Ballan italiano, el Qhubeka NextHash sudafricano perteneciente al WorldTour, el Tirol KTM austriaco y, en 2023, el Corratec Selle Italia, con quien se produjo el debuto en el Giro de Italia.

En estos años ha adquirido experiencia disputando algunas de las mejores carreras del panorama internacional, como la Volta a Cataluña, la Strade Bianche o el Giro de Lombardía. Además, como sub-23 disputó el Tour del Porvenir, fue séptimo en la Carrera de la Paz y acabó segundo en una etapa del Giro del Valle de Aosta. Ahora espera continuar su progresión con el Burgos BH, donde fortalecerá el bloque de escaladores.

El nuevo corredor del Burgos BH señala que “estoy muy agradecido y feliz de poder correr para el equipo Burgos BH. Conozco Burgos, ya que, en las últimas tres temporadas, he vivido más de la mitad del año en España, en Playa Granada. Espero convertirme en un corredor valioso para el equipo y ayudar a lograr buenos resultados". Su principal objetivo "es ser útil para el equipo, hacer buenas carreras e intentar correr La Vuelta si el Burgos BH es invitado, ya que una de las etapas empieza en Motril y acaba en Granada, recorriendo las carreteras por las que entreno cada día. Creo que el Burgos BH es el equipo perfecto para mí, ya que corre carreras muy duras que se adaptan perfectamente a mis cualidades. Ya he hablado con la mayoría del staff y con algunos de los compañeros. Todos me han recibido muy bien. Tengo muchas ganas de empezar la temporada y demostrar de lo que soy capaz. Gracias a todos por darme esta oportunidad y espero devolver la confianza que me han dado obteniendo buenos resultados”.

David Cantera, director técnico del Burgos BH destaca que “esta última incorporación está pensada para reforzar el grupo de escaladores del equipo. Karel es un ciclista aún joven y con margen de mejora, pero también cuenta con una trayectoria amplia y experiencia en carreras importantes".

Añade que se trata de un ciclista que "ha logrado grandes resultados, como el segundo puesto en una etapa del Giro de Italia con final en alto. Dado el calendario tan amplio que tenemos que cubrir, era necesario incluir en la plantilla a algún ciclista más. Hemos analizado las mejores opciones posibles y Karel reunía los requisitos que buscábamos. Su incorporación es inmediata y su estado de forma es óptimo, como hemos podido comprobar en los diferentes test que le hemos realizado”.